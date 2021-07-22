طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة 6 درجات وإزالة الجلد الميت والتخلص من التجاعيد نهائيا

طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة 6 درجات، يمكن تفتيح البشرة بشكل واضح وتخليصها من أي بقع داكنة، بالاعتماد على القهوة التي نستخدمها جميعاً كل صباح لبدء يومنا بكل نشاط، وهنا نقدم لكم مجموعة مختلفة من الوصفات الطبيعة التي تعتمد على القهوة لتفتيح البشرة.

طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة كريم 6 درجات

نحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة وملعقتان كبيرتان من الزبادي، يتم خلطهم جميعاً وبعد غسل الوجه، يتم توزيع الخليط عليه وتدليكه بخفة لمدة لا تقل عن دقيقة، وبعد مرور ربع ساعة نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نرطبه، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لتفتيح البشرة بشكل ملحوظ.

ماسك القهوة لتقشير الوجه

نحتاج في هذه الوصفة إلى ثلاثة ملاعق كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من العسل وزيت جوز الهند، يتم خلطهم سوياً وبعد تنظيف البشرة جيداً، يتم توزيع الخليط على الوجه وفركه بحركات دائرية بسيطة، وبعد مرور نصف ساعة، نقوم بغسل الوجه جيداً ثم ترطيبه، ويجب المواظبة على هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

خلطات القهوة والسكر لإزالة الجلد الميت

يتم في هذه الوصفة خلط ربع كوب من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من السكر، وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على الوجه، ويتم فرك الوجه لمدة دقيقتين، وبعد مرور عشر دقائق يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وبعدها مباشرة يرطب الوجه، ومع تطبيق هذه الوصفة مرتين كل أسبوع نحصل على بشرة أكثر بياضا ونقاءاً، وللعلم فإن هذا الوصفة لا تعمل على تبييض الوجه فقط بل تزيل خلايا الجلد الميتة، أي يمكن استخدامها كمقشر طبيعي للبشرة.

افضل كريم طبيعي لتوحيد لون البشرة

نحتاج في هذه الوصفة إلى ربع كوب من القهوة الخام وملعقة صغيرة من الحليب وملعقة صغيرة من زبدة الشيا، يتم خلط الحليب مع زبدة الشيا، وبعد ذلك يتم تذويبهم في حمام مائي ساخن، وبعدها نضيف القهوة ونخلط، وبعد ذلك نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، ومع تطبيق هذه الوصفة مرة أو مرتين كل أسبوع نلاحظ تغيير كبير في لون البشرة.