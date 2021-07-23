طريقة تحضير كرات اللحم السويدية أو الكفتة السويدية الأصلية بسهولة في وقت قصير

سأقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة صنع كرات اللحم السويدية، ومن الاسم أعلم أنها من أصل سويدي، في الحقيقة هذه الوجبة اشتهرت بسرعة حول العالم بسبب عرضها في جولة تسويقية لأحد المراكز التجارية والتي لديها الكثير من الفروع، لذلك سوف نوفر لكم من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل كفتة كرات اللحم السويدية أو الكفتة السويدية حسب أشهر وأهم وصفة لها حتى تتمكني من تحضيرها بسهولة في وقت قصير. طريقة عمل كرات اللحم السويدية أو الكفتة السويدية مكونات الكفتة على الطريقة السويدية شرائح عيش التوست عدد شريحتين

كيلو جرامات من اللحم المفروم سواء كان البقري أو البتلو

حبة متوسطة من البصل مفرومة

نصف كوب صغير من الدقيق الأبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة

عدد بيضة واحدة مخفوقة

كوب صغير من عصير الطماطم أو الصلصة

عدد كوبين من مرقه اللحم الطازج

كوب متوسط من كريمة الطهي

ملعقة متوسطة من البصل البودرة

ملعقة متوسطة من الثوم البودرة

ملعقة متوسطة من بهارات اللحم

ملعقة متوسطة من الملح أو حسب الرغبة

ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود طريقة تحضير كرات اللحم الكفتة السويدية قومي بفرم شرائح عيش التوست حتى يتحول لمسحوق ناعم، في حالة عدم وجود عيش توست يتم استبدالها بنصف كوب من البقسماط المطحون. قومي بوضع اللحم المفروم والتوست المطحون أو البقسماط المطحون في وعاء عميق مع إضافة البيض المخفوق وملعقة الملح ثم يتم عجنهم جيدا استخدام أصابع يدك. يتم إضافة ملعقة من البصل البودرة والثوم البودرة والفلفل الأسود وبهارات اللحم وحبة البصل المفروم ويتم عجنهم مرة أخرى حتى تتجانس العجينة جيدا بكل مكوناتها. بعد ذلك قومي بصنع كرات الكفتة متوسطة الحجم واتركيها جانبا حتى يتم تحضير باقي الأشياء. في هذه الخطوة قومي بإحضار مقلاة متوسطة الحجم وضعي بها ملعقتان كبيرتان الزبدة حتى تذوب، ثم قومي بوضع مجموعة من كرات اللحم السويدية. يتم تقليب كرات الكفتة السويدية في الزبدة حتى تنضج ويتغير لونها ثم يتم إخراجها في طبق وتترك جانبا. في نفس المقلاة يتم إضافة ملعقة كبيرة أخرى من الزبدة ثم يتم إضافة الدقيق الأبيض ويتم التقليب حتى يتغير اللون لكي يصبح لون الدقيق أصفر. ضعي كوبين من مرقه اللحم على الدقيق كل هذا مع التقليب المستمر، ثم ضعي كوب كريمة الطهي ونتركها على نار خفيفة حتى تتكثف الكريمة وتصبح ذات قوام ثقيل، ثم يتم وضع كوب الصلصة عليها. يتم تحضير الصلصة ثم نضيف كرات الكفتة السويدية إلى الصلصة وكريمة الطهي ونتركها لمدة خمس دقائق لكي تمتزج مع الكريمة. يتم تقديم كرات الكفتة اللحم السويدية في طبق بجوار المكرونة وبالهناء والشفاء. الوسوم

سأقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة صنع كرات اللحم السويدية، ومن الاسم أعلم أنها من أصل سويدي، في الحقيقة هذه الوجبة اشتهرت بسرعة حول العالم بسبب عرضها في جولة تسويقية لأحد المراكز التجارية والتي لديها الكثير من الفروع، لذلك سوف نوفر لكم من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل كفتة كرات اللحم السويدية أو الكفتة السويدية حسب أشهر وأهم وصفة لها حتى تتمكني من تحضيرها بسهولة في وقت قصير. طريقة عمل كرات اللحم السويدية أو الكفتة السويدية مكونات الكفتة على الطريقة السويدية شرائح عيش التوست عدد شريحتين

كيلو جرامات من اللحم المفروم سواء كان البقري أو البتلو

حبة متوسطة من البصل مفرومة

نصف كوب صغير من الدقيق الأبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة

عدد بيضة واحدة مخفوقة

كوب صغير من عصير الطماطم أو الصلصة

عدد كوبين من مرقه اللحم الطازج

كوب متوسط من كريمة الطهي

ملعقة متوسطة من البصل البودرة

ملعقة متوسطة من الثوم البودرة

ملعقة متوسطة من بهارات اللحم

ملعقة متوسطة من الملح أو حسب الرغبة

ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود طريقة تحضير كرات اللحم الكفتة السويدية قومي بفرم شرائح عيش التوست حتى يتحول لمسحوق ناعم، في حالة عدم وجود عيش توست يتم استبدالها بنصف كوب من البقسماط المطحون. قومي بوضع اللحم المفروم والتوست المطحون أو البقسماط المطحون في وعاء عميق مع إضافة البيض المخفوق وملعقة الملح ثم يتم عجنهم جيدا استخدام أصابع يدك. يتم إضافة ملعقة من البصل البودرة والثوم البودرة والفلفل الأسود وبهارات اللحم وحبة البصل المفروم ويتم عجنهم مرة أخرى حتى تتجانس العجينة جيدا بكل مكوناتها. بعد ذلك قومي بصنع كرات الكفتة متوسطة الحجم واتركيها جانبا حتى يتم تحضير باقي الأشياء. في هذه الخطوة قومي بإحضار مقلاة متوسطة الحجم وضعي بها ملعقتان كبيرتان الزبدة حتى تذوب، ثم قومي بوضع مجموعة من كرات اللحم السويدية. يتم تقليب كرات الكفتة السويدية في الزبدة حتى تنضج ويتغير لونها ثم يتم إخراجها في طبق وتترك جانبا. في نفس المقلاة يتم إضافة ملعقة كبيرة أخرى من الزبدة ثم يتم إضافة الدقيق الأبيض ويتم التقليب حتى يتغير اللون لكي يصبح لون الدقيق أصفر. ضعي كوبين من مرقه اللحم على الدقيق كل هذا مع التقليب المستمر، ثم ضعي كوب كريمة الطهي ونتركها على نار خفيفة حتى تتكثف الكريمة وتصبح ذات قوام ثقيل، ثم يتم وضع كوب الصلصة عليها. يتم تحضير الصلصة ثم نضيف كرات الكفتة السويدية إلى الصلصة وكريمة الطهي ونتركها لمدة خمس دقائق لكي تمتزج مع الكريمة. يتم تقديم كرات الكفتة اللحم السويدية في طبق بجوار المكرونة وبالهناء والشفاء.

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