طريقة تحضير كباب الحلة من احلي أطباق اللحمة

يعد كباب الحلة من الوصفات السهلة ذو المذاق المتميز سريع التحضير سهل جدا من احلي الوجبات التي يفضلها الكثير، من الأشخاص سواء من كبار أو الصغار لأن له طعم مشهي كباب الحلة يختلف عن باقي اللحوم في تحضيره، يكثر من تناوله في فصل الشتاء لأنه يبعث على الجسم الدفي أصل تحضير طبق كباب الحلة هو المطبخ المصري و تم طهيه بأكثر من طريقة مختلفة وأطلق عليه اسم كباب الحلة لأنه يطهى داخل الحلة مع البطاطس والخضروات وقطع اللحم عكس طهي الكباب الأخر والذي يتم شوية فوق الفحم أو في الفرن معكم سوف نتعرف على تفاصيل أكثر عن طريقة عمل كباب الحلة. طريقة عمل كباب الحلة ومكوناته طريقة عمل كباب الحلة ومكوناته المكونات.. وزن كيلو من اللحم البقري.

عدد 2 فص ثوم مفروم.

نصف كيلو من البصل اليابس.

ثمره بطاطس مقطعة إلي مكعبات صغيرة الحجم.

عدد 2 ملعقة كبيرة سمن.

كوب من الماء الساخن.

نحتاج عدد 1 ثمرة فلفل اخضر.

نحضر كوب من مرقة الدجاج.

قطعة متوسطة الحجم من الفحم لزوم رائحة الشوي.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات..( ملح – زنجبيل – مسحوق الفلفل الأسود – البهارات المشكلة). خطوات تحضير كباب الحلة خطوات تحضير كباب الحلة إليكم الطريقة الصحيحة لعمل كباب الحلة بطعم ومذاق مشهي سريع التحضير. نبدأ في تقطيع اللحم على شكل مكعبات صغيرة أو متوسطة الحجم حسب ما يفضل. نضع طاسة على نار درجة حرارتها عالية بها مقدار من السمن وبعد أن يسخن نضع مكعبات اللحمة مع التقليب الجيد. بعد ذلك نحضر حلة مناسبة لكمية اللحم ونضع فيها مكعبات اللحمة على نار متوسطة الحرارة. ثم يضاف كل من الماء المغلي مع الفلفل والبهارات المشكلة ومرقة الدجاج والزنجبيل وهنا تترك كل المكونات لتغلي مع بعضها لمدة لا تقل عن عشر دقائق. نعود مرة اخرى نقوم بتقطيع البطاطس على شكل مكعبات صغيره ويتم أضافتها إلي كباب الحلة. ثم نعود ونقوم بتقطيع البصل الى شرائح ويوضع في طاسة على نار متوسطة الحرارة و يقلب حتى يذبل البصل ويضاف إليه الملح والثوم المفروم ونعود للتقليب. ثم يضاف البصل إلى خليط الخضار مع مكعبات اللحمة والبطاطس والفلفل في الحلة مع التحريك المستمر. نحضر قطعة الفحم ونقوم بإشعالها ثم نضعها في حفرة منتصف مكونات كباب الحلة و إضافة بضع قطرات من الزيت فوق قطعة الفحم المشتعلة. ولابد من تغطية الحلة فوق الفحم المشتعل لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى لا يخرج الدخان خارج الحلة. نعود و نرفع الغطاء بعد أن اكتسب اللحم والخضار في الحلة رائحة الفحم. نسكب كباب الحلة في طبق التقديم ويقدم بجانب أطباق اخرى مثل الأرز. ختاما وصلنا الى نهاية هذا المقال من موقع ثقفني الإخباري أتمني أن نكون قدمنا وصفتنا اليوم بطريقة سهلة مبسطة على كل ربه منزل. الوسوم

يعد كباب الحلة من الوصفات السهلة ذو المذاق المتميز سريع التحضير سهل جدا من احلي الوجبات التي يفضلها الكثير، من الأشخاص سواء من كبار أو الصغار لأن له طعم مشهي كباب الحلة يختلف عن باقي اللحوم في تحضيره، يكثر من تناوله في فصل الشتاء لأنه يبعث على الجسم الدفي أصل تحضير طبق كباب الحلة هو المطبخ المصري و تم طهيه بأكثر من طريقة مختلفة وأطلق عليه اسم كباب الحلة لأنه يطهى داخل الحلة مع البطاطس والخضروات وقطع اللحم عكس طهي الكباب الأخر والذي يتم شوية فوق الفحم أو في الفرن معكم سوف نتعرف على تفاصيل أكثر عن طريقة عمل كباب الحلة. طريقة عمل كباب الحلة ومكوناته طريقة عمل كباب الحلة ومكوناته المكونات.. وزن كيلو من اللحم البقري.

عدد 2 فص ثوم مفروم.

نصف كيلو من البصل اليابس.

ثمره بطاطس مقطعة إلي مكعبات صغيرة الحجم.

عدد 2 ملعقة كبيرة سمن.

كوب من الماء الساخن.

نحتاج عدد 1 ثمرة فلفل اخضر.

نحضر كوب من مرقة الدجاج.

قطعة متوسطة الحجم من الفحم لزوم رائحة الشوي.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات..( ملح – زنجبيل – مسحوق الفلفل الأسود – البهارات المشكلة). خطوات تحضير كباب الحلة خطوات تحضير كباب الحلة إليكم الطريقة الصحيحة لعمل كباب الحلة بطعم ومذاق مشهي سريع التحضير. نبدأ في تقطيع اللحم على شكل مكعبات صغيرة أو متوسطة الحجم حسب ما يفضل. نضع طاسة على نار درجة حرارتها عالية بها مقدار من السمن وبعد أن يسخن نضع مكعبات اللحمة مع التقليب الجيد. بعد ذلك نحضر حلة مناسبة لكمية اللحم ونضع فيها مكعبات اللحمة على نار متوسطة الحرارة. ثم يضاف كل من الماء المغلي مع الفلفل والبهارات المشكلة ومرقة الدجاج والزنجبيل وهنا تترك كل المكونات لتغلي مع بعضها لمدة لا تقل عن عشر دقائق. نعود مرة اخرى نقوم بتقطيع البطاطس على شكل مكعبات صغيره ويتم أضافتها إلي كباب الحلة. ثم نعود ونقوم بتقطيع البصل الى شرائح ويوضع في طاسة على نار متوسطة الحرارة و يقلب حتى يذبل البصل ويضاف إليه الملح والثوم المفروم ونعود للتقليب. ثم يضاف البصل إلى خليط الخضار مع مكعبات اللحمة والبطاطس والفلفل في الحلة مع التحريك المستمر. نحضر قطعة الفحم ونقوم بإشعالها ثم نضعها في حفرة منتصف مكونات كباب الحلة و إضافة بضع قطرات من الزيت فوق قطعة الفحم المشتعلة. ولابد من تغطية الحلة فوق الفحم المشتعل لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى لا يخرج الدخان خارج الحلة. نعود و نرفع الغطاء بعد أن اكتسب اللحم والخضار في الحلة رائحة الفحم. نسكب كباب الحلة في طبق التقديم ويقدم بجانب أطباق اخرى مثل الأرز. ختاما وصلنا الى نهاية هذا المقال من موقع ثقفني الإخباري أتمني أن نكون قدمنا وصفتنا اليوم بطريقة سهلة مبسطة على كل ربه منزل.

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