صينية بطاطس بحشوة الدجاج بألذ الوصفات صحية وشهية ومميزة جداً

صينية بطاطس بحشوة الدجاج ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار الكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، ولا تخلو من مائدة أيضاً، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها سهلة، ومكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صينية شاورما الدجاج بالبطاطس، وصينية بطاطس مهروسة بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية بطاطس بحشوة الدجاج بمذاق لذيذ ومميز.

مكونات صينية بطاطس بحشوة الدجاج

تتكون صينية بطاطس بحشوة الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير سلق البطاطس

2 كيلو بطاطس.

ملح حسب الرغبة.

100 جم زبدة.

رشة فلفل أسود.

مقادير حشوة الدجاج.

كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

حبة بصل كبيرة مفرومة ناعم.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة قرفة.

رشة زنجبيل.

ملعقة صغيرة ببريكا.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

القليل من الجزر مقطع صغير.

القليل من البسلة.

حبة فلفل رومي أحمر مفروم ناعم.

حبة فلفل رومي أصفر مفروم ناعم.

مقادير البشاميل

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة زبدة.

2 كوب حليب سائل.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج أو مكعب مرق دجاج.

رشة فلفل أسود.

جبنة موزاريلا مبشورة بدرجة حرارة الغرفة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية بطاطس بحشوة الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: