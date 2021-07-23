سر طريقة عمل الحواوشي والعجينة في دقائق كالمحلات

طريقة عمل الحواوشي والذي يعتبر من أهم الوجبات الشعبية حول العالم، فهو سهل الصنع وبطعم جيد، ويعرف باسم اللحم بالعجين أو السفيحة في باقي الدول العربية، حيث أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الهامة لجسم الإنسان، من كالسيوم وبوتاسيوم وكربوهيدرات، وحديد، والأملاح المعدنية، وهناك من يفضل تناول الحواوشي ساخنا بجانب بعض أنواع المخلل، أو باردا، ومن الممكن أن يتم إحضار عجينة الحواوشي في المنزل بخطوات بسيطة ولا داعي لشرائها من الخارج.

تلك الطريقة هي من أبسط الطرق السريعة، والتي من خلالها سوف تحصل على عجينة سهله التشكيل لعمل الحواوشي باللحم، أو الحواوشي بالفراخ، كما يفضلها البعض، خطوات عمل المخ بانية في دقائق بطعم لذيذ كالمطاعم والمحلات، والمكونات بسيطة وهي ثلاثة أكواب من الدقيق، ملعقة كبيرة خلن ملعقة كبيرة سكر، كوب ماء دافئ، ربع كوب زيت نباتي للطبخ، وملعقة صغيرة كزبرة، وتحضر العجينة في حوالي 15 دقيقة، وهذه المقادير تكفي لحوالي 7 أفراد، أسرار نجاح كفتة الأرز خضراء اللون بطريقة سهلة للمبتدئات، والطريقة من خلال وضع السكر والخميرة في كوب ماء دافئ ويترك لدقائق حتى يخمر، ثم يوضع الدقيق في طبق عميق ثم يضاف إليه الخميرة والكزبرة والزيت، ويعجن باليد حتى يصبح عجينة لينة ومتماسكة سهلة التشكيل، وتترك جانبا حتى ترتاح.

يفرم حوالي 500 جرام من اللحم البقري أو الجاموسي، ويقطع بصلتان كبيرتان قطع صغيرة ويفضل وضعها في الكبة حتى تصبح ناعمه، وتحضير حزمة بقدونس وحزمة شيبت، وعدد 3 حبات من الفلفل الأخضر وكل هذا يتم وضعه داخل الكبه حتى يصبح ناعم، بعد ذلك يأخذ العجين ويشكل إلى كور صغيرة، وتفرد بارتفاع 1 سم، طريقة عمل حلوى القطن البرتغالية بدون حليب، ويتم وضع حشو اللحم بها وغلقها بأطراف اليد، ويتم تكرار ذلك مع باقي العجين واللحم، ويوضع في صواني بدون حواف، ثم قم بإدخاله إلى فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة، ويترك حتى يحمر الوجه ويأخذ اللون الذهبي، ثم يخرج ويوضع في علبة محكمة الغلق حتى يصبح طري ويتم تناوله مع أصابع البطاطس المقرمشة والسلطة.