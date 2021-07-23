طريقة الكبة المقلية المقرمشة أسهل طريقة الكبة باللحم بالخطوات

طريقة الكبة المقلية المقرمشة ، سهلة وبسيطة للغاية، وتجديد مهم في مطبخك، والوجبات التي تصنعينها لأسرتك، ولن تحتاجي إلى استخدام الفرن، أو عمل تلك الوجبة المهمة في الفرن، مثل طريقة كبة البطاطا بالبرغل منال العالم، أو طريقة كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، أو طرق عمل الكبة في الفرن مثل؛ طريقة عمل كبة البطاطا بالبرغل بالفرن، أو كبة البطاطا اللبنانية، أوطريقة بطاطا بالصينية مع لحمة، أو كبة بطاطا وبرغل بالصينية، أو كبة بطاطا بالصينية صيامي، أو طريقة عمل كبة البطاطا السورية، أو كبة البطاطا بالصينية ديما حجاوي، أو كبة البطاطا بالصينية بدون لحم، وكلها طرق مختلفة لعمل الكبة في الفرن. ولكن من التجديد تجربة طريقة عمل الكبة المقلية.

من المعروف عن كل وجبة، تعدد الطرق التي يتم بها طهي الوجبة، وليس هذا نقصًا في إحداها، وإنما يضيف كل مطبخ من المقادير أو المكونات، ما يناسب ثقافة هذا المطبخ عمومًا، أو ثقافة الطهي في الدولة التي تطهُ النساء بها نتفس الوجبة، فعلى سبيل المثال نجد أكثر من طريقة لعمل الكبة المقلية بدون ماكينة، مثل طريقة عمل الكبة المقلية الفلسطينية، وطريقة عمل الكبة المقلية ديما حجاوي، وطريقة عمل الكبة المقلية منال العالم، وطريقة عمل كبة البطاطا السورية، وكبة البطاطا بالصينية بدون لحم، إذا كان لديك أحد أفراد الأسرة نباتي. ولكن الأشهر على الإطلاق كبة بطاطا لبنانية بالبرغل، فقط جربي طريقة عمل عجينة الكبة، واستمتعي بمذاق الكبة المقلية المقرمشة.

كيلو برغل أبيض.

كأسان من المياه.

½ كيلو لحم مفروم.

حبة بصل كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

رشة ملح ناعم.

ملعقتان كبيرتان بردقوش.

رشة فلفل أسود مطحون.

ملعقة كبيرة السبع بهارات.

ملعقتان صغيرتان كمون مطحون.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

زيت نقي للقلي.

نصف كيلو لحم مفروم.

2 بصلة متوسطة مفرومتان.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة 7 بهارات.

رشة فلفل أسود مطحون.

ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة سماق.