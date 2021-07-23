لا يختلف اثنان على المذاق المميز لطبق الكبسة، بالإضافة لسهولة تحضيرها وسرعة تجهيزها يجعل منها الطبق الأكثر تواجدا على مائدة الأسرة، ولكن ترغب الأم دائما إلى التجديد بتقديم أطباق متنوعة و مختلفة لأفراد أسرتها مما يساعدها على جذب أفراد الأسرة للإقبال على تناول الطعام، ولهذا تحرص على تقديم اطباقها بوصفات مختلفة و إضافات متنوعة، و لهذا نجد الكبسة باللحمة و الدجاج والكبد و القوانص و كبسة الفريك و اليوم نقدم لعشاق الأسماك و الأكلات البحرية، طبق من الكبسة بالجمبري ” الروبيان” يقدم مع طبق من شوربة السي فوود و أطباق السلطات المختلفة ، مثل: سلطة الطحينة و سلطة بابا غنوج لتكون وجبة متكاملة مليئة بالفيتامينات التي تحتاج اليها الأم لصحة أفراد أسرتها.

طريقة تحضير طبق الكبسة بالجمبري “الروبيان”

ولتحضير طبق من كبسة الجمبري يجب تجهيز عدد من المكونات، لإضافة الطعم المميز الى الطبق ليكون مثل الأطباق التي تقدم في المطاعم و دائما ما تجذب الأطفال قبل الكبار من أجل تناولها، و المقادير المطلوبة هي كالتالي :

لتر و ربع من الماء

نصف كيلو من الأرز البسمتي و يفضل دائما اللون الغامق من الأرز ، و ينقع لمدة نصف ساعة.

عدد واحد حبة من البصل متوسطة الحجم و يتم فرمها جيدا.

نصف كيلو من الجمبري جامبو أو متوسط الحجم.

عدد 2 حبة من الطماطم و يتم تقشيرها ، وتقطع الى مكعبات

فلفل أخضر حامي و يفرم جيدا.

2 ملعقة من صلصة طماطم كبيرة الحجم .

ربع كوب من الزيت أو السمن حسب الرغبة

حزمة من البقدونس الفريش و يفرم جيدا .

كزبرة خضراء و يتم فرمها جيدا

زعفران

لومي

ورق اللورا

حبهان

قرنفل

زبيب

ملعقة صغيرة من الثوم البودر

فلفل ألوان للتزيين

شطة

ملعقة من الحبهان المطحون

قرفة مطحونة

كاري

كركم

ملح

نقوم بتقشير الجمبري ونزع حيط الرمل من ظهر الجمبري و نشطفه بالماء جيدا .

يجب الانتباه الى ضرورة الاحتفاظ بكلا من رؤوس وقشور الجمبري.

نقوم برفع قشور الروبيان على النار، مع تغطيتها بالماء و إضافة كلا من : الحبهان مع ورق اللورا والقرفة والقرنفل، ونتركه حتى يصل الى مرحلة الغليان.

نضع وعاء آخر على نار متوسطة، و نضيف فيه كلا من السمن والزيت، ثم نضيف البصل ونشوحه حتى يصبح لونه ذهبي

نضيف بعد ذلك كلا من الفلفل الأخضر ونقلب جيدا ثم نضيف كلا من الطماطم وصلصة الطماطم، ونقلب جيدا لمدة 5 دقائق.

بعد التقليب جيدا نضيف كلا من : الجمبري والثوم البودر والشطة والحبهان والقرفة المطحونة والكاري والقرفة والكركم واللومي، ونقلب جيدا لمدة دقائق قليلة.

نضيف الآن الأرز البسمتي ونقلب جيدًا.

نقوم بتصفية ماء قشر الجمبري جيدا من أي قشور، ونضيفه ساخنا على الأرز البسمتي .

نضيف كلا من الملح و توابل الكبسة ونقلب المكونات معا جيدًا.

بعد أن يصل الأرز إلى مرحلة الغليان ، نقوم بتهدئة النار ونتركه لمدة 30 دقيقة حتى يصل الأرز الى مرحلة النضج .

بعد أن ينضج الأرز، نقوم بصب الزعفران على وجه الوعاء، ويقلب جيدًا.

يتم تقديم الكبسة في الطبق المناسب و وضع قطع الجمبري في أعلى الطبق و تزيينه بشرائح الفلفل الألوان و البقدونس المفروم.

والآن هيا بنا لعمل ألذ طبق من كبسة الجمبري ، و هي كالتالي :