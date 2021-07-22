طريقة عمل اللحم الضاني المشوي في البيت مثل الجاهزة والطعم والريحة روعة

اللحم الضأني المشوي يعتبر من أشهي أطباق اللحوم، والتي يعشقها الكثير، خاصة في عيد الأضحى، لأنها بمذاق لذيذ ورائحة مذهلة وشهية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة تتبيلة اللحم الضأني المشوي في الفرن في البيت. طريقة عمل تتبيلة اللحم الضأني المشوي في الفرن طريقة عمل تتبيلة اللحم الضأني المشوي في الفرن المكونات 1500 جرام لحم ضأن.

بصلة كبيرة الحجم.

حبة طماطم كبيرة الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم.

4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق إكليل الجبل.

ملعقتان من البقدونس الطازج المهروس.

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

10 جرام من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

رشة من الملح الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من فلفل أسود. طريقة التحضير قومي بتشغيل الفرن لمدة 6 دقائق على درجة حرارة متوسطة قبل استخدامه. امزجي البقدونس مع مقدار إكليل الجبل، وزيت الزيتون، والزعتر، وجميع البهارات جيدا. ضعي اللحم الضأن في خليط البقدونس، ثم اتركيه جانبا. قومي بفرم الطماطم، والبصل، والثوم بواسطة الكبة، ثم اسكبي الخليط فوق اللحم، ثم قلبيهم جيدا. اتركي خليط اللحم جانبا لمدة ثلث ساعة. وزعي اللحم الضأني في صينية غير لاصقة، ثم ضعي القليل من التتبيلة فوق اللحم. قومي بإدخال الصينية في الفرن لمدة ساعة إلا ثلث، على درجة حرارة متوسطة. قومي بإخراج الصينية من الفرن، ثم ادهني اللحم بالعسل، ثم ضعيه مرة أخرى في الفرن، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل اللحم الضأني المشوية طريقة التحضيرطريقة عمل اللحم الضأني المشوية المكونات 1000 جرام ريش ضأن.

2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

7 جرام من مسحوق الكمون.

5 جرام من الحبهان المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

6 ملاعق صغيرة من الخردل.

ربع كوب كبير من صلصة الطماطم الجاهزة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

50 جرام من زيت الذرة.

8 ملاعق صغيرة من الخل. طريقة تحضير اللحم الضأني المشوية امزجي اللحم الضأني مع جميع المكونات جيدا، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك اسكبي خليط اللحم في وعاء حراري، ثم ضعيه في الفرن حتى ينضج اللحم. طريقة تحضير اللحم الضأني المشوية الوسوم

اللحم الضأني المشوي يعتبر من أشهي أطباق اللحوم، والتي يعشقها الكثير، خاصة في عيد الأضحى، لأنها بمذاق لذيذ ورائحة مذهلة وشهية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة تتبيلة اللحم الضأني المشوي في الفرن في البيت. طريقة عمل تتبيلة اللحم الضأني المشوي في الفرن طريقة عمل تتبيلة اللحم الضأني المشوي في الفرن المكونات 1500 جرام لحم ضأن.

بصلة كبيرة الحجم.

حبة طماطم كبيرة الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم.

4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق إكليل الجبل.

ملعقتان من البقدونس الطازج المهروس.

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

10 جرام من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

رشة من الملح الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من فلفل أسود. طريقة التحضير قومي بتشغيل الفرن لمدة 6 دقائق على درجة حرارة متوسطة قبل استخدامه. امزجي البقدونس مع مقدار إكليل الجبل، وزيت الزيتون، والزعتر، وجميع البهارات جيدا. ضعي اللحم الضأن في خليط البقدونس، ثم اتركيه جانبا. قومي بفرم الطماطم، والبصل، والثوم بواسطة الكبة، ثم اسكبي الخليط فوق اللحم، ثم قلبيهم جيدا. اتركي خليط اللحم جانبا لمدة ثلث ساعة. وزعي اللحم الضأني في صينية غير لاصقة، ثم ضعي القليل من التتبيلة فوق اللحم. قومي بإدخال الصينية في الفرن لمدة ساعة إلا ثلث، على درجة حرارة متوسطة. قومي بإخراج الصينية من الفرن، ثم ادهني اللحم بالعسل، ثم ضعيه مرة أخرى في الفرن، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل اللحم الضأني المشوية طريقة التحضيرطريقة عمل اللحم الضأني المشوية المكونات 1000 جرام ريش ضأن.

2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

7 جرام من مسحوق الكمون.

5 جرام من الحبهان المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

6 ملاعق صغيرة من الخردل.

ربع كوب كبير من صلصة الطماطم الجاهزة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

50 جرام من زيت الذرة.

8 ملاعق صغيرة من الخل. طريقة تحضير اللحم الضأني المشوية امزجي اللحم الضأني مع جميع المكونات جيدا، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك اسكبي خليط اللحم في وعاء حراري، ثم ضعيه في الفرن حتى ينضج اللحم. طريقة تحضير اللحم الضأني المشوية

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