طريقة عمل الكيكة البرازيلية الشهيرة بطريقة أكثر من سهلة باستخدام المضرب فقط

الكيكة البرازيلية ، أو كيكة ديسباسيتو، كما يسميها البعض هي نوع من أنواع الكيك اللذيذة والذي يميزها هي أنها مليئة بصوص الشوكولاتة اللذيذ وقد اكتسبت شهرة كبيرة مؤخرا، كما يمكن إعداد العديد من وصفات الكيك اللذيذة والمميزة مثل كيكة التوينكيز، أو كيكة الهوهوز، اللذيذة والمميزة أو كيكة الجاتوه وغيرها الكثير والكثير، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الكيكة البرازيلية الشهيرة بمكونات بسيطة وطريقة أكثر من سهلة باستخدام المضرب الكهربائي فقط

مكونات الكيكة البرازيلية

تتكون الكيكة البرازيلية من مكونات بسيطة وهي كالتالي:

كوب ونصف من الدقيق.

٣/٤ كوب من السكر.

٣/٤ كوب من من الحليب.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الزوبان.

نصف كوب من الماء الساخن.

ربع كوب من الزيت النباتي.

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

مكونات الصوص

٤٠٠ جرام من الحليب المحلى المكثف.

ربع كوب كاكاو خام.

١٧٠ جرام من القشطة حسب الرغبة يمكن الاستغناء عنه.

طريق التحضير

طريقة تحضير الكيكة البرازيلية سهلة وبسيطة لدرجة غير متوقعة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة البرازيلية وطريقة تحضير ها كالتالي:

نقوم بخلط المواد الجافة مع بعضها البعض وهي الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح والقهوة والسكر والكاكاو.

بعد ذلك نقوم بخلط المواد السائلة ألا وهي البيض والزيت والحليب ما عدا الماء الساخن.

بعد ذلك نقوم بضرب المواد السائلة بالمضرب الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة نصف كمية الدقيق المخلوطة مع باقي المكونات علي خليط البيض والحليب.

ثم نخلطهم جيدا بالمضرب الكهربائي، ثم نضيف نصف كوب الماء الساخن ونستمر فى الضرب.

بعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من الدقيق المخلوط مع باقي المكونات.

ونضرب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا سائلا.

بعد ذلك نقوم بصب خليط الكيك في أطباق صغيرة تصلح لدخول الفرن ونقوم بملئ نصف الطبق فقط.

أو نقوم بشراء العلب الكرتونية الجاهزة المعدة لدخول الفرن إن توفرت في الأسواق.

بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن من الأسفل فقط علي درجة حرارة ١٦٠ درجة مئوية.

ونقوم بوضع الكيكة في الرف الأوسط لمدة ٢٥ دقيقة.

ويمكننا اختبار تسوية الكيكة عن طريق إدخال خلة أسنان في الكيكة فإن خرجت نظيفة بدون شوائب، فتكون قد تمت تسويتها.