تبييض الأسنان ، يتهافت الجميع على عيادات الأسنان بهدف القيام بعملية تبييض الأسنان، على الرغم من سهولة الحصول على نتائج مشابهة باستخدام مواد طبيعية متوفرة في المنزل، ويسهل الحصول عليها دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب وإنفاق مبالغ طائلة في سبيل الحصول على أسنان رائعة، فالخطوة الأولي تبدأ من المنزل وكما يقال الوقاية خيروا من العلاج، لذا لتجنب الذهاب إلى طبيب الأسنان وتجنب الشعوربالألم، إليكم بعض من الطرق المبتكرة للحفاظ على صحة الأسنان وتبييضها في خطوات بسيطة.

تبييض الأسنان بطرق مبتكرة

جميع الوصفات التالية آمنه تماماً على الأسنان، مع ملاحظة بسيطة على طريقة الاستخدام، وهي عدم تطبيق أكثر من وصفة في نفس الوقت لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج معاكسة، لذا يجب الإلتزام بوصفة واحدة بالإضافة إلى الغسيل المستمر للأسنان مرة واحدة يومياً على أقل تقدير.

تبييض الأسنان بالكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين وهي تعتبر مضاد حيوي طبيعي ومضاد للالتهابات، مما يجعلها خيار جيد نظراً لكونها علاج أيضاً لمن يعانون من أمراض اللثة بالإضافة إلى الهدف الأساسي، وهو تبييض وتوحيد لون الأسنان.

لإستخدام الكركم كمبيض للأسنان قم بمزج ملعقة من الكركم مع كمية مماثلة من الماء، وضعها على الفرشاة، قم بتفريش الأسنان بالخليط لمدة دقيقتين، ثم اشطفها بالماء الفاتر، كرر العملية مرة واحدة أسبوعياً.

تبييض الأسنان بالفحم المنشط (أقراص الفحم)

يباع هذا المنتج في جميع الصيدليات وبأسعار معقولة جدا، وعلى الرغم من ذلك يساعد تفريش الاسنان بالفحم المنشط على تفتيح الاسنان بما يصل إلى 3 درجات، بالإضافة إلى التخلص من السموم والبكتيريا الناتجة عن الأطعمة، لذا قم بسحق قرص من الفحم المنشط واغمس فيه فرشاة الاسنان بدون ماء، ثم ابدأ بتفريش اسنانك لمدة دقيقة وبعدها اغسلها بالماء وسوف ترى النتيجة من اول مرة، يمكنك تكرار الامر مرتين أسبوعياً بحد أقصى.

تبييض الأسنان بالحليب المجفف

تحتوي منتجات الحليب جميعها على الكالسيوم والفسفور مما يعزز صحة الأسنان، وبالتالي يساعد على تبييض الأسنان، ونظراً لصعوبة استخدام الحليب السائل، يمكنك استبداله ببودرة الحليب المجفف بعد إضافتها إلى معجون الأسنان وتفريش الأسنان.

تبييض الأسنان صودا الخبز مع الليمون

بالإضافة إلى أحتواء الليمون على فيتامين سي الذي يساعد على قتل الميكروبات، والبكتيريا الموجودة في الفم، هو أيضا يساعد على تفتيح الاسنان، كما أن إضافة صودا الخبز إليه يحسن كثيراً من النتائج، يمكنك وضع كمية صغيرة من صودا الخبز على نصف ليمونة وفرك اسنانك بها، أو خلط المكونين ووضعهم على فرشاة الأسنان، يكفي استخدام الخليط مرة أسبوعيا.

تبييض الأسنان بالبيكنج بودر

بالإضافة إلى فوائد الليمون السابق ذكرها، للبيكنج باودر القدرة على تبييض الأسنان وتوحيد لونها، وخاصة في الحالات التي تعاني من وجود تصبغات أو بقع على سطح الأسنان. قم بخلط نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وبضع قطرات من عصير الليمون إلى فرشاة الأسنان.