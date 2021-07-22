خلية النحل بالدجاج والجزر بمكونات بسيطة

خلية النحل بالدجاج والجزر، خلية النحل بالدجاج والجزر من المأكولات المفضلة التي يتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة فتتسم بالمذاق الجيد وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير خلية النحل بالدجاج والجزر. مقادير تحضير خلية النحل بالدجاج والجزر: كأسان ونصف من الدقيق.

ربع كأس من الزبدة الذائبة.

كأس ونصف من المياه الدافئة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

رشة من السكر. مقادير الحشو: مقادير تحضير خلية النحل بالدجاج والجزر:مقادير الحشو: نصف كيلو من صدور الدجاج.

حبة من الجزر المبشورة.

نصف كأس من الفلفل الألوان ويتم تقطيعها إلى شرائح.

بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة.

ملعقتان من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من السماق.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير خلية النحل بالدجاج والجزر: طريقة تحضير خلية النحل بالدجاج والجزر: تتسم طريقة التحضير خلية النحل بالدجاج والجزر بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير: القيام بالحصول على وعاء ويتم خلط فيه نصف كأس من المياه والخميرة ورشة السكر ويتم تركه لمدة ربع ساعة. يتم إحضار وعاء أخر ويتم وضع فيه كافة المقادير المتبقية ما عدا المياه وبعد ذلك يتم إضافة الخميرة ويتم التقليب. يتم إضافة المياه أثناء العجن وتركها لحين أن تصبح طرية. يتم تغطية الوعاء بالبلاستيك المخصص للمطبخ ويتم تركه لمدة ساعة في مكان دافئ. يتم تتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والسماق ويتم وضعه في الثلاجة. بعد ذلك يتم رفع الإناء على النار ويتم وضع الزيت فيه بالإضافة للبصل مع التقليب لحين أن يذبل. بعد ذلك يتم إضافة الجزر والفلفل الألوان مع التقليب يتم إضافة الملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم مع الاستمرار في التقليب. يتم وضع باقي كمية الزيت في إناء أخر ويتم إضافة الدجاج ويتم تشويحه لحين أن يتغير لون الدجاج بعد ذلك يتم إضافة خليط الخضروات ويتم تغطيته لحين أن ينضج. بعد ذلك يتم إحضار العجين ويتم تشكيل إلى مربعات وبعد ذلك يتم وضع الحشو. يتم وضع العجين في الصينية وتركه لحين أن يرتاح لمدة ربع ساعة. القيام بدهن العجين بالزبدة ثم يتم وضعه في الفرن وتركه لمدة ثلث ساعة. الوسوم

خلية النحل بالدجاج والجزر، خلية النحل بالدجاج والجزر من المأكولات المفضلة التي يتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة فتتسم بالمذاق الجيد وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير خلية النحل بالدجاج والجزر. مقادير تحضير خلية النحل بالدجاج والجزر: كأسان ونصف من الدقيق.

ربع كأس من الزبدة الذائبة.

كأس ونصف من المياه الدافئة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

رشة من السكر. مقادير الحشو: مقادير تحضير خلية النحل بالدجاج والجزر:مقادير الحشو: نصف كيلو من صدور الدجاج.

حبة من الجزر المبشورة.

نصف كأس من الفلفل الألوان ويتم تقطيعها إلى شرائح.

بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة.

ملعقتان من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من السماق.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير خلية النحل بالدجاج والجزر: طريقة تحضير خلية النحل بالدجاج والجزر: تتسم طريقة التحضير خلية النحل بالدجاج والجزر بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير: القيام بالحصول على وعاء ويتم خلط فيه نصف كأس من المياه والخميرة ورشة السكر ويتم تركه لمدة ربع ساعة. يتم إحضار وعاء أخر ويتم وضع فيه كافة المقادير المتبقية ما عدا المياه وبعد ذلك يتم إضافة الخميرة ويتم التقليب. يتم إضافة المياه أثناء العجن وتركها لحين أن تصبح طرية. يتم تغطية الوعاء بالبلاستيك المخصص للمطبخ ويتم تركه لمدة ساعة في مكان دافئ. يتم تتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والسماق ويتم وضعه في الثلاجة. بعد ذلك يتم رفع الإناء على النار ويتم وضع الزيت فيه بالإضافة للبصل مع التقليب لحين أن يذبل. بعد ذلك يتم إضافة الجزر والفلفل الألوان مع التقليب يتم إضافة الملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم مع الاستمرار في التقليب. يتم وضع باقي كمية الزيت في إناء أخر ويتم إضافة الدجاج ويتم تشويحه لحين أن يتغير لون الدجاج بعد ذلك يتم إضافة خليط الخضروات ويتم تغطيته لحين أن ينضج. بعد ذلك يتم إحضار العجين ويتم تشكيل إلى مربعات وبعد ذلك يتم وضع الحشو. يتم وضع العجين في الصينية وتركه لحين أن يرتاح لمدة ربع ساعة. القيام بدهن العجين بالزبدة ثم يتم وضعه في الفرن وتركه لمدة ثلث ساعة.

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