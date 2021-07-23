طريقه سهله وبسيطه لعمل اللحمة المشوية بخطوات سهله مثل المطاعم

منذ بداية عيد الأضحى تقوم ربات البيوت بالبحث عن طرق جديده لعمل اللحمة وتقديم طرق جديده ومختلفه لعمل اللحوم بدل من الطرق التقليدية والمعتادة مثل اللحم المسلوق أو المحمرة، ومن الطرق التي زاد البحث عليها هي اللحمة المشوية وهذه الأكلة تمتلك طريقه سهله وبسيطه وغير مكلفه ويمكن عملها مثل المطاعم وهذا ما نتعرف عليه من خلال هذه المقالة.

نقوم بإحضار الكميه المرغوبة من اللحم أو يمكن إحضار كيلو حسب الرغبة وتكون من اللحوم المقطعة إلي مكعبات متساويه، ويجب أن تكون اللحمة من الريش أو لحم الفخذ لتكون سهله في سوائها.

نقوم بإحضار ملعقه كبيره من السبع بهارات.

نحضر بصله متوسطه، تكون البصلة مفرومه.

نقوم بإحضار ملعقه كبيره من الخل أو عصير الليمون لكي لا تتكون البكتيريا علي اللحم.

بعد ذلك نحضر عدد 2 ملعقه كبيره من الصلصة.

نحضر ملعقتين كبيرتين من المستردة.

نقوم بإحضار كوب من الزبادي أو اللبن الرايب 250 جرام.

ملعقه صغيره من ملح الطعام.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نقوم بإحضار من زيت الزيتون ثلاثة ملاعق كبيره.

ملعقه كبيره من الزعتر “مجفف أو طازج”.

ملعقه كبيره من الثوم المبشور.

المكونات اللازمة لتحضير اللحمة المشوية.

خطوات تتبيل اللحمة المشوية.

في البداية نقوم بغسل اللحم جيدا، ثم نقوم بإحضار إناء كبير ونقوم بوضع البهارات والبصل وأيضا المستردة والثوم المفروم وصلصة الطماطم والزعتر والليمون والزبادي ثم نقوم بتقليبهم جيدا حتي تصبح خليط واحد، ثم نقوم بإضافة اللحمة إلي هذا الخليط ونقوم بإضافة معها زيت الزيتون علي الوجه، ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمده ثلاث ساعات أو يمكن وضعها اربعه وعشرون ساعه لتمتص اللحمة التتبيلة.

طريقه عمل اللحمة المشوية.

في بداية الأمر يجب أن يتم الشواء في الهواء الطلق حتي لا يتم إيذاء نفسك بالأدخنة، نقوم أولا بوضع الفحم علي الشواية ونقوم بأشغاله ثم نقوم بوضع اللحم القطع في الأسياخ الخاصة بالشواء واحده تلو الأخري، ثم نقوم بوضعها قريبه من الفحم المشتعل يجب عدم التصاق اللحمة بالفحم المشتعل حتي لا تفسد اللحمة بعد أن تتم عمليه الشواء نقوم بتقديمها ساخنه وبالهنا والشفا.