طبق الفتة اليوم لم يعد قاصرا على فتة اللحمة الضأني فقط أو العجالى، و لكنه أصبح اليوم أكثر تنوعا بحيث يتم تقديمه بأكتر من طريقة و يتم تجهيزه و تحضيره بالعديد من المكونات سواء كانت لحم الضأن أو البقر و الجاموس و الكوارع وغيرها من أنواع اللحوم، بل إن طبق الفتة لم يعد فقط بالأرز و الخبز بل أصبح يقدم بمكونات مختلفة من المطابخ المتنوعة ، و منها فتة الشاورما و فتة الزبادي و فتة العدس و غيرها من أنواع الفتة المتنوعة الشهية و اللذيذة، و لكن اليوم و في هذه الأيام المباركة حيث يقوم المسلمون في شتى أنحاء العالم بتقديم الأضحية، و يكون طبق فتة اللحم هو الطبق الرئيسي و الأٍساسي على مائدة الطعام.

أسرار و تكات خطيرة لعمل ألذ طبق من فتة اللحمة الضأني أو العجالى أو الكوارع

قالوا قديما بأن الرائحة التي تنبعث من المطبخ عند تحضير طبق فتة اللحمة ، يمكنها تحديد مهارة من يقوم

بالطهي وكلما كانت رائحة طشة الفتة أكبر كانت مهارة الطباخة أعلى، و من مطبخنا اليوم نقدم لكم أهم

الأسرار التي تستخدم في تحضير أشهى و ألذ فتة بأي نوع من أنواع اللحوم.

أسرار من أطباق تنور مائدة طعام عيد الأضحى المبارك

أولا : يجب تحميص الخبز جيدا ، حتى و إن كان الخبز ناشف ” مفقع ” يفضل أيضا أن يتم تحميصه مهما كان نوع الخبز ” بلدي أو شامي أو فلاحي “، و ذلك عن طريق إدخاله إلى الفرن، مع ملعقة من السمن يقلب فيها جيدا و يضاف اليه رشة ملح وبابريكا وفلفل أسود، طريقة تحميص الخبز بهذا الشكل يجعله خفيف و مقرمش وله طعم ومذاق شهيًا ، على عكس أن يتم تحميره بشكل مباشر في السمن أو الزيت على النار .

ثانيا : طريقة تحضير الشوربة، تتحكم كثيرا في طعم طبق فتة اللحم الضأني ، و ينصح بأن يتم تحضيرها باستخدام

كلا من التوابل الآتية: حبهان وقرنفل وعود قرفة ومستكة وملعقة كاري و بهارات اللحم وورق لورى، و

شطة وفلفل أسود وجوزة الطيب وزنجبيل مطحون، هذا بالإضافة الى البصل المقطع و حبة من الطماطم

و شرائح جزر و قرن من الفلفل الحامي.

ثالثا: من أجل تحضير صلصة فتة اللحمة و التي تعتبر كونها المكملة لعمل أشهى طبق من فتة الكوارع أو اللحوم بشكل عام، نقوم بعمل الآتي : فرم 5 فصوص من الثوم الطازج ثم يشوح في ملعقتين من السمنة البلدي، مع رشة من الملح والكمون ثم يضاف اليه ملعقة من الخل و يترك لدقيقة و يضاف بعدها عصير الطماطم وملعقة من معجون صلصة الطماطم، ويضاف اليها ملعقة من السكر و تترك الصلصة حتى الغليان .

رابعا : أما عن تحضير رز فتة مخصوص، يفضل أن يتم استخدام الأرز المصري في تحضير هذا الطبق خاصة فتة اللحم و الكوارع أما فتة الشاورما فيمكن تحضيره بأي نوع من أنواع الأرز ومنها مثلا الأرز البسمتي و يتم إضافة اليه كلا من الملح وفلفل أسود وحبهان وعود قرفة و يجب أن يتم إضافة الشوربة اليه بدلا من الماء .

خامسا: يتم رص الخبز المحمص في صينية التقديم أولا، و يتم سقيه باستخدام كلا من الشوربة ثم صلصة

الطماطم، ثم يتم وضع الأرز ويتم رشه باستخدام الصلصة ثم وضع قطع اللحم المحمر أو المسلوق

فوقها ، ويقدم معها أطباق من الشوربة بها قطع من اللحم مع أطباق المخلل والسلطة الخضراء حسب الرغبة.