طريقة عمل أيس كريم المحلات في المنزل بطريقة اقتصادية وطعم ولا اروع

طريقة عمل أيس كريم المحلات من الوصفات التي يكثر البحث عنها خلال فصل الصيف، لتلبية رغبات الأطفال وأيضاً الكبار فالجميع خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة يلجئ إلى المشروبات والمثلجات الباردة، التي تعطيك نوع من الانتعاش، وفي مثل هذه الأجواء يمثل الأيس كريم مطلب أساسي في الخروجات خلال فصل الصيف، فهو من الأصناف متعددة النكهات والأطعمة المميزة والمحببة لدى الأطفال والكبار، ولكن رغم بساطة تكلفة الأيس كريم إلا أنه يكلفك الكثير في المحلات مقابل كاسة واحده، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الأيس كريم الاقتصادي بطعم مثل عربيات الأيس كريم بالضبط. طريقة عمل أيس كريم المحلات الاقتصادي: طريقة عمل أيس كريم المحلات الاقتصادي: المقادير والمكونات: لتر حليب أو ماء حسب المتوفر.

٢ باكو كريم شانتيه دريم.

٢ كوب سكر.

٤ ملاعق كبيرة كريم بتسري.

٢ ملعقة كبيرة جيلاتين مع كوب ماء بارد.

الأطعمة بحيث اللتر له ٤ باكو سورس(عصير مجفف) بالنكهة المفضلة لديكم. طريقة تحضير الايس كريم بدون فواكه: طريقة تحضير الايس كريم بدون فواكه: في بوله عميقة نضع بها لتر من الماء أو الحليب البارد ثم نضيف إليه ٢ باكو من الكريم شانتيه أو ما يعادل ١٥٠ جرام في حالة وجود كريم شانتيه سائب وتقبلهم جيداً. ومن ثمة نضيف اربع ملاعق كبيرة من كريم بستري وهو عبارة عن نشا على البارد أي يزيد كثافة الخليط دون حاجة تعرضه إلى النار، وتقبلهم جيداً مرة أخرى. ثم نضيف السكر ما يعادل ٣٠٠ جرام سكر ناعم أو ١٢ ملعقة كبيرة من السكر ونقلهم جيداً مرة أخرى. ومن ثمة في بوله اصغر نقوم بإضافة ملعقتين الجيلاتين مع كوب الماء البارد ونحركهم جيداً، ثم نضيفهم إلى الخليط السائل في البوله الكبيرة ونخلطهم جيداً. في حالة إذا كنت تريد تقسيم الخليط لصنع أكثر من نكهة يمكنك ذلك، قم بأخذ نصف الكمية وضع بها ٢ باكو من طعم التوت البري مثلاً، والنصف الآخر ضع به طعم المانجو. بعد خلط المكونات جيداً لتأكد من امتزاجها نقوم بوضع الخليط في أكياس ثلاجة ووضعها في الفريزر لمدة ٢٤ ساعة. في اليوم الثاني نأخذ خليط ألآيس كريم ونضربه في العجان الكهربائي أو بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم مطاطي ولون أفتح وبذلك تكون قد حصلت على أفضل أيس كريم في المنزل بخطوات بسيطة. الوسوم

طريقة عمل أيس كريم المحلات من الوصفات التي يكثر البحث عنها خلال فصل الصيف، لتلبية رغبات الأطفال وأيضاً الكبار فالجميع خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة يلجئ إلى المشروبات والمثلجات الباردة، التي تعطيك نوع من الانتعاش، وفي مثل هذه الأجواء يمثل الأيس كريم مطلب أساسي في الخروجات خلال فصل الصيف، فهو من الأصناف متعددة النكهات والأطعمة المميزة والمحببة لدى الأطفال والكبار، ولكن رغم بساطة تكلفة الأيس كريم إلا أنه يكلفك الكثير في المحلات مقابل كاسة واحده، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الأيس كريم الاقتصادي بطعم مثل عربيات الأيس كريم بالضبط. طريقة عمل أيس كريم المحلات الاقتصادي: طريقة عمل أيس كريم المحلات الاقتصادي: المقادير والمكونات: لتر حليب أو ماء حسب المتوفر.

٢ باكو كريم شانتيه دريم.

٢ كوب سكر.

٤ ملاعق كبيرة كريم بتسري.

٢ ملعقة كبيرة جيلاتين مع كوب ماء بارد.

الأطعمة بحيث اللتر له ٤ باكو سورس(عصير مجفف) بالنكهة المفضلة لديكم. طريقة تحضير الايس كريم بدون فواكه: طريقة تحضير الايس كريم بدون فواكه: في بوله عميقة نضع بها لتر من الماء أو الحليب البارد ثم نضيف إليه ٢ باكو من الكريم شانتيه أو ما يعادل ١٥٠ جرام في حالة وجود كريم شانتيه سائب وتقبلهم جيداً. ومن ثمة نضيف اربع ملاعق كبيرة من كريم بستري وهو عبارة عن نشا على البارد أي يزيد كثافة الخليط دون حاجة تعرضه إلى النار، وتقبلهم جيداً مرة أخرى. ثم نضيف السكر ما يعادل ٣٠٠ جرام سكر ناعم أو ١٢ ملعقة كبيرة من السكر ونقلهم جيداً مرة أخرى. ومن ثمة في بوله اصغر نقوم بإضافة ملعقتين الجيلاتين مع كوب الماء البارد ونحركهم جيداً، ثم نضيفهم إلى الخليط السائل في البوله الكبيرة ونخلطهم جيداً. في حالة إذا كنت تريد تقسيم الخليط لصنع أكثر من نكهة يمكنك ذلك، قم بأخذ نصف الكمية وضع بها ٢ باكو من طعم التوت البري مثلاً، والنصف الآخر ضع به طعم المانجو. بعد خلط المكونات جيداً لتأكد من امتزاجها نقوم بوضع الخليط في أكياس ثلاجة ووضعها في الفريزر لمدة ٢٤ ساعة. في اليوم الثاني نأخذ خليط ألآيس كريم ونضربه في العجان الكهربائي أو بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم مطاطي ولون أفتح وبذلك تكون قد حصلت على أفضل أيس كريم في المنزل بخطوات بسيطة.

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