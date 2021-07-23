سر نجاح الكفتة المشوية في المنزل بمذاقها المميز في المحلات الكبرى

سر نجاح الكفتة المشوية في المنزل ، تتسائل العديد من الأمهات عن الكفتة المشوية وطريقة اعدادها لتصبح ذو مذاق شهي وممتع، في ظل انتشار الفيروسات والبكتريا والأوبئة تخشى العديد من الأمهات شراء الكفتة المشوية من الخارج، وهذا ما يجعل الجميع يبحثون عن الطرق الصحيحة الصحية لعمل الكفتة المشوية بطعم الحاتي بشكل صحيح وسريع وضمان النظافة والطعم مثل الكفتة من الخارج، وهذا ما يمكن القيام به ببساطة من خلال معرفة بعض الأسرار البسيطة التي تساعد في الحصول على المذاق المميز.

سر نجاح الكفتة المشوية

تتعدد الاسرار وراء الحصول على كفتة مشوية ذات مذاق محبب وطعم شهي للأطفال والكبار، حيث أن الكفتة من الاكلات السريعة والبسيطة، والتي يمكن إعدادها في أي وقت، وأوضح الكثير من خبراء الطعام أن الطريقة الصحيحة للحصول على هذا المذاق تعتمد على طريقة التحضير والتسوية معا وليس التسوية فقط، فالعامل الأكبر يقع على تحضير الكفتة وتجهيزها للشوي سواء في الشواية الكهربائية أو على الفحم.

مكونات الكفتة المشوية

ويمكن إعداد الكفتة المشوية من خلال إحضار المكونات التالية :

كيلو من اللحم الضاني أو لحم بقري.

3 حبات من البصل المتوسط.

5 فصوص من الثوم.

رغيف فينو صغير أو شريحتين توست.

حليب مقدار ملعقة كبيرة.

أسياخ من الخشب.

التوابل المتعارف عليها في الكفتة الملح، الفلفل، بشرة من جوزة الطيب.

قطعة من الفحم طعم الشوي.

يقطع الخبز في الحليب مع القليل من الماء.

يطحن اللحم والتأكد من الطحن الجيد لجعلها مفروم ناعم.

يقطع البصل مكعبات صغيرة ومنها فتات صغير، سر التقطيع في الطحن للبصل بمفرده وليس مع الكفتة لجعلها طرية.

مزج اللحم والبصل والخبز مع الحليب مع اضافة التوابل والملح ودق فصوص الثوم والعجن الجيد لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

السر الثاني من أسرار الكفتة هو عجن الكفتة بشكل جيد، حيث لا تقل مدة العجن عن 5 دقائق حتى تظهر شكل فتل في أنسجة اللحم.

نقع الأسياخ في الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة لتفادي الحرق.

وضع الكفتة في الاسياخ ورصها في الصنية وتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد خروج الصينية من الفرن توضع قطعة الفحم المشتعلة أعلى ورقة فويل واغلاقها بنقطة من الزيت وتغطية الصينية.

طريقة الإعداد للكفتة المشوية