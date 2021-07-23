أسرع طريقة لرسم الأيلاينير المجنح بنجاح

إن الايلانير هو أساس الماكياج الناجح، فهو يكمل أي مظهر تريدين الحصول عليه، ومع ذلك فقد يكون تطبيق الأيلاينر أصعب جزء في الماكياج، حيث يجب أن يكون خط الأيلانير متساوي في كلتا العينين، وهذا يصعب فعله على غير المحترفات في عمل الماكياج.

طريقة رسم الايلاينير المجنح

هناك فرش تباع بزاوية مخصصة لرسم الايلاينير المجنح، ويعد استخدام الفرشاة المناسبة من أسرع الطرق للحصول على خط ايلاينير متساوي في كلتا العينين، وكل ما عليك لرسم الأيلانير هو عمل الآتي:

باستخدام الفرشاة ذات الزاوية هو وضع الفرشاة في محدد العيون.

ثم ضعي الفرشاة على زاوية العين من الخارج من نهاية العين وباتجاه نهاية الحاجب.

وبنفس الفرشاة ارسمي خط في الاتجاه المعاكس لكن هذه المرة اجعلي الخط يبدأ من طرف الخط الأول، ويصل داخل خط العين (قبل نهاية طرف العين بحوالي نصف سم) ثم اكملي الخط حتى نهاية العين من الخارج.

ابدأي في ملء الفراغات بين الخطين، واحرصي على ملء الفراغ ببطء حتى لا يتسرب الأيلاينير خارج الخطين.

اعيدي نفس الخطوات في العين الأخرى وببطء حتى لا تحصلي على نفس عرض خط الأيلاينير في العين الأولى تقريبًا.

يمكنك عمل نفس الخطوات السابقة باستخدام قلم أيلاينير.وإذا كنت تريدين عيون أكثر جرأة فاستخدمي الايلاينير السائل لعمل طبقة أخرى فوق الخطوط التي قمت برسمها بالقلم حتى تحصلي على خط داكن وجريء فوق عينيك.

رسم الايلاينير المجنح بالشريط اللاصق

إذا كنت قد جربتي استخدام الفرشاة ولم تنجحي في رسم خط محدد للعين بدقة، فيمكنك أن تجربي طريقة الشريط اللاصق لرسم العين وهي من أسهل الطرق وأكثرها نجاحًا: