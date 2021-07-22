صينية بطاطس بحشوة الدجاج بألذ الوصفات صحية وشهية ومميزة جداً

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صينية بطاطس بحشوة الدجاج ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار الكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، ولا تخلو من مائدة أيضاً، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها سهلة، ومكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صينية شاورما الدجاج بالبطاطس، وصينية بطاطس مهروسة بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية بطاطس بحشوة الدجاج بمذاق لذيذ ومميز.مكونات صينية بطاطس بحشوة الدجاج
تتكون صينية بطاطس بحشوة الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير سلق البطاطس
- 2 كيلو بطاطس.
- ملح حسب الرغبة.
- 100 جم زبدة.
- رشة فلفل أسود.
مقادير حشوة الدجاج.
- كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.
- 3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- حبة بصل كبيرة مفرومة ناعم.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة قرفة.
- رشة زنجبيل.
- ملعقة صغيرة ببريكا.
- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- القليل من الجزر مقطع صغير.
- القليل من البسلة.
- حبة فلفل رومي أحمر مفروم ناعم.
- حبة فلفل رومي أصفر مفروم ناعم.
مقادير البشاميل
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- 2 كوب حليب سائل.
- ملعقة صغيرة بهارات دجاج أو مكعب مرق دجاج.
- رشة فلفل أسود.
- جبنة موزاريلا مبشورة بدرجة حرارة الغرفة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها).
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية بطاطس بحشوة الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نقوم بتقشير البطاطس، ثم نقطعه مكعبات كبيرة، ثم نغسله جيداً بالماء.
- ثم نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها البطاطس والملح، ثم نغمر البطاطس بالماء ونتركه حتى ينضج.
- ثم نرفع الحلة من على النار، ونصفي البطاطس جيداً من الماء.
- بعد ذلك نحضر العجانة، ثم نضع فيها البطاطس المسلوق والزبدة والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً بمضرب العجانة حتى نحصل على قوام ناعم جداً.
- ثم نحضر حشوة الدجاج، نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الزيت النباتي والبصل المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل والببريكا والبهارات المشكلة، ثم نقلب البصل باستمرار حتى يستوي.
- ثم نضيف الدجاج ونقلب باستمرار حتى يجف ماؤه.
- بعد ذلك نضيف الجزر والبسلة ونقلب باستمرار لمدة دقيقتين.
- ثم نضيف الفلفل الأحمر والأصفر، ثم نقلب باستمرار حتى تنضج المكونات.
- ثم نحضر البشاميل، نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها الدقيق والزبدة ونقلب باستمرار قليلاً.
- بعد ذلك نضيف الحليب وبهارات الدجاج والفلفل الأسود ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط ويثقل، ثم نرفعه من على النار.
- ثم نحضر صينية بيركس، وندهنها بزيت الزيتون، ثم نوزع فيها طبقة من البطاطس المهروسة ونساويه جيداً.
- ثم نوزع فوقها الحشوة ونساويها جيداً، ثم نوزع فوقها البشاميل ونساويه جيداً.
- بعد ذلك نضع فوقه الكمية المتبقية من البطاطس ونساويه جيداً، ثم نوزع فوقه الجبنة الموزاريلا.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وعندما تحمر من أسفل نشغل الشواية حتى تحمر من أعلى، ثم نتركها حتى تنضج.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلاً.
- نقدم صينية بطاطس بحشوة الدجاج في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
صينية بطاطس بحشوة الدجاج ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار الكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، ولا تخلو من مائدة أيضاً، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها سهلة، ومكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صينية شاورما الدجاج بالبطاطس، وصينية بطاطس مهروسة بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية بطاطس بحشوة الدجاج بمذاق لذيذ ومميز.مكونات صينية بطاطس بحشوة الدجاج
تتكون صينية بطاطس بحشوة الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير سلق البطاطس
- 2 كيلو بطاطس.
- ملح حسب الرغبة.
- 100 جم زبدة.
- رشة فلفل أسود.
مقادير حشوة الدجاج.
- كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.
- 3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- حبة بصل كبيرة مفرومة ناعم.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة قرفة.
- رشة زنجبيل.
- ملعقة صغيرة ببريكا.
- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- القليل من الجزر مقطع صغير.
- القليل من البسلة.
- حبة فلفل رومي أحمر مفروم ناعم.
- حبة فلفل رومي أصفر مفروم ناعم.
مقادير البشاميل
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- 2 كوب حليب سائل.
- ملعقة صغيرة بهارات دجاج أو مكعب مرق دجاج.
- رشة فلفل أسود.
- جبنة موزاريلا مبشورة بدرجة حرارة الغرفة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها).
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية بطاطس بحشوة الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نقوم بتقشير البطاطس، ثم نقطعه مكعبات كبيرة، ثم نغسله جيداً بالماء.
- ثم نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها البطاطس والملح، ثم نغمر البطاطس بالماء ونتركه حتى ينضج.
- ثم نرفع الحلة من على النار، ونصفي البطاطس جيداً من الماء.
- بعد ذلك نحضر العجانة، ثم نضع فيها البطاطس المسلوق والزبدة والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيداً بمضرب العجانة حتى نحصل على قوام ناعم جداً.
- ثم نحضر حشوة الدجاج، نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الزيت النباتي والبصل المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل والببريكا والبهارات المشكلة، ثم نقلب البصل باستمرار حتى يستوي.
- ثم نضيف الدجاج ونقلب باستمرار حتى يجف ماؤه.
- بعد ذلك نضيف الجزر والبسلة ونقلب باستمرار لمدة دقيقتين.
- ثم نضيف الفلفل الأحمر والأصفر، ثم نقلب باستمرار حتى تنضج المكونات.
- ثم نحضر البشاميل، نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها الدقيق والزبدة ونقلب باستمرار قليلاً.
- بعد ذلك نضيف الحليب وبهارات الدجاج والفلفل الأسود ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط ويثقل، ثم نرفعه من على النار.
- ثم نحضر صينية بيركس، وندهنها بزيت الزيتون، ثم نوزع فيها طبقة من البطاطس المهروسة ونساويه جيداً.
- ثم نوزع فوقها الحشوة ونساويها جيداً، ثم نوزع فوقها البشاميل ونساويه جيداً.
- بعد ذلك نضع فوقه الكمية المتبقية من البطاطس ونساويه جيداً، ثم نوزع فوقه الجبنة الموزاريلا.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وعندما تحمر من أسفل نشغل الشواية حتى تحمر من أعلى، ثم نتركها حتى تنضج.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلاً.
- نقدم صينية بطاطس بحشوة الدجاج في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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