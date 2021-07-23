عجينة البيتزا الهشة حضريها في البيت بكل سهولة

عجينة البيتزا الايطالية، تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات السريعة والخفيفة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار وتتسم طريقة تحضير البيتزا بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا.مقادير تحضير البيتزا:
تتسم مقادير تحضير البيتزا بالسهولة وأنها غير مكلفة على الإطلاق وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيرها بدلاً من شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا في المنزل:
- ستة أكواب من الدقيق.
- كأسان من اللبن.
- علبتين من الزبادي.
- ستة ملاعق من الزيت.
- ملعقتان من الخميرة
- رشة من الثوم.
تتسم طريقة تحضير البيتزا بالسهولة وبأنها غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا:
- الحصول على كأس من اللبن ويكون دافئ ويتم وضع عليه ملعقة من السكر بالإضافة لزيت خميرة ويتم تركهم لفترة تصل إلى خمسة دقائق.
- بعد ذلك يتم تحضير الدقيق ويتم وضع عليه ملعقة من الملح مع رشة من الثوم البودرة ويتم وضع الحليب عليه ويتم الاستمرار في العجن ثم يتم إضافة الزبادي ويتم الاستمرار في العجن لحين أن يصبح الملمس ناعم.
- بعد ذلك يتم ترك العجينة لحين أن تختمر لمدة ساعتين ويتضاعف حجمها.
- بعد أن تختمر العجينة يتم الحصول على جزء منها ويتم فردها بالنشابة ويكون سمك العجينة وسط.
- بعد ذلك يتم الحصول على كمية الجنبة الموتزاريلا ويتم وضعها على أطراق العجينة ويتم غلق الأطراف بكل إحكام.
- بعد ذلك يتم دهن الأطراف باللبن ويتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه ملعقتين من الصلصة مع ملعقتين من الكاتشاب ورشة الزعتر والثوم البودرة ويتم الخلط جيداً.
- الحصول على ملعقة من الصلصة ويتم وضعها في منتصف العجينة.
- القيام بوضع الحشو في منتصف العجينة والحشو يكون أكثر من شيء وهما كلاً من الفراخ واللحمة واللانشون والفلفل والزيتون وأنواع مختلف من الجبن.
- يتم بعد ذلك وضع العجينة في صينية ويتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة ربع ساعة.
- أخر خطوة يتم فيها إخراج البيتزا من الفرن ويتم تقطيعها إلى مثلثات متقاربة ويتم تقديمها وبالهناء على الجميع.
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عجينة البيتزا الايطالية، تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات السريعة والخفيفة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار وتتسم طريقة تحضير البيتزا بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا.مقادير تحضير البيتزا:
تتسم مقادير تحضير البيتزا بالسهولة وأنها غير مكلفة على الإطلاق وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيرها بدلاً من شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا في المنزل:
- ستة أكواب من الدقيق.
- كأسان من اللبن.
- علبتين من الزبادي.
- ستة ملاعق من الزيت.
- ملعقتان من الخميرة
- رشة من الثوم.
تتسم طريقة تحضير البيتزا بالسهولة وبأنها غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا:
- الحصول على كأس من اللبن ويكون دافئ ويتم وضع عليه ملعقة من السكر بالإضافة لزيت خميرة ويتم تركهم لفترة تصل إلى خمسة دقائق.
- بعد ذلك يتم تحضير الدقيق ويتم وضع عليه ملعقة من الملح مع رشة من الثوم البودرة ويتم وضع الحليب عليه ويتم الاستمرار في العجن ثم يتم إضافة الزبادي ويتم الاستمرار في العجن لحين أن يصبح الملمس ناعم.
- بعد ذلك يتم ترك العجينة لحين أن تختمر لمدة ساعتين ويتضاعف حجمها.
- بعد أن تختمر العجينة يتم الحصول على جزء منها ويتم فردها بالنشابة ويكون سمك العجينة وسط.
- بعد ذلك يتم الحصول على كمية الجنبة الموتزاريلا ويتم وضعها على أطراق العجينة ويتم غلق الأطراف بكل إحكام.
- بعد ذلك يتم دهن الأطراف باللبن ويتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه ملعقتين من الصلصة مع ملعقتين من الكاتشاب ورشة الزعتر والثوم البودرة ويتم الخلط جيداً.
- الحصول على ملعقة من الصلصة ويتم وضعها في منتصف العجينة.
- القيام بوضع الحشو في منتصف العجينة والحشو يكون أكثر من شيء وهما كلاً من الفراخ واللحمة واللانشون والفلفل والزيتون وأنواع مختلف من الجبن.
- يتم بعد ذلك وضع العجينة في صينية ويتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة ربع ساعة.
- أخر خطوة يتم فيها إخراج البيتزا من الفرن ويتم تقطيعها إلى مثلثات متقاربة ويتم تقديمها وبالهناء على الجميع.
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