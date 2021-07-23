النوتيلا الأصلية والاقتصادية بنفس طعم وقوام الجاهزة بمقادير اقتصادية وبطريقة سهلة وطعم رهيب

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النوتيلا الأصلية والاقتصادية تعتبر النوتيلا من أكثر أنواع الشوكولاتة عشقاً، نظراً لطعمها الذي لا يقازم. كما أنه يمكنك تحضيرها بأكثر من طريقة يمكنك نحضيرها بالبندق أو الكراميل وأيضاً بدون بندق. فنظراً لتعلق الأطفال خاصة بها والكبار عامة من يعشقون النوتيلا ولا يستطيعون شرائها لسعرها الغالي. لذلك نقدمها لكم من خلال طريقتين أحدهما الأصلية بالبندق. والأخرى بمكونات بسيطة تجدها في كل بيت.النوتيلا الأصلية والاقتصادية بنفس طعم وقوام الأصلية بمقادير اقتصادية وبطريقة سهلة وطعم رهيب
نقدم لكم طريقة عمل النوتيلا بطريقتين أسهل من بعض يمكنك تحضير الطريقة التي تريدها حسب إمكانياتك المتوفرة لديك.
مقادير عمل النوتيلا
- ثلاث أكواب بندق محمص أي ما يعادل 300 جم.
- كوبان من قطع الشوكولاتة ما يعادل 330 جم، أو أي نوع شوكولاتة تفضليه.
- أولاً قومي بطحن البندق في الخلاط أو المطحنة ليصبح القوام ناعم جداً أي كريمي.
- عندما يصبح القوام كريمي جداً قومي بإضافة الشوكولاته عليه، واستكملي خلط المكونات معاً في الخلاط جيداً.
- في البداية ستلاحظي القوام النوتيلا خفيف فهذا طبيعي، قومي بصب الخليط في برطمان واتركيه حتى يرتاح.
- بإمكانك تركها على الأقل ساعتين لكن من الأفضل اتركيها يوم كامل إذا لم تكوني في حاجة لها، فستجدي قوامها أصبح متماسك وملمسها وبهذا تكون النوتيلا الأصلية جاهزة.
نقدم لكم طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية بدون شوكولاتة أو بندق بكل سهولة في البيت بنفس طعم النوتيلا الأصلية الجاهزة.
مقادير عمل النوتيلا
- كوب من الحليب.
- كوب من السكر البودر.
- ثلثان كوب زيت.
- كوب ونصف كوب من الحليب البودر.
- نصف كوب من الكاكاو الخام الفاتح.
- نكهة البندق أو الفانيليا.
طريقة تحضير النوتيلا الاقتصادية
- ضعي في الخلاط كلاً من الحليب والحليب البودر والسكر والكاكاو، واخلطيهم جيداً.
- بعدما قمت بضرب المكونات في الخلاط جيداً، قومي بإضافة الزيت بالتدريج من فتحة الخلاط، والخلاط شغال ليصبح قوام الخليط متماسك وكريمي.
- يمكنك إضافة نكهة البندق أو الفانيليا لإعطاء الخليط طعم مميز وجميل مع استكمال خلط المكونات.
- بعد ذلك قومي بصب الخليط في برطمان محكم الغلق واتركي الخليط يرتاح لفترة أطول أي يوم ليصبح القوام متماسك ويصبح مثل النوتيلا الجاهزة والأصلية.
- كما يمكنك استخدام هذه التوتيلا الاقتصادية غير المكلفة في كثير من الوصفات التي تحتاج لكثير من الشوكولاتة.
الوسوم
النوتيلا الأصلية والاقتصادية تعتبر النوتيلا من أكثر أنواع الشوكولاتة عشقاً، نظراً لطعمها الذي لا يقازم. كما أنه يمكنك تحضيرها بأكثر من طريقة يمكنك نحضيرها بالبندق أو الكراميل وأيضاً بدون بندق. فنظراً لتعلق الأطفال خاصة بها والكبار عامة من يعشقون النوتيلا ولا يستطيعون شرائها لسعرها الغالي. لذلك نقدمها لكم من خلال طريقتين أحدهما الأصلية بالبندق. والأخرى بمكونات بسيطة تجدها في كل بيت.النوتيلا الأصلية والاقتصادية بنفس طعم وقوام الأصلية بمقادير اقتصادية وبطريقة سهلة وطعم رهيب
نقدم لكم طريقة عمل النوتيلا بطريقتين أسهل من بعض يمكنك تحضير الطريقة التي تريدها حسب إمكانياتك المتوفرة لديك.
مقادير عمل النوتيلا
- ثلاث أكواب بندق محمص أي ما يعادل 300 جم.
- كوبان من قطع الشوكولاتة ما يعادل 330 جم، أو أي نوع شوكولاتة تفضليه.
- أولاً قومي بطحن البندق في الخلاط أو المطحنة ليصبح القوام ناعم جداً أي كريمي.
- عندما يصبح القوام كريمي جداً قومي بإضافة الشوكولاته عليه، واستكملي خلط المكونات معاً في الخلاط جيداً.
- في البداية ستلاحظي القوام النوتيلا خفيف فهذا طبيعي، قومي بصب الخليط في برطمان واتركيه حتى يرتاح.
- بإمكانك تركها على الأقل ساعتين لكن من الأفضل اتركيها يوم كامل إذا لم تكوني في حاجة لها، فستجدي قوامها أصبح متماسك وملمسها وبهذا تكون النوتيلا الأصلية جاهزة.
نقدم لكم طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية بدون شوكولاتة أو بندق بكل سهولة في البيت بنفس طعم النوتيلا الأصلية الجاهزة.
مقادير عمل النوتيلا
- كوب من الحليب.
- كوب من السكر البودر.
- ثلثان كوب زيت.
- كوب ونصف كوب من الحليب البودر.
- نصف كوب من الكاكاو الخام الفاتح.
- نكهة البندق أو الفانيليا.
طريقة تحضير النوتيلا الاقتصادية
- ضعي في الخلاط كلاً من الحليب والحليب البودر والسكر والكاكاو، واخلطيهم جيداً.
- بعدما قمت بضرب المكونات في الخلاط جيداً، قومي بإضافة الزيت بالتدريج من فتحة الخلاط، والخلاط شغال ليصبح قوام الخليط متماسك وكريمي.
- يمكنك إضافة نكهة البندق أو الفانيليا لإعطاء الخليط طعم مميز وجميل مع استكمال خلط المكونات.
- بعد ذلك قومي بصب الخليط في برطمان محكم الغلق واتركي الخليط يرتاح لفترة أطول أي يوم ليصبح القوام متماسك ويصبح مثل النوتيلا الجاهزة والأصلية.
- كما يمكنك استخدام هذه التوتيلا الاقتصادية غير المكلفة في كثير من الوصفات التي تحتاج لكثير من الشوكولاتة.
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