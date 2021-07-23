ماذا يحدث للجسم عند تناول مشروب البصل والعسل على الريق

يعتبر البصل واحداً من أفضل الخضروات التي يتم إضافتها إلى كثير من الأطعمة، وذلك بسبب احتواءه على العديد من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات الضرورية التي يحتاج لها الجسم، كما أنه من المصادر التي تحتوي على مادة الكيرسيتين، وهي واحدة من أنواع الفلافونيد، الذي يعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى إمكانية مقاومة وحرق دهون الجسم المتراكمة في الكثير من الأماكن المختلفة من الجسم، وحتى يستطيع الجسم الاستفادة من هذه الفوائد والخصائص يجب معرفة كيفية ووقت استخدامه الأمثل.

العسل، لا غنى عنه في الكثير من المنازل، ولدى ربات البيوت بشكل عام، فهو واحداً من أبرز الأطعمة الطبيعية التي تعمل على مد الجسم بالكثير من الفوائد، ويمكن استخدامه في كثير من الصناعات الأخرى، مثل الصناعات الطبية، وصناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، كما أنه مفيد في علاج العديد من المشاكل الصحية، بما فيها مشاكل الوزن الزائد، خاصةً مناطق الدهون المتراكمة في الجسم، خاصةً منطقة البطن، والأرداف، والذراعين، وخصائص أخرى لا حصر لها.

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البصل بالعسل

كشفت العديد من الدراسات البحثية التي نشرتها العديد من المجلات الطبية المعنية بالسمنة وزيادة الوزن، أنه عند إضافة العسل الأبيض إلى عصير البصل على معدة فارغة، يساعد على حرق دهون الجسم، خاصةً دهون البطن، الأرداف، بالإضافة إلى دهون الجسم بالكامل بحسب ما جاء في موقع times of india وهو المشروب الذي اعتبره الموقع واحداً من أفضل المشروبات التي تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بشكل كبير في وقت قياسي قصير.

عدد 1 بصلة كبيرة.

عسل أبيض.

ماء.

يتم تقطيع البصل إلى شرائح صغيرة، ومن ثم وضعها داخل الخلاط الكهربائي، مع إضافة كوب من الماء الفاتر، ثم يتم وضع من ملعقة إلى ملعقتين من العسل الأبيض، ومن ثم خلطهم حتى يصبح المشروب متجانس، وأخيراً قم بتصفية العصير باستخدام أداة مصفاة مطبخك، ومن ناحية أخرى هناك العديد من الفوائد الأخرى لعصير البصل، مثل تقليل التهابات الجسم، والوقاية من أمراض السرطان المختلفة، وخفض الدم المرتفع، وتعزيز صحة البروستاتا لدى الرجال.