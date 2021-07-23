طريقة عمل الدجاج المشوي بالفرن على علبة صودا

الدجاج المشوي من أفضل الوجبات لدى الجميع وخصيصا لدى الأطفال لسهولة تناوله وطعمه الرائع. ودائما ما تكون هناك الكثير من الطرق المختلفة لشوي الدجاج ، فهناك دجاج مشوي على الفحم ، وفي الفرن ، وعلى الزجاجة، ولكن اليوم سنعتمد على الدجاج المسوي على علبة الصودا (الكانز) ، والتي ستضفي اليوم طعم رائع وغير مسبوق للدجاج حيث سنستخدمها في التتبيلة وأيضا سنستخدمها في الشواء. ونعتمد اليوم على تتبيلة مميزة للغاية فمن قبل شرحنا بالتفصيل تتبيلة شواء اللحم في طريقة الريش المشوية ، وطريقة فخذ الخروف المحشية والمشوية والتي نالت إعجاب الكثيرون لطريقتها وطعمها الرائع والمميز، واليوم مع طريقة جديدة ومميزة لشوي الدجاج داخل الفرن بشكل جديد وآمن في نفس الوقت.

دجاج مشوي بالفرن على علبة صودا

لشوي الدجاج سنحتاج بالطبع إلى دجاجة كاملة متوسطة الوزن، وبعض المقادير الخاصة بتتبيلة الشواء وهى كالتالي.

زجاجة كانز صودا

ربع كوب مسطردة

ملعقة كبيرة بهارات مشاوي

ربع كوب زبد

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

عود روز ماري

ملعقة صغيرة ملح

عود قرفة

ملعقة كبيرة بصل بودر

يمكن استخدام خليط مكون من ربع كوب من الزبد والكزبرة الخضراء والبصل الأخضر، وذلك لتغطية الدجاج من الخارج ولإعطائه لمعة بواسطة الزبد أو يمكنكم وضع معجون الطماطم بالفلفل كبديل له.

طريقة الدجاج المشوي بالفرن

نقوم بمزج كافة المكونات السابق ذكرها معا مع إضافة نصف علبة الصودا إلى الخليط، وذلك في وعاء عميق والتأكد من مزجهم جيدا، بعدها نقوم بأخذ الدجاجة ووضع المزيج بالكامل داخلها وخارجها مع وضع أعواد القرفة والروز ماري داخل الدجاجة ، وتغطية الجوانب بشكل جيد لضمان وصول التتبيلة لكافة أجزاء الدجاج حتى تحصل على الطعم المطلوب، ونترك الدجاجة قليلة بالتتبيلة قبل الدخول إلى الفرن.

نقوم بوضع صينية وبها علبة الصودا المأخوذ نصفها، وبعدها نقوم بتثبيت الدجاجة عليها بشكل رأسي ونضعها داخل الفرن، نقوم بتركها للشواء داخل الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج، وبعدها نقوم بتغطيتها بمزيج التغطية السابق ذكره فور خروجها من الفرن وهي ساخنة.