أعراض ديدان البطن حسب كل نوع ومخاطرها، عن ذلك وأكثر سوف نتعرف في موضوعنا التالي، وبداية تعتبر ديدان البطن والأمعاء أحد أنواع الطفيليات المعوية الشائعة، ويصاب بها الإنسان لأسباب مختلفة، وتختلف في أعراضها حسب نوعها، كما جاء في موقع "مستشفى مغربي" الذي أفاد بالتالي:

أعراض ديدان البطن حسب كل نوع ومخاطرها:

دودة الأسكارس: دوت الخليج من الأنواع المعدية وأعراضها :

ارتفاع حرارة الجسم.

نزول البلغم الدموي.

السعال ذو الصفير وظهور الديدان به.

ألم البطن.

الطفح جلدي.

قيء يصاحبه خروج ديدان من الفم أو الأنف.

الديدان الشريطية: ليس لها أعراض معينة تدل على وجودها سوى ظهور جزء منها في البراز، ولكن تسبب بعض الأعراض الشائعة مثل:

الشعور المتكرر بالغثيان.

حدوث الإسهال بشكل متكرر.

فقدان الوزن.

ألم البطن.

الشعور الزائد بالجوع.

انخفاض تركيز الفيتامينات والمعادن في الجسم.

الديدان الدبوسية: دوت الخليج ديدان بيضاء دقيقة ليس لها أعراض معينة، ولكنها تسبب بعض الأعراض الشائعة، مثل:

الحكة شرجية أو حكة المهبل.

الشعور بالتعب العام.

الشعور المتكرر بالغثيان.

ألم شديد في البطن.

الديدان الشعرية: لها عدد من الأعراض وهي:

الشعور المتكرر بالغثيان.

ألم شديد في البطن.

حدوث الإسهال المتكرر.

التقيؤ بشكل متكرر.

الإصابة بالإمساك.

انتفاخ الوجه وخاصة العينين.

الطفح الجلدي والحكة المزعجة.

الصداع.

السعال الشديد.

اضطرابات في وظائف القلب.

اضطرابات حركية.

مشاكل في الجهاز التنفسي.

الديدان الخطافية: تدخل إلى جسم الإنسان عن طريق الجلد وتستقر في المعدة والأمعاء وتسبب عدداُ من الأعراض وهي:

السعال الشديد.

الشعور المتكرر بالغثيان.

حدوث الإسهال بشكل متكرر.

فقدان الوزن.

ألم البطن.

فقدان الشهية والوزن.

الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

السعال ذو الصفير.

أسباب الإصابة بديدان البطن

تناول اللحوم غير المطهوة جيداً.

شرب ماء ملوث.

البيئة الملوثة.

قلة النظافة الشخصية.

علاج ديدان البطن

كأي مرض فإن ديدان البطن تحتاج للتشخيص بعدة طرق أولها ملاحظة الأعراض، مرورًا بتحاليل الدم والبول والبراز وصولاً إلى الأشعة والمناظير، وكلما كان التشخيص مبكر ودقيق كلما كان العلاج والشفاء أسرع، ومن طرق العلاج المتبعة:

العلاج بالأدوية والمضادات الحيوية والتي يمكن أن تكون عقاقير أو إبر وريدية.

علاج الأعراض المصاحبة للمرض.

إتباع نصائح الطبيب فيما يخص الخطة العلاجية الكاملة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.