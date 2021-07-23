روتين كامل العناية بالبشرة في المنزل وتفتيحها دون الحاجة لذهاب لصالون التجميل

تعرفي على خطوات العناية بالبشرة في المنزل لكى تحصلي علي بشرة خالية من العيوب مثل عارضات الأزياء ربما هذا ما تريده كل امرأة. لكن الذهاب إلى صالونات مستحضرات التجميل مرة واحدة في الأسبوع لهذا غالبًا أهدار للوقت والمالية. ماذا لو كان بإمكاننا ببساطة ان نخبرك الخطوات بكل سهولة لاستخدامها في المنزل ولن تحتاجي بعد الآن إلى الصالونات.

العناية بالبشرة في المنزل

يمكنك التعرف أيضا علي طريقة صبغ شعر أشقر في المنزل، الخطوة الأولي: هو تحديد نوع بشرتك، قبل البدء بالوجه، من المهم تحديد ما يحتاجه أولاً. لذا خذ وقتك وألق نظرة على بشرتك. هذه الخطوة مهمة أيضًا في الصالون. “هذا يساعد على تحديد هدف العناية بالبشرة واختيار المنتجات المناسبة لها”.

الخطوة الثانية: التنظيف المكثف

يبدأ تنظيف البشرة بغسول الزيت الذي يزيل المكياج عن بشرتك. ثم استخدم منظفًا هلاميًا أو رغويًا لغسل أي بقايا صغيرة لم تؤتي ثمارها أثناء التنظيف الأول. ثم بعد ذلك تقشير: حيث يزيل التقشير القشور المرئية من الجلد ليس فقط يجعل البشرة أكثر نظافة، ولكن أيضًا فائقة النعومة وأكثر تقبلاً لخطوات العناية.

الخطوة الثالثة: فتح المسام بحمام بخار

يمكنك بعد ذلك عمل حمام بخار حتى تفتح المسام. إذا لزم الأمر، حيث يمكن إزالة الرؤوس السوداء الصغيرة بسهولة أكبر ويمكن للمنتجات اختراقها بسهولة أكبر. لكي لا تتسبب في تهيج الجلد أو إتلافه دون داعي، يجب التأكد من أن حمام البخار ليس شديد السخونة.

ضعي 3 أكياس من الشاي العشبي من اختيارك على لتر من الماء المغلي.

واتركي المزيج ينقع لمدة 15 دقيقة.

الآن ضعي وجهك على الوعاء بمنشفة فوق رأسك.

ثم تكون درجة الحرارة مناسبة تمامًا.

حاولي البقاء هكذا لمدة 5-10 دقائق.

الخطوة الرابعة: العناية باستخدام الماسك

هذه من أهم الخطوات حيث تمنح للبشرة دفعه كبيرة من النعومة والنضارة، سوف تحتاجين إلى:

1 ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

أخرجي زيت جوز الهند من الثلاجة وانتظر حوالي 15 دقيقة حتى يصبح طريًا.

ثم اخلطي الزيت مع السكر حتى تتكون عجينة.

أنشري الخليط على الجلد الرطب بحركات دائرية.

ثم اشطفه بالماء الدافئ.

الخطوة الخامسة: العناية النهارية والحماية من الشمس

العناية النهارية والحماية من أشعة الشمس. تزود العناية النهارية البشرة برطوبة إضافية. تهيئ الحماية من الشمس البشرة بشكل مثالي. إذا قمت بعمل وجهك في المساء، فيمكنك بالطبع تركه ثاني يوم دون خروج لكي لا تتعرضي لأشعه الشمس المباشرة.