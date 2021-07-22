طريقة عمل اللحمة المسلوقة بنكهة مميزة مثل المطاعم والفنادق الكبرى

طريقة تحضير اللحمة المسلوقة تريد الكثير من السيدات المبتدئات في دخول المطبخ لمعرفه المزيد عن أسهل وصفة أو طريقة لعمل اللحمة المسلوقة بأسرار أكبر الفنادق والمطاعم من الآن يمكنك سيدتي عبر موقع ثقفني الإخباري معرفة طريقة تحضير اللحمة المسلوقة، بالطرق الجديدة الغير تقليدية،فبذلك يمكن الحصول على مرقة شهية غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية نيتاج اللحم و إضافة التوابل ومنها تحضير العديد من الشوربات المختلفة مثل شوربة لسان العصفور،وشوربة الخضار كذلك يمكن تحضير اكثر من نوع من الشوربات المختلفة منها الصلصة البنية ولكن يتم كل ذلك بتحضير المكونات ومتابعة طريقة التحضير بدقة للحصول على شوربة بنكهة متميزة من اللحمة المسلوقة. طريقة تحضير اللحمة المسلوقة و مكوناتها طريقة تحضير اللحمة المسلوقة و مكوناتها المكونات: نحضر نصف كيلو من اللحم بتلو.

1 ثمرة بصل متوسطة الحجم.

مقدار ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

القليل من بهارات القرفة.

بضع ورقات من اللورا عدد ثلاث ورقات. طريقة التحضير نبدأ أولا بغسل اللحمة تغسل جيدا بالماء و تقطيع كمية اللحم إلى مكعبات متوسطة الحجم ويمكن تقطيع الدهون الزائدة من أجل الحصول على شوربة صحية غير دسمة. نحضر قدر عميق ونضع فيه مقدار ملعقة الزبدة ثم يضاف البصل المقطع مكعبات مع التحريك لمدة دقائق. ثم نعود ونضيف مكعبات اللحم المقطع مع الاستمرار في عمليه التقليب ثم إضافة كافة البهارات من الفلفل الأسود والقرفة حتى يصبح اللون ذهبي قليلا. نقوم بإحضار لتر ونصف من الماء المغلي ويتم وضعة اللحم بخليط البصل ثم يضاف الملح مع ورق اللورا ويترك على النار لمدة من الزمن حوالي 45 دقيقة حتى تنضج اللحمة. تنشل اللحمة من المرقة وهي ساخنة وتقدم بجانب طبق الأرز بالشعرية مع السلطة الخضراء. طريقة عمل اللحمة مع صوص الطماطم والفلفل الألوان طريقة التحضيرطريقة عمل اللحمة مع صوص الطماطم والفلفل الألوان المكونات: نحتاج نصف كيلو من اللحم.

2 حبة طماطم.

نحضر1 ثمرة بصل يا بس.

عدد 2 فلفل ألوان احمر اصفر واخضر.

مكعب زبدة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

القليل من الفلفل الأسود مع الهيل وجوزة الطيب.

بضع ورقات من ورق اللورا. طريقة تحضير اللحمة المسلوق نحضر وعاء عميق لسلق اللحمة كما سبق وذكرنا في أعلي المقال. ولكن هنا سوف نقوم بتقطيع اللحم اصغر نوع ما من غير تشويح البصل مع الزبدة. حيث يتم سلق اللحمة على النار قبل النضج الكامل. نحضر وعاء اخر ونضع فيه مكعب زبدة مع إضافة مكعبات البصل و التقليب لمدة دقائق. ثم نقوم بإضافة مكعبات الطماطم مع التقليب وبعد مرور دقائق نضيف شرائح الفلفل مع مكعبات اللحم والقليل من بعض البهارات حتى تأخذ اللحمة لون وتصبح المكونات ممتزجه مع بعضها جيدا. وأخيرا يتم وضع نصف لتر من مرق اللحم على المكونات السابقة وتترك حتى تتشرب المكونات و المرق يصبح قوامة ثقيل. طريقة تحضير اللحمة المسلوق تقدم في طبق التقديم مع طبق المكرونه المسلوقة والسلطة الخضراء وصحة وهناء. الوسوم

طريقة تحضير اللحمة المسلوقة تريد الكثير من السيدات المبتدئات في دخول المطبخ لمعرفه المزيد عن أسهل وصفة أو طريقة لعمل اللحمة المسلوقة بأسرار أكبر الفنادق والمطاعم من الآن يمكنك سيدتي عبر موقع ثقفني الإخباري معرفة طريقة تحضير اللحمة المسلوقة، بالطرق الجديدة الغير تقليدية،فبذلك يمكن الحصول على مرقة شهية غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية نيتاج اللحم و إضافة التوابل ومنها تحضير العديد من الشوربات المختلفة مثل شوربة لسان العصفور،وشوربة الخضار كذلك يمكن تحضير اكثر من نوع من الشوربات المختلفة منها الصلصة البنية ولكن يتم كل ذلك بتحضير المكونات ومتابعة طريقة التحضير بدقة للحصول على شوربة بنكهة متميزة من اللحمة المسلوقة. طريقة تحضير اللحمة المسلوقة و مكوناتها طريقة تحضير اللحمة المسلوقة و مكوناتها المكونات: نحضر نصف كيلو من اللحم بتلو.

1 ثمرة بصل متوسطة الحجم.

مقدار ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

القليل من بهارات القرفة.

بضع ورقات من اللورا عدد ثلاث ورقات. طريقة التحضير نبدأ أولا بغسل اللحمة تغسل جيدا بالماء و تقطيع كمية اللحم إلى مكعبات متوسطة الحجم ويمكن تقطيع الدهون الزائدة من أجل الحصول على شوربة صحية غير دسمة. نحضر قدر عميق ونضع فيه مقدار ملعقة الزبدة ثم يضاف البصل المقطع مكعبات مع التحريك لمدة دقائق. ثم نعود ونضيف مكعبات اللحم المقطع مع الاستمرار في عمليه التقليب ثم إضافة كافة البهارات من الفلفل الأسود والقرفة حتى يصبح اللون ذهبي قليلا. نقوم بإحضار لتر ونصف من الماء المغلي ويتم وضعة اللحم بخليط البصل ثم يضاف الملح مع ورق اللورا ويترك على النار لمدة من الزمن حوالي 45 دقيقة حتى تنضج اللحمة. تنشل اللحمة من المرقة وهي ساخنة وتقدم بجانب طبق الأرز بالشعرية مع السلطة الخضراء. طريقة عمل اللحمة مع صوص الطماطم والفلفل الألوان طريقة التحضيرطريقة عمل اللحمة مع صوص الطماطم والفلفل الألوان المكونات: نحتاج نصف كيلو من اللحم.

2 حبة طماطم.

نحضر1 ثمرة بصل يا بس.

عدد 2 فلفل ألوان احمر اصفر واخضر.

مكعب زبدة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

القليل من الفلفل الأسود مع الهيل وجوزة الطيب.

بضع ورقات من ورق اللورا. طريقة تحضير اللحمة المسلوق نحضر وعاء عميق لسلق اللحمة كما سبق وذكرنا في أعلي المقال. ولكن هنا سوف نقوم بتقطيع اللحم اصغر نوع ما من غير تشويح البصل مع الزبدة. حيث يتم سلق اللحمة على النار قبل النضج الكامل. نحضر وعاء اخر ونضع فيه مكعب زبدة مع إضافة مكعبات البصل و التقليب لمدة دقائق. ثم نقوم بإضافة مكعبات الطماطم مع التقليب وبعد مرور دقائق نضيف شرائح الفلفل مع مكعبات اللحم والقليل من بعض البهارات حتى تأخذ اللحمة لون وتصبح المكونات ممتزجه مع بعضها جيدا. وأخيرا يتم وضع نصف لتر من مرق اللحم على المكونات السابقة وتترك حتى تتشرب المكونات و المرق يصبح قوامة ثقيل. طريقة تحضير اللحمة المسلوق تقدم في طبق التقديم مع طبق المكرونه المسلوقة والسلطة الخضراء وصحة وهناء.

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