مقادير ناجحة جدا عن تجربة لأسهل كيك بيتي

الكيك من الحلويات التي نقوم بتحضيرها بصفة مستمرة ومن الممكن اعتبارها كوجبة إفطار متكاملة العناصر الغذائية وخفيفة مع كوب من اللبن في الصباح، ولكن الكثير منا يشتكون بصفة مستمرة لعدم نجاح الكيك وذلك بسبب عدة أسباب، ولكى نضمن الحصول على كيك هش ومرتفع يفضل قبل البدء في عمل الكيك إخراج جميع المكونات من الثلاجة وجعلها في درجة حرارة الغرفة، وتسخين الفرن قبل وضع الكيك بربع ساعة، ويجب عدم فتح الفرن مباشرة عند اطفاؤه وبذلك نضمن الحصول على كيكه ناجحة وبطعم رائع، لذا تعالوا معنا لنتعرف على طريقة تحضير الكيكة العادية بكل سهولة. مكونات تحضير الكيكة العادية فى المنزل: مكونات تحضير الكيكة العادية فى المنزل: لكي نقوم بتحضير الكيكة العادية نحتاج إلى: ثلاث ملاعق من الفانيليا، وكوب من الحليب السائل.

نجهز نصف كوب من الزيت، مع كوبين من الدقيق المنخول، وعدد خمسة بيضات.

نحتاج إلى ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر، مع كوب من السكر. كيفية تجهيز الكيكة العادية فى المنزل: كيفية تجهيز الكيكة العادية فى المنزل: لكى نقوم بتجهيز الكيك العادية كل ما نفعله اتباع هذه الإرشادات بشكل صحيح ألا وهى: نجهز إناء كبير الحجم ونضع فيه البيض مع الفانيليا ونقلبه بإستخدام المضرب اليدوي او الكهربائي لحين الحصول على قوام هش. نقوم بوضع الزيت والسكر والحليب مع الاستمرار في التقليب في نفس الإتجاه لحين الحصول على خليط متجانس. نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج باودر، مع مراعاة نخله أكثر من مرة لضمان إدخال الهواء إلى الكيك ومن ثم الحصول على كيك هش وخفيف. نقوم بوضع خليط الدقيق حبة تلو الأخرى مع خليط البيض والحليب مع تقليبه بإستمرار لحين الحصول على قوام كريمى دون تكتلات نهائيا. نجهز قالب الكيك ونقوم بوضع ملعقة من الزيت وندهن القالب من جميع الجهات. نضع قليل من الدقيق ونوزعه داخل القالب. نقوم بوضع خليط الكيك فى القالب وندخله الفرن المسحن من قبل، ونتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر بقليل لحين تسوية الكيك. نطفئ الفرن ونترك الكيك لمدة عشر دقائق داخل الفرن، ثم نخرجه ونقطع الكيك ونضعها في طبق التقديم ونتناوله عند الحاجة. الوسوم

الكيك من الحلويات التي نقوم بتحضيرها بصفة مستمرة ومن الممكن اعتبارها كوجبة إفطار متكاملة العناصر الغذائية وخفيفة مع كوب من اللبن في الصباح، ولكن الكثير منا يشتكون بصفة مستمرة لعدم نجاح الكيك وذلك بسبب عدة أسباب، ولكى نضمن الحصول على كيك هش ومرتفع يفضل قبل البدء في عمل الكيك إخراج جميع المكونات من الثلاجة وجعلها في درجة حرارة الغرفة، وتسخين الفرن قبل وضع الكيك بربع ساعة، ويجب عدم فتح الفرن مباشرة عند اطفاؤه وبذلك نضمن الحصول على كيكه ناجحة وبطعم رائع، لذا تعالوا معنا لنتعرف على طريقة تحضير الكيكة العادية بكل سهولة. مكونات تحضير الكيكة العادية فى المنزل: مكونات تحضير الكيكة العادية فى المنزل: لكي نقوم بتحضير الكيكة العادية نحتاج إلى: ثلاث ملاعق من الفانيليا، وكوب من الحليب السائل.

نجهز نصف كوب من الزيت، مع كوبين من الدقيق المنخول، وعدد خمسة بيضات.

نحتاج إلى ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر، مع كوب من السكر. كيفية تجهيز الكيكة العادية فى المنزل: كيفية تجهيز الكيكة العادية فى المنزل: لكى نقوم بتجهيز الكيك العادية كل ما نفعله اتباع هذه الإرشادات بشكل صحيح ألا وهى: نجهز إناء كبير الحجم ونضع فيه البيض مع الفانيليا ونقلبه بإستخدام المضرب اليدوي او الكهربائي لحين الحصول على قوام هش. نقوم بوضع الزيت والسكر والحليب مع الاستمرار في التقليب في نفس الإتجاه لحين الحصول على خليط متجانس. نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج باودر، مع مراعاة نخله أكثر من مرة لضمان إدخال الهواء إلى الكيك ومن ثم الحصول على كيك هش وخفيف. نقوم بوضع خليط الدقيق حبة تلو الأخرى مع خليط البيض والحليب مع تقليبه بإستمرار لحين الحصول على قوام كريمى دون تكتلات نهائيا. نجهز قالب الكيك ونقوم بوضع ملعقة من الزيت وندهن القالب من جميع الجهات. نضع قليل من الدقيق ونوزعه داخل القالب. نقوم بوضع خليط الكيك فى القالب وندخله الفرن المسحن من قبل، ونتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر بقليل لحين تسوية الكيك. نطفئ الفرن ونترك الكيك لمدة عشر دقائق داخل الفرن، ثم نخرجه ونقطع الكيك ونضعها في طبق التقديم ونتناوله عند الحاجة.

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