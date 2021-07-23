طريقة عمل الرز بلبن بمذاق وقوام كريمي ساحر في المنزل مثل الجاهز

طريقة عمل رز بلبن كريمي مثل الجاهز، هذا ما سوف نتحدث عنه في هذا المقال بالخطوات الكاملة، بالإضافة إلى ذلك سوف نذكر جميع الأسرار التي تعطي نتيجة مثل الجاهز، حيث أنه يعتبر أحد أنواع الحلوى السهلة سريعة التحضير، والتي تتميز بمذاق مميز، أيضاً يعتبر بمثابة أكلة مغذية غنية بالبروتين والعناصر الغذائية المفيدة، يحبها الجميع الكبار والصغار، لذلك تابعي معنا لتبهري عائلتك وضيوفك.مكونات التحضير
قبل التطرق للحديث عن طريقة عمل رز بلبن في المنزل، لابد أولاً أن نتعرف على المكونات، نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في مطبخك بكل سهولة، على سبيل المثال:
- أولاً عدد 2 كوب أرز مصري مغسول جيداً.
- بالإضافة إلى ذلك 2 لتر من اللبن الحليب.
- ثم عدد كوب ونصف من السكر الأبيض أو حسب الرغبة.
- علاوة على ذلك نصف كوب من القشدة.
- 4 ملاعق من النشا الأبيض.
- نصف كوب من كريمة الخفق حسب الرغبة لتعطي المذاق والقوام الكريمي مثل الجاهز.
بعد أن ذكرنا المكونات اللازمة لتحضير الرز بلبن والمتوفرة في مطبخك بكل سهولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحضيره:
- أولاً في إناء على النار يتم وضع ال 2 كوب من الأرز المغسول مع كمية مناسبة من الماء، ثم يترك حتى تمام الغليان والنضج، مع ملاحظة أنه لا يجب أن يكون كمية الماء أكثر من اللازم.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة كمية اللبن الحليب إلى الأرز بعد تمام النضج والغليان.
- بالإضافة إلى ذلك يتم إضافة كمية السكر الأبيض حسب الرغبة مع التقليب المستمر.
- عندما يذوب السكر يتم إضافة نص كوب من كريمة الخفق مع استمرار التقليب.
- ثم بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة من الفانيلا السائلة.
- علاوة على ذلك يتم إضافة كمية القشدة إلى الخليط مع التقليب.
- يتم إذابة كمية النشا مع كمية مناسبة من الماء، ثم قومي بإضافتها بالتدريج إلى الخليط على النار مع التقليب المستمر.
- عندما تصلين إلى القوام المناسب، قومي برفع الإناء من على النار، اتركيه قليلاً يبرد.
- في النهاية قومي بصب الخليط في كاسات التقديم وزينيها حسب الرغبة، قدميه مع المشروبات المثلجة مثل الأيس كوفي اللذيذ.
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طريقة عمل رز بلبن كريمي مثل الجاهز، هذا ما سوف نتحدث عنه في هذا المقال بالخطوات الكاملة، بالإضافة إلى ذلك سوف نذكر جميع الأسرار التي تعطي نتيجة مثل الجاهز، حيث أنه يعتبر أحد أنواع الحلوى السهلة سريعة التحضير، والتي تتميز بمذاق مميز، أيضاً يعتبر بمثابة أكلة مغذية غنية بالبروتين والعناصر الغذائية المفيدة، يحبها الجميع الكبار والصغار، لذلك تابعي معنا لتبهري عائلتك وضيوفك.مكونات التحضير
قبل التطرق للحديث عن طريقة عمل رز بلبن في المنزل، لابد أولاً أن نتعرف على المكونات، نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في مطبخك بكل سهولة، على سبيل المثال:
- أولاً عدد 2 كوب أرز مصري مغسول جيداً.
- بالإضافة إلى ذلك 2 لتر من اللبن الحليب.
- ثم عدد كوب ونصف من السكر الأبيض أو حسب الرغبة.
- علاوة على ذلك نصف كوب من القشدة.
- 4 ملاعق من النشا الأبيض.
- نصف كوب من كريمة الخفق حسب الرغبة لتعطي المذاق والقوام الكريمي مثل الجاهز.
بعد أن ذكرنا المكونات اللازمة لتحضير الرز بلبن والمتوفرة في مطبخك بكل سهولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحضيره:
- أولاً في إناء على النار يتم وضع ال 2 كوب من الأرز المغسول مع كمية مناسبة من الماء، ثم يترك حتى تمام الغليان والنضج، مع ملاحظة أنه لا يجب أن يكون كمية الماء أكثر من اللازم.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة كمية اللبن الحليب إلى الأرز بعد تمام النضج والغليان.
- بالإضافة إلى ذلك يتم إضافة كمية السكر الأبيض حسب الرغبة مع التقليب المستمر.
- عندما يذوب السكر يتم إضافة نص كوب من كريمة الخفق مع استمرار التقليب.
- ثم بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة من الفانيلا السائلة.
- علاوة على ذلك يتم إضافة كمية القشدة إلى الخليط مع التقليب.
- يتم إذابة كمية النشا مع كمية مناسبة من الماء، ثم قومي بإضافتها بالتدريج إلى الخليط على النار مع التقليب المستمر.
- عندما تصلين إلى القوام المناسب، قومي برفع الإناء من على النار، اتركيه قليلاً يبرد.
- في النهاية قومي بصب الخليط في كاسات التقديم وزينيها حسب الرغبة، قدميه مع المشروبات المثلجة مثل الأيس كوفي اللذيذ.
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