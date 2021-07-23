كفتة الأرز بالصلصة على الطريقة المصرية الأصيلة وبطعم ورائحة لاتقاوم

كفتة الأرز بالصلصة من الأكلات الجميلة والشهية، و التى اشتهر عملها فى الأعياد والمناسبات ويبحث الكثير من النساء على الطرق المختلفة لعملها بنجاح، كما أنها تعتبر من الوجبات المفضلة لدى الأطفال والكبار أيضاً لأنها سهلة الأكل، ويمكن عملها كأكلة سهلة وسريعة فى الرحلات يمكن تحضيرها بسرعة والاحتفاظ بها لفترة طويلة دون أن يحدث بها أى تغيير من حيث قيمتها الغذائية وطعمها، لأنه يمكننا عملها مشوية أو فى الصلصة ويسهل على كل شخص عملها بكل سهولة لأنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كفتة الأرز بالصلصة بالتفصيل. مكونات كفتة الأرزبالصلصة مكونات كفتة الأرزبالصلصة تتكون كفتة الأرز بالصلصة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: كيلو من اللحم المفروم.

٤ فص من الثوم.

١/٢ كيلو من الأرز المصري.

حبة من البصل المبشور.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

حزمة من البقدونس والشبت.

١/٢ ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح. مكونات الصلصة ١/٢ لتر من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من السمنة.

حبة من البصل.

٣ فص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الصلصة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة سهلة وبسيطة جدا ويمكنك تحضيرها فى اى وقت بكل سهولة وهى كمايلي : نقوم بإحضار أو فى الكبة نضع اللحمة المفرومة ونضيف عليها البصلة المبشورة والثوم المفروم. ثم نضيف عليهم البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت المفرومين. وبعد ذلك نضيف عليهم البهارات الفلفل الأسود والكمون والملح. ونفرمهم جيداً بالكبة أو نعجنهم باليد كويس حتى تتداخل المكونات مع بعضها جيداً. وبعد ذلك نقوم بوضعها فى الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة حتى تتماسك. ثم نقوم بتشكيلها على شكل اصابع ونرصها فى صينية. ثم نقلبها فى زيت وغير أو نقوم بتشوحها فى شوية زيت قليلين لو كنا هنسبكها فى الصلصة. وبعدين نحضر الصلصة ونقوم بإحضار حلة مناسبة، ونضع بها ملعقة السمنة ونضيف عليها البصلة المفرومة وعليها الثوم المفروم ونقلبها جيداً. ونستمر فى التقليب حتى يصبح لونها ذهبي ثم نضيف ملعقة الصلصة ونقلب. ثم نضيف عليها عصير الطماطم ونصف لتر من شوربة اللحمة. ونتركها حتى تغلى ثم نضيف اصابع الكفتة المقلية ونغطيها ونتركها حتى تنضج تماماً. وبعد ذلك نضعها فى طبق التقديم وتقدم بجانب الأرز الأبيض أو العيش وبالف صحة وعافية. الوسوم

كفتة الأرز بالصلصة من الأكلات الجميلة والشهية، و التى اشتهر عملها فى الأعياد والمناسبات ويبحث الكثير من النساء على الطرق المختلفة لعملها بنجاح، كما أنها تعتبر من الوجبات المفضلة لدى الأطفال والكبار أيضاً لأنها سهلة الأكل، ويمكن عملها كأكلة سهلة وسريعة فى الرحلات يمكن تحضيرها بسرعة والاحتفاظ بها لفترة طويلة دون أن يحدث بها أى تغيير من حيث قيمتها الغذائية وطعمها، لأنه يمكننا عملها مشوية أو فى الصلصة ويسهل على كل شخص عملها بكل سهولة لأنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كفتة الأرز بالصلصة بالتفصيل. مكونات كفتة الأرزبالصلصة مكونات كفتة الأرزبالصلصة تتكون كفتة الأرز بالصلصة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: كيلو من اللحم المفروم.

٤ فص من الثوم.

١/٢ كيلو من الأرز المصري.

حبة من البصل المبشور.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

حزمة من البقدونس والشبت.

١/٢ ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح. مكونات الصلصة ١/٢ لتر من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من السمنة.

حبة من البصل.

٣ فص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الصلصة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة سهلة وبسيطة جدا ويمكنك تحضيرها فى اى وقت بكل سهولة وهى كمايلي : نقوم بإحضار أو فى الكبة نضع اللحمة المفرومة ونضيف عليها البصلة المبشورة والثوم المفروم. ثم نضيف عليهم البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت المفرومين. وبعد ذلك نضيف عليهم البهارات الفلفل الأسود والكمون والملح. ونفرمهم جيداً بالكبة أو نعجنهم باليد كويس حتى تتداخل المكونات مع بعضها جيداً. وبعد ذلك نقوم بوضعها فى الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة حتى تتماسك. ثم نقوم بتشكيلها على شكل اصابع ونرصها فى صينية. ثم نقلبها فى زيت وغير أو نقوم بتشوحها فى شوية زيت قليلين لو كنا هنسبكها فى الصلصة. وبعدين نحضر الصلصة ونقوم بإحضار حلة مناسبة، ونضع بها ملعقة السمنة ونضيف عليها البصلة المفرومة وعليها الثوم المفروم ونقلبها جيداً. ونستمر فى التقليب حتى يصبح لونها ذهبي ثم نضيف ملعقة الصلصة ونقلب. ثم نضيف عليها عصير الطماطم ونصف لتر من شوربة اللحمة. ونتركها حتى تغلى ثم نضيف اصابع الكفتة المقلية ونغطيها ونتركها حتى تنضج تماماً. وبعد ذلك نضعها فى طبق التقديم وتقدم بجانب الأرز الأبيض أو العيش وبالف صحة وعافية.

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