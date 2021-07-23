طريقة عمل كريم القهوة لتقشير الوجه والقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة 10 درجات

طريقة عمل كريم القهوة ، يعتبر كريم القهوة الذي بات التحدث عنه في كل برامج التواصل الاجتماعي أهمية عالية من الفتيات والسيدات، حيث يعد قناع القهوة لتقشير الوجه من أفضل الماسكات الطبيعية التي تعمل على ترطيب وحماية البشرة، فهذه الحبوب السوداء ممتلئة بمضادات الأكسدة والكافيين الذي يساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة وشد الجلد.

وهذا هو السبب في أن العديد من المتخصصين في الجلد يعتبرونه أفضل مقشر للبشرة والجسم على الإطلاق، ومن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد هو التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، لكن العديد من الدراسات أكدت أن البن المطحون له دور وقائي في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، لذلك يبحثون الكثيرين من النساء والفتيات عن طريقة عمل كريم القهوة للقضاء على مشكلة ظهور التجاعيد، ونحن الآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكي كيفية إعداد كريم القهوة فتابعونا.

طريقة عمل كريم القهوة السحري

عند استخدامك لكريم القهوة ووضعه على الوجه والجسم، فيتخلص الجلد من الخلايا الميتة على سطحه، ويعمل على تقشيرها بطريقة سريعة، وتكون النتيجة بشرة ناعمة ومتوهجة البياض، وتعد هذه الوصفة اقتصادية فيمكنك عمل كريم القهوة بالمنزل بدلاً من شرائه من مستحضرات التجميل بمبالغ باهظة فقد اتبعي هذه الخطوات التالية.

قناع القهوة السحري لتقشير الوجه

يعمل هذا القناع على تقشير الوجه والجسم وكذلك توحيد لون البشرة فالنتيجة بلا شك رائعة وتظهر نتائجها خلال يومين من الاستخدام، ومن مكونات ذلك القناع التالي :

ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

طريقة تحضير كريم القهوة:

في إناء زجاجي أضيفي فيه القهوة والسكر الخشن، وزيت الزيتون، ثم قومي بخلطهم حتي تتجانس المكونات وتذوب حبات السكر

قومي بفرد الماسك على الوجه، والرقبة، واليدين، واي منطقة آخري تريدي تقشيرها.

اتركي الماسك على الجسم لمدة نصف ساعة، ثم قومي بفرك وجهك وجسمك من لماسك أثناء الاستحمام باستخدام أطراف الأصابع.

يمكنك سيدتي الاحتفاظ بما تبقى من الماسك في وعاء مُحكم الغلق واستخدامه في غضون شهر.

“ملحوظة” لا ينصح خبراء البشرة بتقشير الوجه أو الجسم للأشخاص المصابين بحب الشباب. لأن الجلد ملتهب وعند تقشيره يصبح أكثر تهيجاً مما يؤدي إلى ترك بقع داكنة على الجلد الحالة الثانية التي يلزم فيها الامتناع عن تقشير الجلد هي في حالة الجروح المفتوحة أو حروق الشمس.

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

2 ملعقة كبيرة من الملح البحري.

كريم القهوة وزبدة الشيا لتقشير الوجه وشد التجاعيد

طربقة تحضير القناع:

وضع زيت جوز الهند في إناء زجاجي، وأضيفي عليه زبدة الشيا، وامزجي المكونات جيدًا.

أضافة القهوة والملح البحري وزيت النعناع، مع التقليب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض ويتكون خليط كريمي. وزعي الكريم على الوجه، والرقبة، واليدين، والجسم ودلكي برفق، وتركه لمدة نصف ساعة.

قومي بفرك القناع بأطراف الأصابع، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

“ملحوظة” يمكنك تقشير الوجه إذا كانت بشرتكِ دهنية وخالية من الحبوب، يمكن تقشيرها 5 مرات في الأسبوع كحد أقصى، أما للبشرة العادية أو المختلطة، فيمكنك تقشيرها حتى 3 مرات في الأسبوع، والبشرة الحساسة فينصح بتقشيرها مرة واحدة بالأسبوع مع توخي الحذر أثناء التعامل مع تلك البشرة.