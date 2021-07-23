كريم القهوة معجزة لفرد الشعر وتنعيمة مثل الحرير فى نصف ساعة فقط اقوى كيراتين للشعر

كريم القهوة معجزة لفرد الشعر وتنعيمة مثل الحرير ، من المعروف أن الشعر دائما يحتاج الى اهتمام كبير إذا كان في استخدامه لبعض الزيوت الطبيعية، وبعض المواد الطبيعية الخالية من أي كيماويات أو سلفيات تساعد على نمو الشعر وتنعيمه وفرده، ولهذا السبب اليوم وجدنا الحل الافضل، وتم إثبات ذلك من خلال بعض الدراسات بكفاءتها عند استخدامها، كريم القهوة التي يعمل على فرد الشعر وتنعيمه هذا من القهوة يعمل ايضا على ترطيب الشعر وتحفيز نموه بشكل هائل لذلك يمكنك عزيزتي أن تستفيدي من القهوة باستخدام بعض الماسكات الطبيعية تابعي معي مميزات القهوة وطريقة أستخدام الوصفة.

القهوة تعمل ايضا على التخلص من مشاكل الشعر إذا كانت التساقط والتقصف.

القهوة تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه .

القهوة تعمل ايضا على تعزيز فروة الشعر القهوه تعمل ايضا على التخلص من ضعف بصيلات الشعر.

يقضي ايضا ماسك قهوه على القشرة المزعجة التي تأتي في الشعر.

تزيد القهوة من تدفق الدورة الدموية التي تتواجد في الشعر مما تعمل ايضا على تعزيز نمو بشكل أسرع.

تقضي ايضا علي الشيب المبكر وعند استخدامها بشكل دائم تجعل الشعر باللون البني الرائع.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقتين من زيت جنين القمح.

ملعقتين من زيت اللوز.

شامبو الاستحمام اليومي.

في وعاء واسع قومي بإضافة القهوة المطحونة مع زيت جنين القمح ثم نقوم باضافة زيت اللوز.

تخلط جميع المكونات جيدا مع اضافة هذا الماسك على الشعر.

ثم قومي بلف الشعر جيدا انتظري لمدة 60 دقيقة.

ثم قومي بغسل الشعر جيدا باستخدام الماء الدافئ.

سوف تحصلين على شعر ناعم وصحي.

كمية من الزيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت الروزماري.

ملعقتين من زيت اللافندر.

اكليل الجبل.

أولا يجب أن نقوم باضافة زيت جوز الهند مع زيت الروزماري ثم نقوم باضافة زيت اللافندر وزيت اكليل الجبل.

اخلطي عزيزتي جميع الزيوت جيدا ثم نقوم باضافتها في الميكرويف أو على حمام بخار لمدة ثلاثة دقائق ثم قومي بتدليك فروة الراس جيدا.

ارتداء قبعة الاستحمام لمده 15 دقيقه الى 50 دقيقة.

ثم قومي بغسيل بصيلات الشعر جيدا باستخدام الشامبو المخصص لنوع شعرك.

يجب تكرار هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع أو ثلاثة في مرات الشهر لكي نحصل على شعر ناعم كالحرير مفرود.

كريم القهوة معجزة لفرد الشعر وتنعيمة مثل الحرير