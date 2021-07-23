عجينة البيتزا الهشة حضريها في البيت بكل سهولة

عجينة البيتزا الايطالية، تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات السريعة والخفيفة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار وتتسم طريقة تحضير البيتزا بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا.

مقادير تحضير البيتزا:

تتسم مقادير تحضير البيتزا بالسهولة وأنها غير مكلفة على الإطلاق وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيرها بدلاً من شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا في المنزل:

ستة أكواب من الدقيق.

كأسان من اللبن.

علبتين من الزبادي.

ستة ملاعق من الزيت.

ملعقتان من الخميرة

رشة من الثوم.

طريقة تحضير البيتزا:

تتسم طريقة تحضير البيتزا بالسهولة وبأنها غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا: