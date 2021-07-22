طريقة تحضير المعمول السعودي الهش بالتمر بصورة سهلة وبسيطة في عيد الأضحى

يعد المعمول السعودي بالتمر من الحلويات المشهورة في السعودية والبلاد العربية ويعشقها الكثير من الصغار والكبار، ويتم تحضير هذا النوع من الحلول في الأعياد والمناسبات، ايضاً يتم عملها بمكونات بسيطة وغير مكلفة وهى الدقيق والتمر والقرفة والسمن، وهنا سوف نقدم بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل بكل سهولة، وهناك عدة طرق مختلفة لتحضيره في كل بلد، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي في المنزل بصورة سهلة ومذاق رائع. مقادير عمل المعمول السعودي بالتمر مقادير عمل المعمول السعودي بالتمر يحتوي المعمول السعودي بالتمر على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من السمن.

ملعقة ونصف من الزبدة.

عود من القرفة.

ملعقة صغيرة من السكر.

معجون تمر.

رشة من الحبهان المطحون.

ماء دافئ.

نصف ملعقة خميرة مذابة في الماء.

رشة من المحلب.

سمسم محمص.

رشة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير المعمول السعودي بالتمر في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدقيق والملح والسكر والمحلب والحليب ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نضع إناء على النار ونضع به السمن أو الزبدة والقرفة ونحركهم جيدا، ثم ننزله من على النار حتى يبرد. نقوم بخلط الدقيق مع القرفة ونقلبهم جيدا حتى يمزج الخليط. ثم نقوم بإضافة مزيج الماء والخميرة ونضيف الماء بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نترك العجينة لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى ترتاح. بعد ذلك نقوم بفرد العجينة ونقسمها إلى كرات صغيرة. ثم نقوم بخلط التمر مع الحبهان والسمسم ثم نحشي الكرات بالحشو ونضع الكرات في القالب حتى تتشكل. بعد ذلك نضع المعمول في صينية وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. ثم نرش السكر البودرة على المعمول ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفا. الوسوم

يعد المعمول السعودي بالتمر من الحلويات المشهورة في السعودية والبلاد العربية ويعشقها الكثير من الصغار والكبار، ويتم تحضير هذا النوع من الحلول في الأعياد والمناسبات، ايضاً يتم عملها بمكونات بسيطة وغير مكلفة وهى الدقيق والتمر والقرفة والسمن، وهنا سوف نقدم بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل بكل سهولة، وهناك عدة طرق مختلفة لتحضيره في كل بلد، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي في المنزل بصورة سهلة ومذاق رائع. مقادير عمل المعمول السعودي بالتمر مقادير عمل المعمول السعودي بالتمر يحتوي المعمول السعودي بالتمر على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من السمن.

ملعقة ونصف من الزبدة.

عود من القرفة.

ملعقة صغيرة من السكر.

معجون تمر.

رشة من الحبهان المطحون.

ماء دافئ.

نصف ملعقة خميرة مذابة في الماء.

رشة من المحلب.

سمسم محمص.

رشة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير المعمول السعودي بالتمر في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدقيق والملح والسكر والمحلب والحليب ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نضع إناء على النار ونضع به السمن أو الزبدة والقرفة ونحركهم جيدا، ثم ننزله من على النار حتى يبرد. نقوم بخلط الدقيق مع القرفة ونقلبهم جيدا حتى يمزج الخليط. ثم نقوم بإضافة مزيج الماء والخميرة ونضيف الماء بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نترك العجينة لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى ترتاح. بعد ذلك نقوم بفرد العجينة ونقسمها إلى كرات صغيرة. ثم نقوم بخلط التمر مع الحبهان والسمسم ثم نحشي الكرات بالحشو ونضع الكرات في القالب حتى تتشكل. بعد ذلك نضع المعمول في صينية وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. ثم نرش السكر البودرة على المعمول ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفا.

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