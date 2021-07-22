أسهل طريقة لعمل الكبده بالرده زي المطاعم وسر التتبيلة المميزة

أسهل طريقة لعمل الكبدة بالردة وهي من الأكلات الجميلة والمفيدة لكل أفراد الأسرة، ومتميزة بتتبيلة رائعة تعطيها مذاق جميل، حيث سنقوم بعملها في البيت علي طريقة المطاعم، بل ستكون أحلي من سندوتشات الكبدة التي نقوم بشرائها جازة من عربات الكبدة في الشوارع أو من المحلات والمطاعم، و سنوضح لكم الطريقة والمقادير التي سنقوم بها بعمل الكبدة وسر التتبيلة التي سنضعها في الكبدة لتجعلها رائعة.

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح

توابل الكبدة عبارة عن ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة

ملعقة صغيرة من الكمون

قليل من الشطة ويمكن الاستغناء عنها

قليل من السكر حوالي نصف ملعقة صغيرة

توم مهروس وملح

ملعقة كبيرة خل

بصلة مبشورة

واحد كوب من الدقيق الأبيض

ربع كوب من الردة

نقوم بتقطيع الكبدة الي شرائح أو قطع صغيرة ونضعها في بولة، ثم نضع معها التوابل الكزبرة الناشفة والكمون والشطة والسكر وتوم مفروم ونضع معها ملعقة الخل ثم نتركها عدة ساعات حتي تتشرب من التتبيلة ويمكن أن نقوم بتتبيله قبلها بيوم نحضر طبق كبير ونضع فيه كوب الدقيق الابيض مع ربع كوب الردة ثم نقلبهم مع بعض ونبدأ بعد ذلك في وضع شرائح الكبدة علي هذا الخليط المكون من الدقيق والردة ونقوم بتغليف شريحة الكبدة من الدقيق والردة ونضعها داخلها ونتركها بضع دقائق ونغلف شرائح الكبدة الاخري بنفس الطريقة نحضر طاسة ونضع بها زيت وننتظر حتي يسخن وفي نفس الوقت نقوم باخراج شرائح الكبدة من الدقيق والردة ونضع في مصفاة حتي نتخلص من الدقيق الزائد ثم نبدأ في قليها في الطاسة

مقادير عمل الكبدة بالردةطريقة عمل الكبدة بالردةطريقة عمل سلطة طحينة

يمكن لست البيت أن تقوم بتقديم سلطة الطحينة مع الكبدة علي السفرة وتتكون سلطة الطحينة من ثلاث ملاعق كبيرة طحينة، ومعهم ملعقة خل وكمون وتوم بودر وملح ويمكن أن نضع شطة لمن يرغب في ذلك وماء مغلي

وسيكون طريقة تحضير الطحينة هي كالتالي نحضر طبق نضع فيه الثلاث ملاعق طحينة ومعها الخل وبقية التوابل الكمون و الثوم بودر والملح والشطة ونبدأ في وضع الماء المغلي علي هذا الخليط ونقلبه مع الطحينة والخل والتوابل جيدا حيث نقلبها جيداً حتي نصل الي القوام الذي نريده ونراعي أنها بعد ما تكون باردة سوف يثقل قوامها.