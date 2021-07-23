طريقة عمل شوربة الخضار المصرية وشوربة الكوارع بأبسط طريقة

نقدم لكم في ذلك المقال وصفتين رائعتين، حيث نوضح لكم الطريقة المصرية بالخطوات الصحيحة لتحضيرهم، فالوصفة الأولي شوربة الخضار الشهية واللذيذة والتي يمكن تناولها مع الرجيم لتساعد علي التخسيس، ويمكن تناولها كصنف إضافي الي الطعام، فهي صحية جداً ولذيذة أيضاً، الوصفة الأخري شوربة الكوارع فتلك الوصفة من الأكلات الشعبية التي يتمتع بها المطبخ المصري وتمتلك العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. طريقة عمل شوربة الخضار طريقة عمل شوربة الخضار مقادير شوربة الخضار: 2 حبة كوسا

2 حبة جزر

2 حبة بطاطس (حجم متوسط)

حبة طماطم

كوب كبير من الفاصوليا الخضراء

ربع كوب من البصل المفروم

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغير من الفلفل الأسود المطحون

رشة فلفل أبيض مطحون

رشة جوز الطيب

رشة حبهان

ملعقة كبيرة من زيت الذرة

2 مرقة دجاج أو مرقة خضار طريقة تحضير شوربة الخضار: قومي بتسخين الزيت في وعاء مناسب علي نار هادئة، ثم أضيفي إليه البصل المفروم. أضيفي الي البصل الطماطم، الفاصوليا الخضراء، الجزر، والكوسا وقلبيهم جيداً. ضعي البهارات، الملح، الفلفل الأسود، الفلفل الأبيض، الحبهان، وجوزة الطيب وقلبي الخليط. ذوبي مرق الدجاج في كوب ماء كبير، ثم أضيفي المرق الي الخضار. أضيفي الي الخضار كوب ماء أخر، ثم اتركيه ليغلي علي نار هادئة. بعد أن يستوي الخضار تماماً انزعيه من النار. يُقدم الحساء ساخناً. طريقة عمل شوربة الكوارع طريقة عمل شوربة الكوارع مكونات شوربة الكوارع: 3 قطع من الكوارع

5 فصوص من الثوم المهروس

2 حبة طماطم متوسطة الحجم

2 حبة بصل

2 حبة ليمون

2 حبة جزر

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الملح

رشة حبهان

3 ورقة لورا

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن طريقة تحضير شوربة الكوارع: قومي بتقطيع الكوارع الي قطع صغيرة بعد تنظيفها جيداً بالخل والليمون والملح. اغلي ماء وضعي الكوارع لتغلي لمدة 15 دقيقة أزيلي الكوارع من الماء، ثم تخلصي من الماء المغلي بها الكوارع. أحضري وعاء عميق وضعي به كمية مناسبة من الماء وضعيه ليغلي علي النار. أضيفي الكوارع، الجزر، الكوسا، الطماطم، البصل، الي الماء واتركيه ليستوى. أضيفي اليهم السكر، والبهارات المذكورة في المقادير. ضعي قلية علي النار وأضيفي اليها الزبدة، ثم الثوم المهروس. أضيفي كوب شوربة الكوارع الي الثوم وقلبيه معه جيداً، ثم أضيفي الملح. نصب كوب الشوربة المخلوط مع الثوم الي وعاء الشوربة بأكمله. هكذا انتهينا من تحضير شوربة الكوارع، تقدم ساخنة. الوسوم

نقدم لكم في ذلك المقال وصفتين رائعتين، حيث نوضح لكم الطريقة المصرية بالخطوات الصحيحة لتحضيرهم، فالوصفة الأولي شوربة الخضار الشهية واللذيذة والتي يمكن تناولها مع الرجيم لتساعد علي التخسيس، ويمكن تناولها كصنف إضافي الي الطعام، فهي صحية جداً ولذيذة أيضاً، الوصفة الأخري شوربة الكوارع فتلك الوصفة من الأكلات الشعبية التي يتمتع بها المطبخ المصري وتمتلك العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. طريقة عمل شوربة الخضار طريقة عمل شوربة الخضار مقادير شوربة الخضار: 2 حبة كوسا

2 حبة جزر

2 حبة بطاطس (حجم متوسط)

حبة طماطم

كوب كبير من الفاصوليا الخضراء

ربع كوب من البصل المفروم

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغير من الفلفل الأسود المطحون

رشة فلفل أبيض مطحون

رشة جوز الطيب

رشة حبهان

ملعقة كبيرة من زيت الذرة

2 مرقة دجاج أو مرقة خضار طريقة تحضير شوربة الخضار: قومي بتسخين الزيت في وعاء مناسب علي نار هادئة، ثم أضيفي إليه البصل المفروم. أضيفي الي البصل الطماطم، الفاصوليا الخضراء، الجزر، والكوسا وقلبيهم جيداً. ضعي البهارات، الملح، الفلفل الأسود، الفلفل الأبيض، الحبهان، وجوزة الطيب وقلبي الخليط. ذوبي مرق الدجاج في كوب ماء كبير، ثم أضيفي المرق الي الخضار. أضيفي الي الخضار كوب ماء أخر، ثم اتركيه ليغلي علي نار هادئة. بعد أن يستوي الخضار تماماً انزعيه من النار. يُقدم الحساء ساخناً. طريقة عمل شوربة الكوارع طريقة عمل شوربة الكوارع مكونات شوربة الكوارع: 3 قطع من الكوارع

5 فصوص من الثوم المهروس

2 حبة طماطم متوسطة الحجم

2 حبة بصل

2 حبة ليمون

2 حبة جزر

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الملح

رشة حبهان

3 ورقة لورا

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن طريقة تحضير شوربة الكوارع: قومي بتقطيع الكوارع الي قطع صغيرة بعد تنظيفها جيداً بالخل والليمون والملح. اغلي ماء وضعي الكوارع لتغلي لمدة 15 دقيقة أزيلي الكوارع من الماء، ثم تخلصي من الماء المغلي بها الكوارع. أحضري وعاء عميق وضعي به كمية مناسبة من الماء وضعيه ليغلي علي النار. أضيفي الكوارع، الجزر، الكوسا، الطماطم، البصل، الي الماء واتركيه ليستوى. أضيفي اليهم السكر، والبهارات المذكورة في المقادير. ضعي قلية علي النار وأضيفي اليها الزبدة، ثم الثوم المهروس. أضيفي كوب شوربة الكوارع الي الثوم وقلبيه معه جيداً، ثم أضيفي الملح. نصب كوب الشوربة المخلوط مع الثوم الي وعاء الشوربة بأكمله. هكذا انتهينا من تحضير شوربة الكوارع، تقدم ساخنة.

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