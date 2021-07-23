طريقة عمل صابونة ماء الورد والشوفان السحرية لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد في دقائق

صابونة ماء الورد والشوفان ، أقوى صابونة سحرية، تساعد على منح البشرة النعومة والترطيب والنضارة وتجعلها مشرقة وناعمة، وتخفي علامات تقدم العمر، والخطوط البيضاء التي تسبب الأحراج لكثير من السيدات، فهي تتغلغل داخل المسام بسرعة رهيبة، فتعمل على إزالة الدهون والحبوب، وتزيل الأوساخ بشكل كبير، وتدخل في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة، وينصح باستعمالها الكثير من الأطباء وخبراء التجميل، لأن مفعولها قوى على البشرة ولا تسبب أي أضرار، بل على العكس تعطي نتائج مذهلة عند استعمالها من أول مرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابونة ماء الورد والشوفان السحرية لتبييض الوجه في دقائق ومن أول استعمال، بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات صابونة ماء الورد والشوفان السحرية

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الصابونة السحرية وهى كما يلي:-

طبق صغير من الصابون المبشور. نصف كوب من ماء الورد. ربع ملعقة كبيرة من القرفة. ملعقة كبيرة من الجلسرين. ملعقة كبيرة من الشوفان. ملعقتين من زيت جوز الهند. 5 نقاط من زيت فيتامين E.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة ماء الورد والشوفان السحرية لتبييض الوجه بخطوات بسيطة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع الصابون المبشور، وماء الورد ونقوم بتذويبهم على نار هادئة حتى يذوب الصابون تماماً.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضيف زيت جوز الهند، والجلسرين، والقرفة، والفيتامين، والشوفان ونقلبهم مع بعض حتى تختلط جميع المكونات مع بعض.

نحضر قوالب الصابون وندهنها بقليل من زيت الزيتون، ثم نصب الخليط داخل القوالب وند\خلها الفريزر لمدة 24حتى تتماسك.

فوائد صابونة ماء الورد والشوفان للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الصابون وهى كما يلي:-