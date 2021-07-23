طريقة توست مشوي صحي بالجبن والزبدة في خطوات بسيطة سريعة

توست مشوي بالفرن لأصحاب الدايت ومن يرغبون في تناول الطعام الصحي، حيث أن التوست يعد نوع من أنواع الخبز الذي يصنع في مخابز أو داخل البيوت ومناسب جدا لربات البيوت التي ترغب في عمل أطعمتها بشكل صحي وتناول أسرتها له، والتويتر نوع من أنواع الغذاء المشبع بالكربوهيدرات وأنه مصدر غذائي مميز يمد جسم بالطاقة والحيوية ويساعد جدا أيضا في خسارة الوزن ومن أصحاب الحميات الغذائية وأنه يحتوي على نسبة قليلة من دهون الغير صحية، وسنتعرف معا على خطوات عمل توست مشوي بكافة تفاصيله لصنعه في منزل مع أتباع خطوات ومجموعة من نقاط الهامة ومكونات صنع الخبز بطعم مثالي. مكونات عمل توست مشوي صحي بالجبن نحتاج إلى 10 قطع من خبز توست. عدد 3 ملاعق كبيرة من زبدة. عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب. ربع كوب من جبن شيدر المبشورة ناعم. بصلة صغيرة حجم مقطعة إلى مكعبات. ثمرة طماطم مقطعة لقطع صغيرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة. ملعقة صغيرة من صوص مستردة الحلو. نصف فلفل أخضر حار مقطع لقطع صغيرة. ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. صوص فلفل أحمر حار. طريقة تجهيز توست مشوي صحي لأصحاب الحميات الغذائية ضعي كل من زبدة مع حليب والجبن داخل وعاء عميق مع تقليبه جيدا.

ثم يضاف عليه طماطم وبصل المقطع وذرة حلوة وصوص مستردة مع فلفل الأخضر المقطع لحلقات.

ثم يضاف كل من ملح مع فلفل اسود وتقلب كل مكونات معا جيدا.

ما بين قطعتي التوست يتم وضع الحشوة ويتم شوي الخبز على شواية أو في شواية الفرن بعد أن تسخن.

يترك التوست حتى دقيقتين ويقدم مع صوص الفلفل الأخضر الحار ويقدم توست محشو جبن مشوي وهو ساخن ومقرمش. طريقة توست مشوي بالحليب والجبن نحتاج إلى عدد 6 شرائح من خبز توست الجاهز.

عدد 3 بيض بحجم متوسط.

عدد 3 شرائح من جبن جودة أو جبن فلامنك.

عدد 2 ملعقة كبيرة زبدة.

عدد 2 ملعقة كبيرة حليب سائل.

ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. مكونات عمل توست مشوي صحي بالجبنطريقة تجهيز توست مشوي صحي لأصحاب الحميات الغذائيةطريقة توست مشوي بالحليب والجبن خطوات تحضير يتم وضع الحليب مع كل من الملح والبيض والفلفل الأسود داخل وعاء عميق وتخفق كافة مكونات مع بعضها البعض حتى تكون متجانسة تماما.

ثم يتم إذابة الزبدة وتكون على نار هادئة ويضاف عليها خليط البيض وتقلب حتى ينضج تماما. الوسوم

توست مشوي بالفرن لأصحاب الدايت ومن يرغبون في تناول الطعام الصحي، حيث أن التوست يعد نوع من أنواع الخبز الذي يصنع في مخابز أو داخل البيوت ومناسب جدا لربات البيوت التي ترغب في عمل أطعمتها بشكل صحي وتناول أسرتها له، والتويتر نوع من أنواع الغذاء المشبع بالكربوهيدرات وأنه مصدر غذائي مميز يمد جسم بالطاقة والحيوية ويساعد جدا أيضا في خسارة الوزن ومن أصحاب الحميات الغذائية وأنه يحتوي على نسبة قليلة من دهون الغير صحية، وسنتعرف معا على خطوات عمل توست مشوي بكافة تفاصيله لصنعه في منزل مع أتباع خطوات ومجموعة من نقاط الهامة ومكونات صنع الخبز بطعم مثالي. مكونات عمل توست مشوي صحي بالجبن نحتاج إلى 10 قطع من خبز توست. عدد 3 ملاعق كبيرة من زبدة. عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب. ربع كوب من جبن شيدر المبشورة ناعم. بصلة صغيرة حجم مقطعة إلى مكعبات. ثمرة طماطم مقطعة لقطع صغيرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة. ملعقة صغيرة من صوص مستردة الحلو. نصف فلفل أخضر حار مقطع لقطع صغيرة. ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. صوص فلفل أحمر حار. طريقة تجهيز توست مشوي صحي لأصحاب الحميات الغذائية ضعي كل من زبدة مع حليب والجبن داخل وعاء عميق مع تقليبه جيدا.

ثم يضاف عليه طماطم وبصل المقطع وذرة حلوة وصوص مستردة مع فلفل الأخضر المقطع لحلقات.

ثم يضاف كل من ملح مع فلفل اسود وتقلب كل مكونات معا جيدا.

ما بين قطعتي التوست يتم وضع الحشوة ويتم شوي الخبز على شواية أو في شواية الفرن بعد أن تسخن.

يترك التوست حتى دقيقتين ويقدم مع صوص الفلفل الأخضر الحار ويقدم توست محشو جبن مشوي وهو ساخن ومقرمش. طريقة توست مشوي بالحليب والجبن نحتاج إلى عدد 6 شرائح من خبز توست الجاهز.

عدد 3 بيض بحجم متوسط.

عدد 3 شرائح من جبن جودة أو جبن فلامنك.

عدد 2 ملعقة كبيرة زبدة.

عدد 2 ملعقة كبيرة حليب سائل.

ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. مكونات عمل توست مشوي صحي بالجبنطريقة تجهيز توست مشوي صحي لأصحاب الحميات الغذائيةطريقة توست مشوي بالحليب والجبن خطوات تحضير يتم وضع الحليب مع كل من الملح والبيض والفلفل الأسود داخل وعاء عميق وتخفق كافة مكونات مع بعضها البعض حتى تكون متجانسة تماما.

ثم يتم إذابة الزبدة وتكون على نار هادئة ويضاف عليها خليط البيض وتقلب حتى ينضج تماما.

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