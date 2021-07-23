وصفة من الثوم والبصل لتكثيف الشعر وإطالته وتقنيات فعالة للتخلص من الرائحة بعد ذلك

يعتبر الثوم والبصل من أهم وأقدم الوصفات الطبيعية لتقوية الشعر وعلاج الكثير من المشكلات التي تواجهه، فهي تساعده على التكثيف والتقليل من تساقطه وتنعيمه وإطالته، ولكن هناك عدد كبير من الفتيات التي تتجنب اتباع تلك الوصفة بسبب أنها تتسبب في رائحة سيئة ونفاذة في الشعر، ولكننا اليوم نقدم لكم الوصفة الفعالة بالتفصيل، وطريقة التخلص من الرائحة النفاذة بعد ذلك.

وصفة الثوم والبصل لعلاج مشكلات الشعر

تتكون تلك الوصفة من حبة من البصل ومجموعة من فصوص الثوم، يتم تقطيعهم إلى شرائح وإضافتههم إلى كمية من الماء في قدر على نار متوسطة، حتى تغلي لمدة على تقل عن ثلث ساعة، وبعدها يتم تصفية المزيج ويرفع مرة أخرى النار، ثم يضاف إليه ملعقة كبيرة من بودرة نبات السدر ويقلب جيداً إلى أن تتجانس المكونات وتصبح كريمي القوام، يترك جانباً إلى أن يهدأ تماماً ثم يطبق على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويترك على الأقل ساعتين قبل أن يغسل بالماء والشامبو.

وصفة لتكثيف الشعر البصل والثوم

المكونات:

كمية مناسبة من البصل.

كمية مناسبة من الثوم.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من العسل النحل.

طريقة التطبيق:

نضع كلاً من البصل والثوم في وعاء الخلاط الكهربائي، ونضربهم بشكل جيد حتى يتجانسوا مع بعضهما البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون والعسل إلى هذا الخليط ونعيد الخفق مرة أخرى حتى تتجانس المكونات جيداً.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على فروة الرأس والشعر كله من الجذور إلى الأطراف، وندلك الفروة جيداً.

ونتركه على الشعر لمدة ساعة على الأقل، وبعد ذلك نغسله بالماء والشامبو جيداً.

نكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً لأفضل النتائج.

طريقة التخلص من رائحة الشعر بعد وصفة الثوم والبصل

هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من رائحة الثوم والبصل النفاذة للغاية، ومن بينها تدليك الشعر بزيت السمسم أو زيت النعناع مما يقلل من حدة الرائحة بشكل كبير، أو غسيل الشعر بالليمون بعد الشامبو، أو إضافة ملعقة من بيكربونات الصوديوم إلى الشامبو أثناء غسيل الشعر.