طريقة تفتيح الأيادي السمراء

في الصيف لا تؤدي الحرارة إلى تجفيف أجسامنا فحسب ، بل تجعل بشرتنا باهتة وجافة أيضًا. الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن الشمس تجعل الجلد مسمرًا كما أنه يخترق الطبقات السفلية منه. يزيد التسمير من خطر الشيخوخة المبكرة. تتعرض أيدينا لأقصى قدر من أشعة الشمس ومن الصعب جدًا حماية أيدينا من الأشعة الضارة. هنا لدينا بعض العلاجات المنزلية للأيدي السمراء أو المحروقة من أشعة الشمس.

الزبادي والكركم لتفتيح اليدين

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها ، بينما يعمل الكركم على تحسين لون البشرة غير المتكافئ.

خذ وعاء من الزبادي وأضف 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. امزجيها معًا وضعي المزيج على يديك المدبوغة. اتركيه لمدة 20 دقيقة واشطفه بالماء النظيف.

عصير الليمون لعلاج حروق اليدين من الشمس

يحمي فيتامين سي الموجود في عصير الليمون خلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

خذي وعاءًا من عصير الليمون الدافئ وانقعي يديك فيه لمدة 15 دقيقة تقريبًا. اشطفي يديك بالماء البارد وتأكدي من ترطيب بشرتك بعد ذلك لأن عصير الليمون الحمضي يمكن أن يجعل بشرتك جافة.

معجون اللوز

اللوز غني بالفيتامينات التي تحمي البشرة وتحسن صحة الجلد.

خذي من 5 إلى 6 حبات من اللوز وانقعيها طوال الليل. امزجي اللوز بكمية صغيرة من الحليب لعمل عجينة. ضعي العجينة واتركيها طوال الليل واغسليها بالماء النظيف.

خذي ملعقتين صغيرتين من مسحوق خشب الصندل ومسحوق الكركم واخلطيهم جيدًا. أضيفي 2 إلى 3 قطرات من ماء الورد واخلطيهم معًا لصنع عجينة سميكة. ضعي العجينة على يديك واتركيها لمدة 30 دقيقة. اشطفيه بالماء النظيف. ستعمل هذه العجينة على تحسين بشرة الجلد وعلاج المناطق المتضررة.

خشب الصندل ومسحوق الكركمجل الصبار

مضادات الأكسدة الموجودة في هلام الصبار تحمي خلايا الجلد من التلف وتساعد في إزالة الاسمرار.

خذ بعض هلام الصبار الطازج من عصارة أوراق الصبار وقومي بوضعه على يديك. اتركيه طوال الليل واغسليه بالماء النظيف في الصباح

مهروس الخيار

الخيار غني بالفيتامينات التي يمكن أن تنعش بشرتك وتساعد في استعادة التوهج المفقود.