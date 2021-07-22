طريقة عمل مرقوق اللحم من وصفات من المطبخ السعودي

مرقوق اللحم يعد من وصفات العيد الشعبية و من أكثر الأطباق تحضير تشتهر به العديد من دول الخليج العربي- وبالأخص المملكة العربية السعودية في مدينة نجد. ولكن تختلف كل بلد في تحضيره عن الأخري يحتوى طبق المرقوق باللحم على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ،من القوة البدنية والقوة الذهنية ولذلك يفضل تحضيره أكثر لأنه يتميز بطعمه اللذيذ الشهي وتعد وجبة المرقوق متكاملة لاتها تضم العجين، واللحم والخضار من هنا سوف نقوم بتحضير طريقة عمل المرقوق باللحم والخضار بخطوات جديدة وسهلة. طريقة عمل مرقوق اللحم ومكوناته طريقة عمل مرقوق اللحم ومكوناته المكونات.. نصف كيلو لحم مقطع مكعبات.

2 كوب ونصف ماء.

حبة ونصف بصل مقطعة شرائح.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين فرم ناعم مع حبة فلفل اخضر مفرومة.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم.

مقدار ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة قرفة.

1 ليمونه جافة بها فتحات.

مكعب مرق لحمه.

نصف ثمرة كوسه مقطعة مكعبات.

حبة باذنجان مقطعة مكعبات.

1 ثمره طماطم مقطعة مكعبات.

نصف ثمرة جزر مقطعة مكعبات.

1 كوب زبادي.

ملعقة كبيرة ونصف من صلصة الطماطم.

نحضر كوب ونصف من مرق اللحم. مكونات عجينة المرقوق.. مقدار ثلاثة أرباع كوب دقيق ابيض.

ربع كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة ونصف زيت.

رشه ملح. خطوات تحضير مرقوق اللحم نحضر قدر عميق نضعه على النار حتى يسخن ونضع فيه اللحم ويقلب حتى يتغير لونه قليلا. ثم يضاف مقدار كوبان من الماء فوق اللحم ويترك لمدة 90 دقيقة حتى يتم ينضج ثم يصفي اللحم من المرقة. نضع مقلاة على نار متوسطة الحرارة ويتم تحمير الثوم المفروم مع البصل. ويضاف اليهم كل البهارات من الزنجبيل والكركم والقرفة والليمون والبزار ومكعب المرق ونقلب المكونات حتى يصبح مزيجا لمدة سبع دقائق. نعود ونضيف الخضروات من الكوسا والباذنجان والطماطم والجزر وتقلب الخضروات جيدا. ثم نضيف الزبادي و صلصة الطماطم والمتبقي من الماء. ثم يضاف مرق اللحم ويترك كل الخليط حتى يغلى. نحضر وعاء اخر عميق ونضع فيه مقدار من الدقيق والزيت والملح والماء وتخلط كل المكونات وتعجن باليدين جيدا حتى تصير عجينة لينة ومتماسكة. تفرد العجينة ثم تقطع على شكل دوائر صغيرة وفرد كل دائرة على حدة. خطوات تحضير مرقوق اللحم توضع دوائر العجين فوق خليط المرموق على نار هادئة لمدة 40 دقيقة ويقدم في طبق التقديم وهو ساخن مع الخبز اللبنان المحمص. الوسوم

مرقوق اللحم يعد من وصفات العيد الشعبية و من أكثر الأطباق تحضير تشتهر به العديد من دول الخليج العربي- وبالأخص المملكة العربية السعودية في مدينة نجد. ولكن تختلف كل بلد في تحضيره عن الأخري يحتوى طبق المرقوق باللحم على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ،من القوة البدنية والقوة الذهنية ولذلك يفضل تحضيره أكثر لأنه يتميز بطعمه اللذيذ الشهي وتعد وجبة المرقوق متكاملة لاتها تضم العجين، واللحم والخضار من هنا سوف نقوم بتحضير طريقة عمل المرقوق باللحم والخضار بخطوات جديدة وسهلة. طريقة عمل مرقوق اللحم ومكوناته طريقة عمل مرقوق اللحم ومكوناته المكونات.. نصف كيلو لحم مقطع مكعبات.

2 كوب ونصف ماء.

حبة ونصف بصل مقطعة شرائح.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين فرم ناعم مع حبة فلفل اخضر مفرومة.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم.

مقدار ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة قرفة.

1 ليمونه جافة بها فتحات.

مكعب مرق لحمه.

نصف ثمرة كوسه مقطعة مكعبات.

حبة باذنجان مقطعة مكعبات.

1 ثمره طماطم مقطعة مكعبات.

نصف ثمرة جزر مقطعة مكعبات.

1 كوب زبادي.

ملعقة كبيرة ونصف من صلصة الطماطم.

نحضر كوب ونصف من مرق اللحم. مكونات عجينة المرقوق.. مقدار ثلاثة أرباع كوب دقيق ابيض.

ربع كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة ونصف زيت.

رشه ملح. خطوات تحضير مرقوق اللحم نحضر قدر عميق نضعه على النار حتى يسخن ونضع فيه اللحم ويقلب حتى يتغير لونه قليلا. ثم يضاف مقدار كوبان من الماء فوق اللحم ويترك لمدة 90 دقيقة حتى يتم ينضج ثم يصفي اللحم من المرقة. نضع مقلاة على نار متوسطة الحرارة ويتم تحمير الثوم المفروم مع البصل. ويضاف اليهم كل البهارات من الزنجبيل والكركم والقرفة والليمون والبزار ومكعب المرق ونقلب المكونات حتى يصبح مزيجا لمدة سبع دقائق. نعود ونضيف الخضروات من الكوسا والباذنجان والطماطم والجزر وتقلب الخضروات جيدا. ثم نضيف الزبادي و صلصة الطماطم والمتبقي من الماء. ثم يضاف مرق اللحم ويترك كل الخليط حتى يغلى. نحضر وعاء اخر عميق ونضع فيه مقدار من الدقيق والزيت والملح والماء وتخلط كل المكونات وتعجن باليدين جيدا حتى تصير عجينة لينة ومتماسكة. تفرد العجينة ثم تقطع على شكل دوائر صغيرة وفرد كل دائرة على حدة. خطوات تحضير مرقوق اللحم توضع دوائر العجين فوق خليط المرموق على نار هادئة لمدة 40 دقيقة ويقدم في طبق التقديم وهو ساخن مع الخبز اللبنان المحمص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مرقوق اللحم من وصفات من المطبخ السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.