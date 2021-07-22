طريقة تحضير فشار السينما بدون زيوت بمذاق رائع ونكهات لذيذه

الفشار من أنواع المقرمشات أو المسليات التي يتم الإقبال عليها في كثير من الأوقات وتتميز بمذاق ناعم ومالح محبب للأشخاص الذين يفضلون الأملاح ويعشقه الأطفال ويزداد الطلب عليه في الإجازات والمصايف، ويرتبط وجود الفشار أحياناً كثيرة بالسينما ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وعند ميلاد طفل جديد نقوم بتحضير الفشار والشوكولاتة وغيرهم، ويعاني محبي الفشار من السعرات الحرارية العالية للفشار خاصةً عند إضافة الزيت للتحضير حيث يحتاج كمية من الزيت أثناء التحضير والتي تجعل به نسبة من الدهون كبيرة وكذلك الأملاح بسبب التوابل المضافة ويتسائل البعض هل هناك طريقة لتحضير الفشار دون إحتوائه على كمية الزيت للتخفيف من السعرات الحرارية وبالفعل يوجد وهي طريقة إعداد الفشار بدون زيت وللتعرف على الطريقة يمكنك متابعة الخطوات من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير الفشار بدون زيت

المكونات:

رشة صغيرة من مسحوق الكاري المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الأوريغانو.

رشة ملح.

نصف كوب من حبات الذرة.

تحضير وعاء واسع من التيفال الغير لاصق ونتركه على النار حتى يصبح ساخناً على نار هادئة. بعد تسخين الزيت نقوم بإضافة حبات الذرة بالإضافة إلي مسحوق الكاري المطحون ونقوم بتقليب المكونات معاً لمدة نصف دقيقة ونقوم بتغطية الوعاء حتى يبدأ الفشار بالفرقعة وينتهي ثم نقوم بإغلاق النار. ضرورة هز الوعاء أثناء الفرقعة حتى يتم نضج جميع حبات الذرة، ثم نقوم بسكب الفشار في طبق واسع للتقديم ورش الملح ويمكن الإكتفاء بالكاري والأوريغانو فقط، وتناوله بمذاق رائع بدون زيوت.

خطوات التحضير:ملحوظة:

يتسائل البعض عن إمكانية تحضير الفشار كصنف من الحلويات وليس من الموالح هل هذه الطريقة متاحه أم هي خدعه فقط، ولكن في الواقع أنه يمكن فعلياً تحضير الفشار كحلويات عن طريق إستخدام كريم الكراميل السائل بدلاً من الزيت ودون وضع توابل أو موالح فقط نضع كريم الكراميل ويخرج بمذاق رائع، مع العلم أن طريقة تحضير الفشار بالكراميل تحتوي على مئات من السعرات الحرارية العالية التي تساهم في زيادة الدهون لذلك تعتبر تلك الطريقة لا ينصح بها للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.