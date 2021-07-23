علاج الشعر المتطاير في المنزل

يمكن أن يؤثر الطقس المتغير على شعرك ويجعله مجعدًا. وهو ناتج عن نقص إنتاج الزيت الطبيعي من فروة الرأس ويؤدي إلى جفاف الشعر. فيما يلي بعض العلاجات التي تصنعها بنفسك لعلاج الشعر المتطاير وعلاج الشعر التالف. قناع الموز والعسل اهرسي موزة واحدة في وعاء وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من العسل وزيت الزيتون. ضعي هذا الخليط على شعرك واتركيه لمدة 25 دقيقة. اغسليه باستخدام شامبو خفيف واستخدمي بلسم للشعر. كرري هذه العملية مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة. المايونيز وماسك البيض نأخذ المايونيز في وعاء ونضيف إليه بيضة وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. امزجيه جيدًا لتشكيل عجينة وقومي بوضعه على شعرك وفروة رأسك. استخدمي قبعة استحمام أو منشفة ساخنة لتغطية شعرك واتركيها لمدة نصف ساعة. اغسلي شعرك باستخدام شامبو وبلسم معتدل. كرر هذه العملية مرتين في الشهر. غسول خل التفاح خففي أربع ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوبين من الماء. استخدمي هذا الماء لشطف شعرك. كل ما عليك فعله هو صب الخليط على شعرك وتركه لمدة 30 ثانية ثم شطف شعرك بالماء البارد. زيت اللوز لعلاج الشعر المتطاير دلكي شعرك وفروة رأسك بزيت اللوز واتركيه الخليط طوال الليل. اغسليه في الصباح باستخدام شامبو وبلسم معتدل. استخدمي الشامبو بدون كبريتات. قناع الأفوكادو احضري ثمرة أفوكادو واخلطيها مع اللبن للحصول على عجينة ناعمة وكريمية. ضعيه على شعرك واتركيه لمدة 40 دقيقة. اغسليه جيدًا بشامبو خفيف واتبعيه بالبلسم. قناع الموز والعسلالمايونيز وماسك البيضغسول خل التفاحزيت اللوز لعلاج الشعر المتطايرقناع الأفوكادو الوسوم

يمكن أن يؤثر الطقس المتغير على شعرك ويجعله مجعدًا. وهو ناتج عن نقص إنتاج الزيت الطبيعي من فروة الرأس ويؤدي إلى جفاف الشعر. فيما يلي بعض العلاجات التي تصنعها بنفسك لعلاج الشعر المتطاير وعلاج الشعر التالف. قناع الموز والعسل اهرسي موزة واحدة في وعاء وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من العسل وزيت الزيتون. ضعي هذا الخليط على شعرك واتركيه لمدة 25 دقيقة. اغسليه باستخدام شامبو خفيف واستخدمي بلسم للشعر. كرري هذه العملية مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة. المايونيز وماسك البيض نأخذ المايونيز في وعاء ونضيف إليه بيضة وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. امزجيه جيدًا لتشكيل عجينة وقومي بوضعه على شعرك وفروة رأسك. استخدمي قبعة استحمام أو منشفة ساخنة لتغطية شعرك واتركيها لمدة نصف ساعة. اغسلي شعرك باستخدام شامبو وبلسم معتدل. كرر هذه العملية مرتين في الشهر. غسول خل التفاح خففي أربع ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوبين من الماء. استخدمي هذا الماء لشطف شعرك. كل ما عليك فعله هو صب الخليط على شعرك وتركه لمدة 30 ثانية ثم شطف شعرك بالماء البارد. زيت اللوز لعلاج الشعر المتطاير دلكي شعرك وفروة رأسك بزيت اللوز واتركيه الخليط طوال الليل. اغسليه في الصباح باستخدام شامبو وبلسم معتدل. استخدمي الشامبو بدون كبريتات. قناع الأفوكادو احضري ثمرة أفوكادو واخلطيها مع اللبن للحصول على عجينة ناعمة وكريمية. ضعيه على شعرك واتركيه لمدة 40 دقيقة. اغسليه جيدًا بشامبو خفيف واتبعيه بالبلسم. قناع الموز والعسلالمايونيز وماسك البيضغسول خل التفاحزيت اللوز لعلاج الشعر المتطايرقناع الأفوكادو

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