طريقة عمل ماسك القهوة لتقشير الوجه والجسم

كيفية عمل ماسك القهوة بالبيت لتقشير الجلد الميت من الوجه, يعتقد الكثير من الناس أن القهوة مخصصة للشرب فقط ولكن ما لا يعرفه الكثير من الناس وخاصة النساء أن القهوة يمكن أن تقومي بعمل بها افضل ماسك لتقشير الجلد الميت الموجود ببشرة الوجه والجسم, حيث تحتوي القهوة علي مواد غنية بمضادات الأكسدة مما يساعد البشرة علي التقليل من ظهور التجاعيد وتعمل أيضاً علي شد البشرة, وينصح الكثير من المتخصصين في مجال العناية بالبشرة السيدات بعمل ماسك للوجه من القهوة بسبب ما تحتويه من مواد تساعد في إظهار الوجه علي نحو أفضل وجعله يبدوا صغيراً.

كيفية صنع ماسك القهوة لتقشير الوجه

عندما تقريري انكي سوف تستعيني بالقهوة لعمل افضل مسك لتقشير الوجه لابد من إحضار بعض المكونات التي تستلزم وجودها عند صنع ماسك القهوة, ألا وهي.

إحضار عدد اثنين ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة. إحضار عدد واحد ملعقة كبيرة من السكر. إحضار عدد واحد ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

خطوات تحضير ماسك القهوة

عندما تقومي بتحضير ماسك القهوة لابد من إحضار مجموعة من الأشياء التي تساعدك في عملية صنع ماسك القهوة وذلك مثل.

يتم إحضار وعاء ليتم وضع به المكونات السابق ذكرها وهي السكر والقهوة وزيت الزيتون ليتم خلطهم ببعض جيداً حتي تشعري أنه أصبحوا مكون واحد.

يتم وضع هذا الماسك علي الوجه ويتم فركه بشكل مستمر, وعندما يفيض شئ منه يمكن تخزينه.

ما هي فوائد عمل ماسك القهوة

عند استخدام ماسك القوة وفركه علي الوجه والجسم أثناء الاستحمام فإن ذلك يساعد الجسم في الكثير من الصفات التي تجعل الجسم والوجه ذات نضارة وحيوية, ومن الفوائد لماسك القهوة للجسم والوجه.