طريقة عمل شوربة كرات اللحم المكسيكية الشهية بالمكرونة في المنزل بسهولة

طرق تحضير الحساء أو شوربة كرات اللحم منتشرة في جميع أنحاء العالم، والحدير بالذكر أن كل ثقافة لها طريقتها الخاصة في طهي الحساء، نحن الآن بصدد مراجعة كيفية تحضير حساء أو شوربة كرات اللحم المكسيكي، حيث يعتبر هذا الطبق سهل التحضير في المنزل، كما يؤكل عادة الخبز المحمص، حيث يعتبر اللحم البقري المفروم هو المكون الرئيسي لهذا الطبق، وهناك مكونات أخرى مثل الخضار والتوابل.

أما بالنسبة لقيمة شوربة كرات اللحم المكسيكية الغذائية فهي جيدة جدا لأن هذه الوجبة تحتوي على الكثير من البروتينات ومعادن وكذلك الفيتامينات المهمة لصحة لكل شخص سواء الكبار أو الصغار، حيث تعتبر كرات اللحم من الأطباق الشهية والمفضلة لدى الجميع مثلها مثل كرات الكفتة، فهي سهلة التحضير وذات مذاق لذيذ، ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك كرات اللحم المقلية أو المشوية أو المطبوخة مع الطماطم أو الجبن، لأنها مصنوعة بشكل أساسي من اللحم المفروم مع بعض البهارات المضافة، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل شوربة كرات اللحم المكسيكية في المنزل.

نصف كيلو جرامات من اللحم المفروم

كوب متوسط من الذرة المسلوقة

كوب متوسط من المكرونة المسلوقة

ثلاث حبات من البصل متوسط الحجم مقطعة إلى قطع صغيرة

كوبين متوسطين من عصير الطماطم الناعم الطازج

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

حبتين من الجزر المتوسطة الحجم مقطع على شكل مكعبات

نصف كوب صغير من الفاصوليا الحمراء المسلوقة

ملعقتين من الثوم المفروم

كوب كبير من مرقة اللحم

ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو حسب الرغبة

بيضة