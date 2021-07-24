الكفته الضاني:بطريقة مثل الحاتي في خطوات سهلة وجديدة لعام2021

الكفته الضاني، تعتبر من الأطعمة السريعة التي يمكن عملها في أي وقت، حيث تم انتشار طريقة الكفته في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، ويعشقها الكبار والصغار لطعمها الرائع واللذيذ، حيث تحتوي على العديد من البروتينات والدهون المشبعة والسعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة والصحة، ويتم عملها أيضا في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبتكلفة أقل من المطاعم الكبيرة، وتتميز كفتة الحاتي بالطعم الرهيب الذي لا يقاوم، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة عمل الكفته الضاني وبمكونات بسيطة في خطوات سهلة وبطريقة2021.

الكفته الضاني

تعتبر الكفته تندرج تحت بند الأكلات السريعة التي يمكن تجهيزها ويتم تخزينها لاستخدامها في أي وقت سواء على الغداء أو العشاء، وحيث يكثر عملها أيضا في عيد الأضحى المبارك لكثرة الاضحيات في العيد، وفي الخطوات التالية سوف نقدم لكم مكونات الكفتة بطريقة الحاتي، وحيث يمكن عملها بالفرن أو مشوي ويتوقف ذلك حسب رغبتك سيدتي.

مكونات الكفته الضاني بالمنزل

سوف نتحدث على مكونات عمل الكفته الضاني بالمنزل وبتكلفة أقل من المطاعم وهى كالتالي:-

كيلو من لحم الضاني.

ملعقة من بهارات اللحمة.

كوب ماء كبير.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من الملح.

كوب كبير من الصلصة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

فلفل أخضر مقطع.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة متوسطة من جوزة الطيب.

بقدونس أخضر مقطع.

خبز.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

طريقة التجهيز

سوف نقدم لكم طريقة تجهيز الكفته الضاني بطريقة ممتازة ومرتبة وهى كما يلي:-

يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به اللحمة ونسكب عليهم الماء والخل، ويتم غسلها جيدا. ثم نضع اللحمة بعد غسلها في المفرمة ويتم طحنها جيدا. يتم بعد ذلك فرم الفلفل الأخضر ووضعها على الخليط السابق. ثم نضيف إليهم الفلفل الأسود ثم رشة الملح ثم الكمون ثم الكزبرة والسكر ثم ملعقة البهارات وجوزة الطيب ثم البابريكا. يتم تغطية التتبيلة بكيس نظيف ثم نضعها بالثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف في النقاط التالية على طريقة تحضير الكفته الضاني في الفرن بخطوات مضمونة وهى كالآتي:-