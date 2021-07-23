تبيض البشرة وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت نهائياً بمكونات متوفرة في كل منزل

بشرة الوجه يعتبر أكثر مكان في جسم الإنسان لديه حساسية من أقل العوامل سواء الداخلية أو الخارجية، ولذلك وجب علينا الاعتناء به وإعطائه الاهتمام الزائد، فهناك طرق لابد من اتباعها لتحسين مظهر البشرة وإعطائها شكل جذاب، ولهذا يجب غسل الوجه بالماء الدافئ وغسول مناسب لنوعية البشرة يومياً وبعد التعرض لأشعة الشمس الضارة، كما يجب استخدام واقي شمسي عند الخروج في فترة الظهيرة، كما ولابد من ترطيب الوجه باستمرار بمرطب مناسب للبشرة خاصةً بعد الاستحمام أو غسل الوجه بالغسول، وأهم خطوة للعناية بالبشرة هو استخدام منتجات مناسبة لنوعية بشرتك، وحذاري استخدام المنتجات بعشوائية لأن المنتجات الخاطئة يتسبب عنها ظهور التجاعيد وحب الشباب وفساد البشرة بشكل عام. وصفة الموز والعسل وصفة الموز والعسل المكونات: ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي حبة من الموز طريقة التحضير: خلط المكونين مع بعضهما البعض جيداً حتي يتجانس الخليط.

وضع الخليط علي البشرة لمدة 10 دقائق.

غسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد. وصفة خشب الصندل وقشر البرتقال وصفة خشب الصندل وقشر البرتقال المكونات: ملعقة من مسحوق خشب الصندل ملعقة من قشر البرتقال المطحون ملعقتين من ماء الورد طريقة التحضير: خلط المكونات مع بعضهما للحصول علي عجينة لينة.

وضع العجينة علي البشرة حتي 20 دقيقة علي الأقل.

غسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة مرة كل اسبوع. وصفة الشاي الأخضر المكونات: 2 كيس شاي أخضر نصف ملعقة من العسل نصف ملعقة من عصير الليمون الحامض طريقة التحضير: استخراج الشاي من الأكياس في وعاء مناسب.

خلط العسل وعصير الليمون مع الشاي جيداً.

وضع الخليط علي البشرة ويترك لمدة 25 دقيقة.

غسل الوجه بالماء المائل للبرودة.

تكرار الوصفة مرة كل اسبوع. وصفة الكركم وقشر البرتقال المكونات: ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون. ملعقة كبيرة من ماء الورد. نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون. طريقة التحضير: اخلطي ماء الورد مع قشر البرتقال المطحون جيداً، ثم أضيفي اليهم الكركم.

قلبي الخليط جيداً حتي يصبح خليط ناعم.

ضعي الخليط علي البشرة واتركيه لمدة 25 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

تكرار الوصفة مرة كل أسبوع. الوسوم

بشرة الوجه يعتبر أكثر مكان في جسم الإنسان لديه حساسية من أقل العوامل سواء الداخلية أو الخارجية، ولذلك وجب علينا الاعتناء به وإعطائه الاهتمام الزائد، فهناك طرق لابد من اتباعها لتحسين مظهر البشرة وإعطائها شكل جذاب، ولهذا يجب غسل الوجه بالماء الدافئ وغسول مناسب لنوعية البشرة يومياً وبعد التعرض لأشعة الشمس الضارة، كما يجب استخدام واقي شمسي عند الخروج في فترة الظهيرة، كما ولابد من ترطيب الوجه باستمرار بمرطب مناسب للبشرة خاصةً بعد الاستحمام أو غسل الوجه بالغسول، وأهم خطوة للعناية بالبشرة هو استخدام منتجات مناسبة لنوعية بشرتك، وحذاري استخدام المنتجات بعشوائية لأن المنتجات الخاطئة يتسبب عنها ظهور التجاعيد وحب الشباب وفساد البشرة بشكل عام. وصفة الموز والعسل وصفة الموز والعسل المكونات: ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي حبة من الموز طريقة التحضير: خلط المكونين مع بعضهما البعض جيداً حتي يتجانس الخليط.

وضع الخليط علي البشرة لمدة 10 دقائق.

غسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد. وصفة خشب الصندل وقشر البرتقال وصفة خشب الصندل وقشر البرتقال المكونات: ملعقة من مسحوق خشب الصندل ملعقة من قشر البرتقال المطحون ملعقتين من ماء الورد طريقة التحضير: خلط المكونات مع بعضهما للحصول علي عجينة لينة.

وضع العجينة علي البشرة حتي 20 دقيقة علي الأقل.

غسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة مرة كل اسبوع. وصفة الشاي الأخضر المكونات: 2 كيس شاي أخضر نصف ملعقة من العسل نصف ملعقة من عصير الليمون الحامض طريقة التحضير: استخراج الشاي من الأكياس في وعاء مناسب.

خلط العسل وعصير الليمون مع الشاي جيداً.

وضع الخليط علي البشرة ويترك لمدة 25 دقيقة.

غسل الوجه بالماء المائل للبرودة.

تكرار الوصفة مرة كل اسبوع. وصفة الكركم وقشر البرتقال المكونات: ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون. ملعقة كبيرة من ماء الورد. نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون. طريقة التحضير: اخلطي ماء الورد مع قشر البرتقال المطحون جيداً، ثم أضيفي اليهم الكركم.

قلبي الخليط جيداً حتي يصبح خليط ناعم.

ضعي الخليط علي البشرة واتركيه لمدة 25 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

تكرار الوصفة مرة كل أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبيض البشرة وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت نهائياً بمكونات متوفرة في كل منزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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