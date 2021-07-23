طريقة تنعيم الشعر ، نعومة الشعر ولمعانه يرتبط ارتباط قوي بمدى صحة الشعر وجذوره في الأساس، لذا نجد أن جميع الطرق الفعالة لتنعيم الشعر تهتم بالجذور، ولكن في نفس الوقت تتطلب الكثير من الوقت حتى ترى النتيجة، ولكن مع هذه الخلطات شوف تحصل على شعر ناعم كالحرير في وقت قصير.

طريقة تنعيم الشعر في فترة قصيرة

خليط الزيوت الأربعة، هناك أربعة زيوت يعد مزجهم بمثابة وصفة سحرية سريعة المفعول لترميم الشعر ككل وزيادة نعومته في وقت قصير، والزيوت الأربعة هم:

زيت الزيتون

زيت اللوز الحلو

زيت السمسم

زيت الجزر

قم بخلط كميات متساوية من هذه الزيوت حسب كثافة شعرك، ثم قم بغسل الشعر بماء دافئ فقط حتى تضمن نظافته، ضع خليط الزيوت على الشعر وتأكد من وصوله إلى فروة الرأس بشكل خاص، قم بلف فوطة دافئة على الرأس لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم اشطف شعرك بالماء الدافئ، كرر العملية مرتين او ثلاث مرات أسبوعياً، او يمكنك ببساطة استخدام الخليط كزيت لتصفيف الشعر بعد غسل الشعر بالشامبو المناسب.

طريقة تنعيم الشعر بخليط السكر مع الزيوت

في هذه الوصفة يعتبر السكر هو المكون السري الذي يصعب توقعه من الكثير ولكن وجوده يشكل فارق كبير والخليط هو:

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقتين من زيت الزيتون

ملعقتين من زيت الخردل

ملعقتين من زيت الاركان

قم بخلط المكونات وضعهم في إناء مناسب على النار حتى يسخن الخليط، قم بوضع الخليط على كامل الشعر بعد ان يبرد قليلاً، قم بتدليك فروة الرأس لبضع دقائق ثم غطي الشعر بكيس بلاستيكي ثم قم بلفه بفوطة، اترك الخليط على الشعر ليلة كاملة، ثم اشطف الشعر بالماء الدافئ فقط، كرر العملية مرة أسبوعياً للحصول على نتائج أفضل.

طريقة تنعيم الشعر بخليط الزبدة وصفار البيض

هذا الخليط يعتبر بروتين طبيعي منزلي للشعر، وهو حل سريع ولكن غير دائم على المدى الطويل لذا يجب تكراره بعد غسل الشعر في كل مرة، ومع ذلك النتيجة فورية وملحوظة، والمكونات هي:

ملعقتين من الزبدة

صفار بيضة

ملعقة من زيت السمسم

ملعقة من زيت الخروع

قم بمزج الخليط وضعه في الميكروويف لمدة ٣٠ ثانية حتى تذوب الزبدة، او يمكنك وضع الاناء داخل اناء اكبر به ماء مغلي، قم بتقليب المزيج حتى يتجانس، قم بوضع الخليط على الشعر ودلك به فروة الرأس جيداً، ثم اترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين على الأقل قبل غسل الشعر بالماء الدافئ.