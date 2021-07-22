السعادة هي شعورك بالجمال الطبيعي بوضع وصفة منزلية سهلة لتبييض الوجه واليدين وسريعة جداً ومضمونة وتعطي نتيجة فورية في الجمال، فنحن نحقق لكِ سعادتك بخطوات بسيطة من هذا المقال ونعرفك على بعض الوصفات إلى تجعلك ملكة يحكي عنك في أساطير الجمال وكل هذا في خلال دقائق بسيطة، وبدلا من استخدام كريمات التبييض الجاهزة والتي تكون باهظة الثمن وفى أغلب الأوقات لا تأتي بنتائج مُرضية، فقط اتبعي الوصفة المنزلية السهلة لتبييض الوجه واليدين.

ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

ملعقتان كبيرتان من لبن الحليب.

قطرات ماء ورد.

وصفة منزلية سهلة لتبييض الوجه واليدين وسريعة جداً

طريقة التحضير:

ضعي الحمص المطحون على لبن الحليب و اخلطي جيداً ثم ضعي قطرات ماء الورد، ضعي الخليط على البشرة بالتجنب منطقة ما حول العين اتركيها لمدة نصف ساعة، ثم عليك بنزع الماسك من البشرة بالفرك لأعلى بحركات دائرية وبعدها اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر، مع مراعاة التكرار مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على نتائج مذهلة.

ملعقة كبيرة من بُذور الكمّون.

كوب ماء.

خلطة تفتيح الوجه واليدين

طريقة التحضير:

يتم إحضار ملعقة كبيرة من بذور الكمّون في كوب من الماء ويتم وضعه على النار مدة ثلاثة دقائق، وبعد الرفع من على النار يصفى ويوضع في زجاجة بها بخاخ ونرش منها على الوجه يومياً، نجد الفرق واضح مع اتباع هذه الوصفة حيث تمد ماء الكمون البشرة والمغنيسيوم والسيلينيوم، والمنجنيز، والفيتامينات فلم تكن لتفتيح فقد بل إنها تغطية الجلد وتحارب ظهور التجاعيد المبكرة.

تبييض الوجه بسرعة

يمكنك الحصول على تبييض الوجه بسرعة وبشكل فوري من خلال مكون واحد فقط وهو الزبادي، أحضري ملعقة واحدة من الزبادي، وضعيها على بشرتك لمدة ربع ساعة يومياً وسوف تلاحظين الفرق من الاستخدام الثاني أو الثالث على الأقل.

عندما تتبعي وصفة منزلية سهلة لتبييض الوجه واليدين لم تخسري شيء فهي أوفر بكثير من شراء منتجات تفتيح البشرة التي تكون بمئات الجنيهات وللأسف الشديد قد تضر على المدى البعيد، لكن خير الطبيعة لا يؤذي أبداً.