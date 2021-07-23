طريقة عمل اللحم المقلقل بالخضروات علي الطريقة السعودية اللذيذة

اللحم المقلقل من الوجبات الشهية التي يتم تقديمها في الكثير من الموائد في الخليج العربي، ويعتبر المطبخ السعودي علي وجه التحديد هو من اشهر المطابخ الخليجية التي تقدم هذه الوجبة الشهية، وعلي الرغم من أن المطبخ السعودي شهير بالكثير من الأطباق التي يتميز بطعمها ألذيذ والمميز والذي بعشقة الكبير والصغير علي حد سواء، ومن بين اشهر هذه الأطباق الكبسة السعودي وفراخ المندي و لحم الحاشي وغيرها الكثير هذا فضلا عن وجبه حديثنا اليوم اللحم المقلقل بالخضروات التي تعتبر من الوجبات الرئيسية التي أصبحت في معظم البيوت العربية ولم تعد مقتصرة على الموائد السعودية والخليجية فقط، حيث تعتبر وجبة اللحم المقلقل غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضروات التي تضاف علي المكون الأساسي وهو اللحم الذي يوجد أنواع كثيرة التحضير ومنها اللحمة الباردة (التربيانكو).

مقادير مكونات اللحم المقلقل بالخضروات

ويختلف أعداد هذه الوجبة علي حسب المكون الرئيسي اذا كان المكون لحم غنم أو بقري أو دجاج أو لم حاشي، ولكن في السطور التالية سوف نذكر لكم مكونات وجبة اللحم المقلقل بالخضروات وهي كما يلي:

كيلو من الكبدة.

4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

. 10 فصوص من الثوم.

4 قرون من الفلفل الأخضر.

ملعقتان صغيرتان من الكمون.

4 رؤوس من البصل متوسطة الحجم.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقتان صغيرتان من البهارات المشكلة.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

4 حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

كيلو من لحم الغنم بعظمه.

لتر من الماء.

نقشر البصل ويتم تقطيعه علي شكل شرائح والثوم ونفرمه. نضع السمنة في قدر على النار، ثم نضيف البصل المفروم والثوم ونقلبها حتى يذبل البصل. ننظف أثناء ذلك الكبدة جيدا، ونقطعها لمكعبات صغيرة، كما نغسل قطع اللحمة جيدا، ونضيف اللحم ومكعبات الكبدة للبصل والثوم ونقلبها جيدا. نقلب قطع اللحم حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون. نغسل الفلفل ونقطعه لشرائح، كما نغسل الطماطم ونقطعها لشرائح، ثم نضيف الفلفل والطماطم للحم والكبدة ونقلبها جيدا. نضيف الكمون والملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود ونقلبها جيدا مع اللحم حتى تظهر رائحتها. بعد ذلك نضيف معجون الطماطم للمكونات ونقلبه قليلا، ثم نضيف الماء ونقلبه مع المكوّنات ثم نغطي القدر ونتركه على النار نصف ساعة، مع التقليب من وقت لآخر لتتجانس المكوِّنات وتغلي. بعد ذلك نخفف النار ونترك المقلقل على النار، مدة نصف ساعة بحيث ينضج اللحم ويصبح طريا. بعد ذلك نرفع المقلقل عن النّار ونضعه في طبق التَّقديم ويقدَّم مباشرة وهو ساخن.

طريقة عمل اللحم المقلقل بالخضروات