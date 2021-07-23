بشرة أصغر 10 سنوات مع أسهل وصفة سر جمال المرأة اليابانية لإزالة التجاعيد نهائياً، نقدم لكم اليوم أسهل وصفة يابانية، يمكنك تحضيرها لمعرفة سر جمال المرأة اليابانية والتي تسعى كل سيدة عربية لمعرفته، وصفة يابانية رائعة لشد البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً بمكونات من المنزل، وصفة مفعولها مذهل فعال مئة بالمئة، بشرة أصغر 10 سنوات مع أسهل وصفة سر جمال المرأة اليابانية لإزالة التجاعيد نهائياً.

بشرة أصغر 10 سنوات

تتكون الوصفة اليابانية لشد البشرة من العناصر التالية :

البقدونس الطازج.

الأرز الأبيض.

كوب كبير من الماء .

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

طريقة تحضيرالوصفة

يتم تحضير البقدونس ثم يغسل جيداً لإزالة الأتربة ثم يتم تقطيعه قطع متوسطة الحجم ثم يترك جانباً، بعد ذلك يتم تحضير قدر ثم يُضاف إليه البقدونس المُقطع ويضاف إليه مقدار ملعقتين كبيرتين من الأرز الأبيض ثم ضيفي مقدار الماء، ثم قومي بطهي المكونات على نار هادئة، لتحضير وصفة القضاء على تجاعيد البشرة، بعد طهي المكونات جيداً تغلق النار ويتم وضع الخليط في الخلاط الكهربائي أو بإستخدام الخلاط اليدوي ليتم خلطه وطحنه جيداً ليتم الحصول على خليط كريمي.

بعد ذلك قومي بتصفية الخليط بإستخدام مصفاة ويوضع الخليط بعد ذلك في قدر ثم يتم إضافة مقدار نشا الذرة ثم يتم الخلط جيداً حتى يتم الحصول على خليط ناعم بدون تكتلات، ثم يوضع القدر مرة أخرى على نار هادئة مع التحريك المستمر، تغلق النار عندما نحصل على قوام كريمي، في علبة نظيفة يتم وضع الكريم واحتفظي به في الثلاجة، يبقى صالح للاستخدام أكثر من أسبوع.

إستخدام وصفة الجمال اليابانية

يطبق الكريم على بشرة الوجه وتكون نظيفة ثم يتم توزيعه على كامل الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الوجه جيداً بعد ذلك بالماء الفاتر، بعد غسله مباشرة ستلاحظون الفرق ستصبح بشرتك مشدودة من أول إستخدام وستختفي التجاعيد والخطوط الدقيقة من أول أسبوع، ستحصلين على بشرة أكثر إشراقاً وأصغر سناً وكذلك بشرة خالية من جميع العيوب والمشاكل، بالإضافة إلى تفتيح البشرة بشكل فعال، ستختفي أيضاً التصبغات والبقع الداكنة، يكرر استعمال هذا الكريم مرتين في الأسبوع وللحصول على نتائج سريعة يمكنك تطبيقها يومياً والاستمرار على إستخدامها حتى الحصول على النتائج المرادة، بشرة أصغر 10 سنوات مع أسهل وصفة سر جمال المرأة اليابانية لإزالة التجاعيد نهائياً.