طريقة تحضير فطائر المقلاة اللذيذة أسرع وجبة غذائية متكاملة بدون خميرة وبدون فرن، نقدم اليوم أسرع طريقة لعمل فطائر المقلاة السريعة بحشوة لذيذة للغاية سوف يحبها كل من يتناولها. فدائماً ما تقع الكثير من السيدات في مأزق التجديد في نوع الطعام الذي تحضره يومياً، وذلك حرصاً منهن على أن يحوز على إعجاب أبنائهن بشكل دائم، لذا نقدم لكم اليوم طريقة فطائر سهلة التحضير لذيذة الطعم سوف يعشقها الكبار والصغار، وتحتاجين فقط إلى القليل من الوقت لتحضيرها وهي فطائر المقلاة أسرع وجبة غذائية متكاملة.

طريقة تحضير فطائر المقلاة اللذيذة

احضري أولاً مقادير العجينة وهي 2 كوب ونصف من دقيق المخبوزات بمقدار 310 جرام، كوب إلا ربع من الماء في درجة حرارة الغرفة بمقدار 180 مللي، ملعقة صغيرة من الملح بمقدار 6 جرام، هذه المقادير لتحضير خمس فطائر ويمكنك مضاعفة المقادير حسب الكمية التي ترغبين في تحضيرها. لتحضير العجينة يتم إضافة مقدار الدقيق في وعاء مناسب ثم يضاف مقدار الملح ويتم إضافة مقدار الماء تدريجياً، مع تقليب المكونات بإستخدام المضرب اليدوي أولاً ثم استخدمي يدك أو بإستخدام العجان الكهربائي.

يتم العجن جيداً ليتم الحصول على عجين سطحه أملس وقوام متماسك ناعم، ثم يتم ترك العجين لمدة خمس دقائق بعد أن تم تغطيته حتى يستريح. وبعد مرور 5 دقائق يتم تقسيم العجين إلى 5 قطع متساوية ثم يتم أخذ كل قطعة ويتم تكويرها ثم يتم تشكيلها على شكل أسطوانة نوعاً ما، ثم يتم تحضير قالب وعاء مفرود ويوضع به القليل من الزيت، ثم يتم وضع القطع بعد أن تم تشكيلها مع وضع الزيت على جميع جوانب القطع، ثم يتم تغطيتها وتترك جانباً حتى يتم تحضير الحشوة.

طريقة عمل الحشوة

مقادير الحشوة هي عبارة عن نصف كيلو دجاج أو لحم مفروم، 2 حبة بصل أخضر أو نصف حبة من البصل الأحمر مقطعة شرائح رفيعة، 1 حبة فلفل حار أو بارد مقطع، جزرة مبشورة، فصين ثوم، نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور، 2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص، رشة ملح، رشة فلفل أسود. لتحضير الحشوة يتم تحضير وعاء ويضاف إليه مقدار الدجاج المفروم أو اللحم ويتم إضافة باقي المكونات المسبوق ذكرها ثم يتم مزج المكونات بشكل جيد، وفي إناء قابل للطهي يتم إضافة القليل من الزيت ويضاف الحشوة ويتم التقليب حتى يتم تمام التسوية.

الخطوة الأخيرة لتحضير فطائر المقلاة يتم فرد كل قطعة ثم يتم وضع مقدار ثلاثة ملاعق من الحشوة الداخلية ثم تغلق العجينة من اليمين واليسار، وباستخدام يد تم تثبيت العجين من ناحية وبالأخرى يتم تكوير الفطيرة مع شدها لتكون العجينة رقيقة، بعد ذلك يتم الضغط عليها، بعد تحضير كل القطع يتم تحضير مقلاة ويضاف زيت ثم يتم رص الفطائر، على أن تكون درجة الحرارة أقل من المتوسطة حتى يتم الحصول على لون ذهبي من كل الاتجاهات، ثم تقدم بالهناء والشفاء.