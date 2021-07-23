أفضل طرق علاج الرؤوس السوداء من المنزل بوصفات طبيعية

تبحث الكثير من الفتيات عن أفضل الطرق التي تستخدم في علاج الرؤوس السوداء، والتي من أهم أسباب ظهورها تكون الدهون في البشرة، وتعرضها للغبار، وعدم الاهتمام بالبشرة بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى عدم تنظيف الوجه قبل الاستيقاظ من النوم، وهذا يؤدي إلى تراكم الأوساخ وإغلاق مسامات البشرة، يمكن أن تكون ناتجه عن استخدام مستحضرات التجميل بكثرة خاصة تلك التي تختوي على الزيوت، حيث أنها تزيد من الرؤوس السوداء.

طرق علاج الرؤوس السوداء

سنوضح في هذا المقال أهم الوصفات الطبيعية التي تستخدم في علاج الرؤوس السوداء، والتي من أهمها الخيار والعسل الأبيض، ومكونات هذه الوصفة هي عصير خيار وبياض بيضة، وملعقة عسل، تخلط هذه المكونات جيداً مع بعضها، ثم توضع هذه الوصفة على مناطق الرؤوس السوداء، وتترك لمدة عشرة دقائق، ثم تغسل بالماء الدافئ، تمرر مكعبات ماء الورد، تستخدم وصفة الكزبرة والليمون للتخلص من الرؤوس السوداء، قم بخلط عصير الكزبرة مع 10 قطرات من عصير الليمون، وملعقة من عسل النحل، وتخلط المكونات مع بعضها جيداً ثم توضع على البشرة وتترك لمدة 20 دقيقة، ثم تغسل بالماء الدافئ وتمرر مكعب ثلج عليها.

يعتبر الزبادي وزيت الجزر من أفضل الوصفات المستخدمة في علاج الرؤوس السوداء، والتي مكوناتها ملعقة زبادي، ونصف ملعقة عسل، وخمسة قطرات من زيت الجزر، تخلط هذه المكونات معاً ثم توضع على البشرة وتترك لمدة 15 دقيقة، ثم تغسل بالماء الدافئ، وتمرر مكعبات ماء الورد، كما يستخدم زيت الزيتون والبيض لعلاج هذه الرؤوس، والتي مكوناتها صفار بيضة وعشرة قطرات من عصير الليمون، وتخلط هذه المكونات جيداً وتوضع على البشرة وتترك لمدة 20 دقيقة، وتغسل بالماء الدافئ، وتمرر مكعب الثلج أو ماء الورد عليه، كما يمكنك علاج حب الشباب.

تستخدم صودا الخبز في علاج الكثير من الرؤوس السوداء بطريقة سريعة وفعالة، ومكونات هذه الوصفة هي ملعقتان من صودا الخبز، وماء معدني، تخلط هذه المكونات مع بعضها للحصول على عجينة، ثم توضع هذه العجينة على المنطقة التي تحتوي على الرؤوس السوداء، ثم تترك لمدة 10 دقائق وتغسل بالماء، ويمرر عليها مكعب ثلج، ثم يتم ترطيب المكان بمرطب مناسب.