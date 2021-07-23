طريقة عمل مشروبات لتقويه المناعة وتقويتها والتغلب على الأمراض المنتشرة

مشروبات لتقويه المناعة حيث يكون جهاز المناعة لديك نشطًا باستمرار، ويكتشف الخلايا التي تنتمي إلى جسمك والتي لا تنتمي إليها. هذا يعني أنه يحتاج إلى جرعة صحية من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على طاقته واستمرارها. الوصفات التالية مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية للصحة اليومية أو لمحاربة الفيروسات مثل البرد أو الإنفلونزا.

مشروبات لتقويه المناعة

تعرف على العناصر الغذائية المعززة للمناعة التي يحتوي عليها كل عصير أو عصير أو حليب بذرة حتى تتمكن من بدء صباحك بتعزيز منعش لدفاعات جسمك الطبيعية، يعد البرتقال والجريب فروت والحمضيات الأخرى، حيث يحتوي فيتامين سي على خصائص مضادة للأكسدة تحمي خلاياك من المواد التي تضر بالجسم. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى تأخر التئام الجروح وضعف الاستجابة المناعية وعدم القدرة على مكافحة العدوى بشكل صحيح. ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بنزلة برد، فقد تؤدي الجرعات العالية من فيتامين سي إلى أعراض أقل حدة وتعافيًا أسرع. بالنسبة للبالغين، فإن الحد الأعلى المسموح به هو 2000 مللي جرام في اليوم.

تفاح أخضر وجزر وبرتقال

يعد الجزر والتفاح والبرتقال مزيجًا ناجحًا لمساعدة جسمك على حماية نفسه ومحاربة الالتهابات. حيث يمنحك التفاح والبرتقال فيتامين سي. فيتامين أ، وهو أيضًا حاسمة لنظام المناعة، موجود في الجزر على شكل مضادات الأكسدة بيتا كاروتين. يحتوي الجزر أيضًا على فيتامين ب، والذي يلعب دورًا مهمًا في تكاثر الخلايا المناعية وإنتاج الأجسام المضادة.

عصير الطماطم

افضل طريقة للتأكد من أن عصير الطماطم طازج ولا يحتوي على الكثير من المكونات المضافة هو صنعه بنفسك. وصفات بسيطة لها وصفة رائعة لا تتطلب سوى عدد قليل من المكونات. لا تحتاج إلى عصارة أو خلاط، على الرغم من أنك سترغب في تصفية القطع من خلال غربال. الطماطم غنية بفيتامين ب، المعروف باسم الفولات. يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى. توفر الطماطم أيضًا كميات متواضعة من المغنيسيوم، وهو مضاد للالتهابات.

فراولة ومانجو

يعد عصير المانجو والفراولة من الطرق الصحية لإشباع رغباتك في تناول وجبة فطور وغداء لا نهاية لها. تستخدم هذه الوصفة بعض الفاكهة المجمدة، والتي تحتوي على نفس القيمة الغذائية للفاكهة الطازجة. يمكنك أيضًا اختيار استخدام جميع الفواكه الطازجة إذا كانت متوفرة لديك. وفيتامين E من المانجو و الحليب واللوز ويضيف فوائد مضادات الأكسدة أضافية لتعزيز الجهاز المناعي، وخاصة في كبار السن.