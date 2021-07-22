طريقة عمل المقرمشات في المنزل بخطوات سهلة وسريعة وبنفس نتيجة الجاهزة

طريقة عمل المقرمشات من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من الأمهات، كي تستطيع تقديمها لأطفالها وأفراد أسرتها بشكل صحي وأكثر فائدة، حيث أن المقرمشات من السناكس والمسليات التي يعشقها الصغار والكبار، خصوصاً في العطلات والأجزات والتجمعات العائلة، كما الآن في فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل المقرمشات اللذيذة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة ومقادير اقتصادية موجوده في مطبخك، بل وبقيمة غذائية أكبر، كما يمكنك إعدادها بأكثر من نكهة وطعم كما يلي. طريقة عمل المقرمشات اللذيذة في المنزل: طريقة عمل المقرمشات اللذيذة في المنزل: المقادير والمكونات: نصف كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسة

11 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

جبنة شيدر.

جبنة رومي.

ملح.

بابريكا.

فلفل اسود.

ثوم بودر.

زيت غزير القلب.

منكهات مختلفة حسب الرغبة بالإضافة إلى مرقة دجاج بودر. طريقه تحضير المقرمشات بخطوات سهلة وسريعة: طريقه تحضير المقرمشات بخطوات سهلة وسريعة: أولا نقوم بتجهيز البطاطس وسلقها ويراعي أن يتم السلق وهي محتفظة بقشرتها الخارجية حتى لا تمتص من الماء وتصبح العجينة طرية. بعد سلق البطاطس نقوم بتقشيرها وهرسها جيداً، ومن ثمة نقوم بوضعها في العجان مع استخدام سلاح الكف ثم نضيف إليها النشا ونضربهم جيداً. ثم نضيف إليها مقدار ملعقتين كبيرتين زيت طعام ونعجنهم ثانية حتى نحصل على عجينة متماسكة غير لاصقة، نقوم بإضافة التوابل ( الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر) ثم نخلطهم للمرة الثالثة حتى نتأكد من اندماج التوابل وتدخلها مع العجينة بالكامل. وفي حالة عدم توفر العجان الكهربائي يمكنك العجن بيدك ولكن يجب أولاً انتظار البطاطس المهروسة حتى تبرد ولا تأذي يديك. بعد الانتهاء من العجن، نأخذ العجينة على سطح مستوي ونظيف ثم نضيف إليها مقدار من الجبن الشيدر ويمكن استبدالها بالجبن الرومي أو البار ميزان حسب الرغبة، كما يمكنك تقسيم العجين واستخدام أكثر من نوع مثل الشيدر والرومي. وفي حالة استخدام نوع واحد من الجبن يمكن استكمال هذه الخطوة أيضاً في العجان الكهربائي، نعجنها مرة أخرى بعد إضافة الجبن حتى يمتزج جيدا مع العجين، ومن ثمة نبدأ بتشكيلها. نقوم بفردها على سطح رخام المطبخ النظيف ونضع عليها القليل من النشا ثم نبدأ بفردها باستخدام النشابة على شكل مربع بقدر الإمكان، ومن ثمة نقوم بقطع الأطراف حتى نحصل على مربع متساوي.

ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع رفيعة بعرض العجينة وطولها للتحكم في طول أصابع المقرمشات وحجمها. بعد ذلك نقوم بوضع طاسة بها زيت غزير على النار حتى يسخن، ثم نقوم بأخذ أصابع العجين وإضافتها في الزيت بالتدريج صابع صابع للتأكد من عدم التصاقها، وأيضاً حتى لا يبرد الزيت مره واحده وتتفتت العجين. نتركها في الزيت حتى تبدأ في التسوية وتطفوا على سطح الزيت، نقلبها ونتركها حتى تصبح مقرمشة اكثر، ثم نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ، حتى تمتص الزيت الزائد. بعد ذلك يمكنك وضع النكهة التي تريدها وتقليبها بالأصابع جيداً قبل التقديم، كما يمكنك تقسيم الكمية ووضع أكثر من نكهة، وفي حالة استخدامك لنكهة واحدة مثل الجبنة أو الكاتشب وغيرها من الأطعمة التي يمكنك جلبها من العطار، يمكنك إضافته إلى العجينة مرة واحدة مع إضافة التوابل في بداية العجن. الوسوم

طريقة عمل المقرمشات من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من الأمهات، كي تستطيع تقديمها لأطفالها وأفراد أسرتها بشكل صحي وأكثر فائدة، حيث أن المقرمشات من السناكس والمسليات التي يعشقها الصغار والكبار، خصوصاً في العطلات والأجزات والتجمعات العائلة، كما الآن في فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل المقرمشات اللذيذة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة ومقادير اقتصادية موجوده في مطبخك، بل وبقيمة غذائية أكبر، كما يمكنك إعدادها بأكثر من نكهة وطعم كما يلي. طريقة عمل المقرمشات اللذيذة في المنزل: طريقة عمل المقرمشات اللذيذة في المنزل: المقادير والمكونات: نصف كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسة

11 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

جبنة شيدر.

جبنة رومي.

ملح.

بابريكا.

فلفل اسود.

ثوم بودر.

زيت غزير القلب.

منكهات مختلفة حسب الرغبة بالإضافة إلى مرقة دجاج بودر. طريقه تحضير المقرمشات بخطوات سهلة وسريعة: طريقه تحضير المقرمشات بخطوات سهلة وسريعة: أولا نقوم بتجهيز البطاطس وسلقها ويراعي أن يتم السلق وهي محتفظة بقشرتها الخارجية حتى لا تمتص من الماء وتصبح العجينة طرية. بعد سلق البطاطس نقوم بتقشيرها وهرسها جيداً، ومن ثمة نقوم بوضعها في العجان مع استخدام سلاح الكف ثم نضيف إليها النشا ونضربهم جيداً. ثم نضيف إليها مقدار ملعقتين كبيرتين زيت طعام ونعجنهم ثانية حتى نحصل على عجينة متماسكة غير لاصقة، نقوم بإضافة التوابل ( الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر) ثم نخلطهم للمرة الثالثة حتى نتأكد من اندماج التوابل وتدخلها مع العجينة بالكامل. وفي حالة عدم توفر العجان الكهربائي يمكنك العجن بيدك ولكن يجب أولاً انتظار البطاطس المهروسة حتى تبرد ولا تأذي يديك. بعد الانتهاء من العجن، نأخذ العجينة على سطح مستوي ونظيف ثم نضيف إليها مقدار من الجبن الشيدر ويمكن استبدالها بالجبن الرومي أو البار ميزان حسب الرغبة، كما يمكنك تقسيم العجين واستخدام أكثر من نوع مثل الشيدر والرومي. وفي حالة استخدام نوع واحد من الجبن يمكن استكمال هذه الخطوة أيضاً في العجان الكهربائي، نعجنها مرة أخرى بعد إضافة الجبن حتى يمتزج جيدا مع العجين، ومن ثمة نبدأ بتشكيلها. نقوم بفردها على سطح رخام المطبخ النظيف ونضع عليها القليل من النشا ثم نبدأ بفردها باستخدام النشابة على شكل مربع بقدر الإمكان، ومن ثمة نقوم بقطع الأطراف حتى نحصل على مربع متساوي.

ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع رفيعة بعرض العجينة وطولها للتحكم في طول أصابع المقرمشات وحجمها. بعد ذلك نقوم بوضع طاسة بها زيت غزير على النار حتى يسخن، ثم نقوم بأخذ أصابع العجين وإضافتها في الزيت بالتدريج صابع صابع للتأكد من عدم التصاقها، وأيضاً حتى لا يبرد الزيت مره واحده وتتفتت العجين. نتركها في الزيت حتى تبدأ في التسوية وتطفوا على سطح الزيت، نقلبها ونتركها حتى تصبح مقرمشة اكثر، ثم نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ، حتى تمتص الزيت الزائد. بعد ذلك يمكنك وضع النكهة التي تريدها وتقليبها بالأصابع جيداً قبل التقديم، كما يمكنك تقسيم الكمية ووضع أكثر من نكهة، وفي حالة استخدامك لنكهة واحدة مثل الجبنة أو الكاتشب وغيرها من الأطعمة التي يمكنك جلبها من العطار، يمكنك إضافته إلى العجينة مرة واحدة مع إضافة التوابل في بداية العجن.

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